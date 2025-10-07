जेल में बंदियों को नशीली दवाइयां पहुंचाने का खेल, नर्सिंग ऑफिसर और सजायाफ्ता बंदी गिरफ्तार
जेल में बंदियों को ज्यादा मूल्य लेकर नशीली दवाइयां सप्लाई करने की साजिश में नर्सिंग ऑफिसर राजकुमार ने मुख्य भूमिका निभाई.
Published : October 7, 2025 at 5:38 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में नशे के सौदागरों के खिलाफ चलाए जा रहे 'ऑपेरशन क्लीन स्वीप' के तहत बिंदायका थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी जेल में बंदियों को नशे की दवाइयां सप्लाई करने के खेल में शामिल हैं. इनमें से एक अस्पताल का नर्सिंग ऑफिसर और दूसरा सजायाफ्ता बंदी है. दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है. इससे पहले पुलिस ने जेल व अन्य जगहों पर नशे की दवाइयां सप्लाई करने के आरोप में तीन आरोपियों को पकड़ा था.
जयपुर (पश्चिम) डीसीपी हनुमान प्रसाद ने बताया कि पहले भांकरोटा थाना पुलिस ने तीन आरोपियों को नशीली दवाइयों और कैप्सूल के साथ पकड़ा था. इस मामले में अग्रिम अनुसंधान बिंदायका थाना पुलिस कर रही थी. पड़ताल में सामने आई जानकारी के बाद थानाधिकारी विनोद कुमार के नेतृत्व में गढ़वालों की ढाणी (जयपुर) निवासी गोगराज गढ़वाल को जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया. उससे पूछताछ में जेल के नर्सिंग ऑफिसर राजकुमार का नाम सामने आया. जिसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है. इस मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है.
पहले यह तीन आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे: उन्होंने बताया कि इस गिरोह में शामिल उत्तर प्रदेश के करमचंदपुर निवासी अभिराज सिंह, जयसिंहपुरा (जयपुर) निवासी संपत सिंह और अंकुश अग्रवाल को पहले भांकरोटा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था. उन्होंने बताया कि कई प्रतिबंधित टेबलेट्स और कैप्सूल में अत्यधिक नशा होता है, इसलिए यह टैबलेट्स और कैप्सूल बाजार में प्रतिबंधित हैं और बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं दी जा सकती हैं.
नर्सिंग ऑफिसर ने निभाई मुख्य भूमिका: इस गिरोह से जुड़े आरोपी इन टैबलेट्स और कैप्सूल को बाजार में बेचकर मोटा मुनाफा कमाते हैं. पहले जेल में रहने के दौरान जेल के नर्सिंग ऑफिसर राजकुमार से इनकी पहचान हो गई थी. इन्होंने जेल में बंदियों को ज्यादा मूल्य लेकर नशीली दवाइयां सप्लाई करने की साजिश रची. जिसमें नर्सिंग ऑफिसर राजकुमार ने मुख्य भूमिका निभाई. उसने अपने पद का फायदा उठाकर इस खेल में मुख्य भूमिका निभाई और अवैध तरीके से नशीली दवाइयां जेल में मोटे मुनाफे पर सप्लाई करने लगा.