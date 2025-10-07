ETV Bharat / state

जेल में बंदियों को नशीली दवाइयां पहुंचाने का खेल, नर्सिंग ऑफिसर और सजायाफ्ता बंदी गिरफ्तार

जयपुर: राजधानी जयपुर में नशे के सौदागरों के खिलाफ चलाए जा रहे 'ऑपेरशन क्लीन स्वीप' के तहत बिंदायका थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी जेल में बंदियों को नशे की दवाइयां सप्लाई करने के खेल में शामिल हैं. इनमें से एक अस्पताल का नर्सिंग ऑफिसर और दूसरा सजायाफ्ता बंदी है. दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है. इससे पहले पुलिस ने जेल व अन्य जगहों पर नशे की दवाइयां सप्लाई करने के आरोप में तीन आरोपियों को पकड़ा था.

जयपुर (पश्चिम) डीसीपी हनुमान प्रसाद ने बताया कि पहले भांकरोटा थाना पुलिस ने तीन आरोपियों को नशीली दवाइयों और कैप्सूल के साथ पकड़ा था. इस मामले में अग्रिम अनुसंधान बिंदायका थाना पुलिस कर रही थी. पड़ताल में सामने आई जानकारी के बाद थानाधिकारी विनोद कुमार के नेतृत्व में गढ़वालों की ढाणी (जयपुर) निवासी गोगराज गढ़वाल को जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया. उससे पूछताछ में जेल के नर्सिंग ऑफिसर राजकुमार का नाम सामने आया. जिसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है. इस मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है.