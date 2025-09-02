लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ के प्रतिष्ठित मिशनरी कॉलेज ने नए शैक्षणिक साथ 2026 27 के लिए नर्सरी कक्षा में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है. लोरेटो कॉन्वेंट इंटरमीडिएट कॉलेज अगले साल के लिए आवेदन की प्रक्रिया 10 सितंबर से शुरू कर रहा है.

कॉलेज की ओर से जारी सूचना के अनुसार अभिभावक कॉलेज की वेबसाइट www.lucknowloreto.com पर जाकर आवेदन फॉर्म ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं. ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 20 सितंबर निर्धारित की गई है.

फॉर्म कितने का होगा: अभिभावकों को आवेदन फार्म के लिए 2000 रुपए फीस जमा करनी होगी. नए शैक्षणिक सत्र में प्रवेश लेने वाले छात्रों की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच होनी चाहिए.

ऑनलाइन कैसे करें आवेदन: अभिभावकों को पहले कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर नर्सरी एडमिशन लिंक पर क्लिक करना होगा. उसके बाद दिए गए सभी दिशा निर्देशों को पढ़ने के बाद आगे बढ़ना होगा. फिर आवेदन फॉर्म फिल करना होगा. एक बार आवेदन फॉर्म भरने के बाद अभिभावक उसे अच्छी तरह से चेक कर लें. क्योंकि फॉर्म सबमिट होने के बाद उसमें संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा.

स्कूल में फॉर्म की हार्ड कॉपी भी जमा करनी होगी: ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद अभिभावकों को 23 सितंबर को स्कूल परिसर में खुद जाकर फॉर्म जमा करना होगा. 23 सितंबर को सुबह 8:00 से 9:00 तक फॉर्म नंबर 1 से डेढ़ सौ तक के फार्म जमा होंगे. इसके बाद 9 से 10 बजे तक 151 से लेकर 300 नंबर तक और 10 से लेकर सुबह 10:30 तक 301 से लेकर आखिरी नंबर तक के फॉर्म जमा होंगे.

फॉर्म के साथ ये डॉक्यूमेंट भी जरूरी: फॉर्म जमा करने के समय अभिभावकों को उसकी ओरिजिनल कॉपी के साथ बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी, माता-पिता का मैरिज सर्टिफिकेट व कास्ट सर्टिफिकेट की कॉपी तथा आधार कार्ड की हार्ड कॉपी जमा करना होगा.

माता-पिता और बच्चों का होगा इंटरव्यू: यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्कूल प्रशासन जमा किए गए फॉर्म में से एलिजिबल छात्रों के फॉर्म को छांटेगा. फिर उनकी लिस्ट वेबसाइट पर जारी करेगा. इसके बाद 6 अक्टूबर से इंटरएक्टिव सेशंस की शुरुआत होगी. जिसमें बच्चों से बातचीत व माता-पिता का इंटरव्यू लिया जाएगा.

