देखभाल के लिए रखी नर्स ने चुराए 30 लाख के गहने, पुलिस ने किया गिरफ्तार

जयपुर : बुजुर्ग महिला की देखभाल के लिए रखी नर्स ने मौका देखकर लाखों रुपए के गहनों पर हाथ साफ कर दिया. इसका पता चलने पर महिला ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था. अब जवाहर नागर थाना पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी नर्स को गिरफ्तार कर लिया है. जवाहर नगर थानाधिकारी महेशचंद्र गुर्जर ने बताया कि परिवादी मधू माधोगढिया ने मामला दर्ज करवाया था. पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि कुछ दिनों से बीमारी के चलते घर पर देखभाल के लिए दो महिला नर्सिंग स्टाफ रखा था. रिपोर्ट में उन्होंने दोनों नर्सिंग स्टाफ पर शक जताया था. लेकिन जांच में पता चला कि वर्तमान में काम कर रही नर्सिंग स्टाफ ने वारदात को अंजाम दिया. वह रिपोर्ट दर्ज करवाने भी परिवादी के साथ आई थी.

अलमारी की चाबियां भी दे रखी थी : पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि अंगुलियों में भी घाव होने के चलते अलमारियों की चाबी भी नर्सिंग स्टाफ को ही दे रखी थी. इस बीच वह 24 अगस्त को अपने बेटे के सगाई समारोह के लिए रिसोर्ट में चली गई. इस दौरान कुछ गहने साथ ले गई और बाकि गहने नर्स को अलमारी में रखने के लिए दे दिए. इसके बाद दोनों नर्सिंग स्टाफ अचानक जरूरी काम का बहाना बनाकर अपने घर चली गई.