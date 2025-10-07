देखभाल के लिए रखी नर्स ने चुराए 30 लाख के गहने, पुलिस ने किया गिरफ्तार
राजधानी जयपुर के जवाहर नगर थाना इलाके की घटना, पुलिस ने किया खुलासा.
Published : October 7, 2025 at 10:24 AM IST
जयपुर : बुजुर्ग महिला की देखभाल के लिए रखी नर्स ने मौका देखकर लाखों रुपए के गहनों पर हाथ साफ कर दिया. इसका पता चलने पर महिला ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था. अब जवाहर नागर थाना पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी नर्स को गिरफ्तार कर लिया है. जवाहर नगर थानाधिकारी महेशचंद्र गुर्जर ने बताया कि परिवादी मधू माधोगढिया ने मामला दर्ज करवाया था. पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि कुछ दिनों से बीमारी के चलते घर पर देखभाल के लिए दो महिला नर्सिंग स्टाफ रखा था. रिपोर्ट में उन्होंने दोनों नर्सिंग स्टाफ पर शक जताया था. लेकिन जांच में पता चला कि वर्तमान में काम कर रही नर्सिंग स्टाफ ने वारदात को अंजाम दिया. वह रिपोर्ट दर्ज करवाने भी परिवादी के साथ आई थी.
अलमारी की चाबियां भी दे रखी थी : पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि अंगुलियों में भी घाव होने के चलते अलमारियों की चाबी भी नर्सिंग स्टाफ को ही दे रखी थी. इस बीच वह 24 अगस्त को अपने बेटे के सगाई समारोह के लिए रिसोर्ट में चली गई. इस दौरान कुछ गहने साथ ले गई और बाकि गहने नर्स को अलमारी में रखने के लिए दे दिए. इसके बाद दोनों नर्सिंग स्टाफ अचानक जरूरी काम का बहाना बनाकर अपने घर चली गई.
अलमारी देखी तो नहीं मिले गहने : संदेह होने पर अलमारियों की जांच की तो गहने नहीं मिले. उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि कमरे में लगा सीसीटीवी भी बंद कर दिया गया. इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई. थानाधिकारी ने बताया कि मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने नामजद नर्सिंग स्टाफ से पूछताछ की और जांच के लिए तकनीकी सहायता से रिकॉर्ड खंगाला.
तकनीकी साक्ष्य से हुआ खुलासा : पुलिस ने नर्सिंगकर्मी बुलबुल कंवर से भी पूछताछ की. पहले तो उसने इंकार कर दिया लेकिन जब तकनीकी साक्ष्य दिखाए तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया. पुलिस ने आरोपी बुलबुल कंवर को गिरफ्तार कर उसकी निशादेही पर चोरी किए गए करीब 30 लाख रुपए के गहने बरामद कर लिए हैं. उन्होंने बताया कि आरोपी नर्सिंग की स्टूडेंट है. फिलहाल, पुलिस इस पूरे मामले के अनुसंधान में जुटी है.