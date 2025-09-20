ETV Bharat / state

प्रदेश में लगातार बढ़ रही टीबी के मरीजों की संख्या, हैरान करने वाले आंकड़े आये सामने

तीन साल से बढ़ रही टीबी के मरीजों की संख्या: पिछले तीन वर्षों में लगातार टीबी से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ रही है. सरकार जितने भी अभियान चला रही है, वह फेल साबित हो रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग और प्रदेश सरकार की ओर से जितने भी टीबी से पीड़ित मरीजों को गोद लिया जा रहा है या उन्हें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. वह तो ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में टीबी के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं. घटने का नामोनिशान कहीं नहीं है. फिलहाल अभी 2025 का आंकड़ा जारी नहीं हुआ है, लेकिन बीते तीन वर्षों के आंकड़ों से साबित होता है कि वर्ष 2025 में भी टीबी के मरीज बढ़ेंगे.

2022 से 2024 तक के आंकड़े: 2022-2024 की अवधि में उत्तर प्रदेश ने देश में सबसे अधिक टीबी के मामले दर्ज किए, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार थे. यूपी में वर्ष 2022 में 5 लाख मरीज टीबी से पीड़ित थे. वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश में 6.24 लाख से अधिक टीबी मरीजों को चिन्हित किया गया, जो पूरे देश में सबसे अधिक संख्या थी. उत्तर प्रदेश में 2024 में 6.73 लाख से अधिक टीबी मरीजों की पहचान की गई, जो 2024 के केंद्रीय टीबी प्रभाग के लक्ष्य 6.5 लाख से अधिक है. इससे यह साफ साबित होता है.

यूपी को 2026 तक टीबी मुक्त प्रदेश बनाने का संकल्प है, लेकिन यह कैसे संभव हो पाएगा. दरअसल, लगातार अस्पतालों में टीबी से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ रही है. वर्ष 2022 से लेकर 2024 तक के आंकड़े हैरान कर देने वाले हैं.

लखनऊ: क्षय रोग (टीबी) एक संक्रामक रोग है, जो जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है. आमतौर पर यह फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन ऐसे मामले हैं जहां यह रीढ़ और मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन का मौका था, ऐसे में प्रदेश के लगभग सभी अस्पतालों ने क्षय रोग से पीड़ित मरीजों को गोद लिया है.

क्षय रोग (टीबी) संक्रामक रोग है. (Photo Credit: ETV Bharat)

शरीर के कई हिस्सों में होता है टीबी: सिविल अस्पताल के वरिष्ठ क्षयरोग विशेषज्ञ ने बताया कि एक व्यक्ति के शरीर के अलग-अलग हिस्से में अलग-अलग टीबी की बीमारी होती है. इनके कई प्रकार होते हैं. लगभग 10 प्रतिशत संक्रमित लोग अपने जीवनकाल में सक्रिय टीबी विकसित करते हैं. अगर ठीक से इलाज न किया जाए या अनुपचारित छोड़ दिया जाए, तो यह घातक हो सकता है. उन्होंने बताया कि हजरतगंज स्थित सिविल अस्पताल में रोजाना 10 से 15 टीबी के मरीज अस्पताल की ओपीडी में आते हैं.



ऐसे फैलता है क्षयरोग: डॉ. आशुतोष दुबे ने बताया कि क्षयरोग से पीड़ित मरीज जब छींकता है, खांसता है, हंसता है या थूकता है, तो वे हवा में टीबी के कीटाणु फैलाते हैं. कीटाणुओं के साथ हवा में सांस लेने वाला कोई भी व्यक्ति संक्रमित हो सकता है. एक बार जब बैक्टीरिया किसी व्यक्ति के सिस्टम में प्रवेश करते हैं, तो वे शरीर के उन क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करते हैं और धीरे-धीरे बढ़ते हैं जिनमें बहुत अधिक रक्त और ऑक्सीजन होता है. इसलिए, वे लगभग हमेशा फेफड़ों में पाए जाते हैं.

वर्ष 2025 में भी टीबी के मरीज बढ़ेंगे. (Photo Credit: ETV Bharat)

फेफड़ों में ब्लीडिंग हो सकती है: ऊष्मायन अवधि लगभग दो से 12 सप्ताह तक भिन्न हो सकती है. एक व्यक्ति लंबे समय तक संक्रामक रह सकता है (जब तक कि थूक में व्यवहार्य टीबी बैक्टीरिया मौजूद हैं) और संक्रामक रह सकते हैं जब तक कि वे कई हफ्तों तक उचित चिकित्सा पर न हों. बैक्टीरिया फेफड़ों में गुहाओं का निर्माण कर सकते हैं. कैविटी के कारण फेफड़ों में रक्तस्राव हो सकता है. ये पॉकेट या कैविटी अन्य बैक्टीरिया से भी संक्रमित हो सकते हैं और इसके परिणामस्वरूप फोड़े या मवाद की जेब बन सकती है.

फेफड़ों की टीबी को पल्मोनरी टीबी कहलाती है: उन्होंने बताया कि फेफड़ों की टीबी को पल्मोनरी टीबी कहा जाता है. पल्मोनरी टीबी अत्यधिक संक्रामक है. हालांकि, टीबी शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल सकता है. टीबी के इस रूप को एक्स्ट्रा-पल्मोनरी टीबी कहा जाता है. केवल कीटाणुओं को अंदर लेने का मतलब यह नहीं है कि एक व्यक्ति को सक्रिय तपेदिक कहा जाता है. एक व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली अक्सर संक्रमण को नियंत्रित करने में सक्षम होती है, ताकि वह बीमारी का कारण न बने. ऐसे मामले में, बैक्टीरिया शरीर में निष्क्रिय अवस्था में रहेंगे और टीबी के कोई लक्षण नहीं पैदा करेंगे.

सभी अस्पतालों ने क्षय रोग से पीड़ित मरीजों को गोद लिया है. (Photo Credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि अव्यक्त क्षयरोग में व्यक्ति में बैक्टीरिया होते हैं लेकिन किसी भी लक्षण को प्रदर्शित नहीं करते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रतिरक्षा संक्रमण से लड़ती है और इसे एक हद तक दबाने में सक्षम है. गुप्त तपेदिक से पीड़ित व्यक्ति बीमारी को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते हैं, हालांकि उनके जीवन में कभी भी बैक्टीरिया दोबारा सक्रिय हो सकते हैं और संक्रमण सक्रिय क्षयरोग बन सकता है.

उन्होंने कहा कि क्षयरोग को प्रभावित अंगों पर आधारित है. उदाहरण के लिए यदि बैक्टीरिया फेफड़ों को प्रभावित करता है, तो इसका परिणाम फुफ्फुसीय तपेदिक नामक स्थिति में होता है. यदि बैक्टीरिया मूत्राशय को प्रभावित करता है, तो यह मूत्राशय के तपेदिक का कारण बन सकता है. इसी तरह, यदि यह रीढ़ को प्रभावित करता है, तो यह रीढ़ की तपेदिक को जन्म दे सकता है. जिसे पॉट्स रोग या पॉट्स स्पाइन भी कहा जाता है. क्षय रोग त्वचा, मस्तिष्क और यहां तक कि हृदय को भी प्रभावित कर सकता है.

जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता टीबी. (Photo Credit: ETV Bharat)

बैसिलस कैलमेट-गुएरिन (बीसीजी) टीका अधिकांश व्यक्तियों में तपेदिक के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा प्रदान कर सकता है. यह उन लोगों के लिए अनुशंसित है, जो संक्रमण के अधिक जोखिम में हैं. क्षयरोग के लिए स्थानिक देशों में रहने वाले शिशुओं को नियमित रूप से बीसीजी का टीका लगाया जाता है.

पिछले तीन वर्षों में लगातार टीबी मरीजों की संख्या बढ़ रही है. (Photo Credit: ETV Bharat)

बुखार

खांसी जो तीन या अधिक सप्ताह तक चलती है

खांसी में खून आना

सीने में दर्द, या सांस लेने या -खांसने के साथ दर्द

अनजाने में वजन कम होना

थकान लगना

रात को पसीना आना

ठंड लगना

भूख में कमी आना

सीने में दर्द होना

सांस लेने में कठिनाई होना

सूजी हुई लसीका ग्रंथियां

यह भी पढ़ें- अब रोबोट करेंगे स्पाइन की सर्जरी, मरीज पूरी तरह रहेंगे सुरक्षित, 99.9 प्रतिशत सफलता का दावा



