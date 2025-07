ETV Bharat / state

उत्तराखंड यूसीसी: समय सीमा बढ़ने के बाद मैरिज रजिस्‍ट्रेशन ने पकड़ा जोर, रोजाना हो रहे इतने पंजीकरण - UTTARAKHAND UNIFORM CIVIL CODE

समान नागरिक संहिता ( Photo- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : July 27, 2025 at 7:12 AM IST | Updated : July 27, 2025 at 11:30 AM IST 3 Min Read

देहरादून: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद, विवाह का पंजीकरण अनिवार्य हो गया है. तब से यूसीसी एक्ट के तहत प्रतिदिन औसत 1634 शादियों का पंजीकरण हो रहा है. जबकि, इससे पहले 2010 के एक्ट में होने वाले विवाह पंजीकरण का प्रतिदिन औसत मात्र 67 ही था. उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने से पहले, उत्तराखंड विवाह पंजीकरण अधिनियम- 2010, के तहत शादियों का पंजीकरण होता था. लेकिन तब बहुत कम लोग विवाह पंजीकरण कराते थे, 2010 से लागू इस एक्ट के तहत, 26 जनवरी 2025 तक कुल 3,30,064 विवाह पंजीकरण हुए, इस तरह पुराने एक्ट के अनुसार प्रतिदिन औसत विवाह पंजीकरण की संख्या 67 तक ही पहुंच पाई थी. लेकिन अब 27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद, विवाह पंजीकरण में जबरदस्त उछाल आया है.

Last Updated : July 27, 2025 at 11:30 AM IST