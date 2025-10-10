पटना एयरपोर्ट पर बढ़ी विमानों की संख्या, सात नई उड़ानें शुरू
पटना एयरपोर्ट से दिवाली और छठ पर स्पाइस जेट ने सात नई उड़ानें शुरू की है. जानें कहां के लिए शुरू हुई सेवा...
Published : October 10, 2025 at 12:04 PM IST
पटना: पटना एयरपोर्ट से अब कुल 45 जोड़ी विमान का संचालन शुरू हो जाएगा. दीपावली और छठ को देखते हुए स्पाइसजेट ने सात जोड़ी नई फ्लाइट की शुरुआत कर दी है. जिससे यात्रियों को अपने घर लौटने में सहूलियत होगी.
यहां के लिए शुरू हुई फ्लाइट: सात जोड़ी नई फ्लाइट में दो जोड़ी मुंबई के लिए हैं, जबकि एक-एक जोड़ी दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद और गुवाहाटी के लिए है. दिल्ली-पटना की फ्लाइट 10 अक्टूबर से शुरू होगी. अहमदाबाद-पटना, अहमदाबाद- हैदराबाद, पटना-हैदराबाद की फ्लाइट 11 अक्टूबर से शुरू होगी.
देर रात विमान का परिचालन: पटना एयरपोर्ट पर अब विमान का परिचालन देर रात तक होगा. स्पाइसजेट का विमान संख्या sg532 पटना बेंगलुरु देर रात 2:10 पर पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेगा. स्पाइसजेट के सात जोड़ी विमान के परिचालन होने के बाद यात्रियों को अब पटना से दिल्ली के लिए या दिल्ली से पटना आने-जाने के लिए 16 विमान का परिचालन किया जाएगा, जबकि मुंबई के लिए चार से बढ़कर छह विमान हो गए हैं.
स्पाइसजेट ने शुरू की सेवा: वहीं, बेंगलुरु के लिए 8 विमान का परिचालन किया जा रहा है और हैदराबाद के लिए अब 6 विमान परिचालन किए जाएंगे. कुल मिलाकर देखें तो दीपावली और छत को लेकर स्पाइसजेट ने 7 जोड़ी नये विमान की सेवा पटना एयरपोर्ट से शुरू कर दी है.
विमान का किराया छू रहा आसमान: ऐसे में दीपावली और छठ में बिहार आने वाले यात्रियों को काफी सुविधा होगी. वैसे अभी भी विमान के किराया कि अगर हम बात करें तो दीपावली और छठ के समय में किराया आसमान छू रहा है. मुंबई से पटना आने का किराया 20000 तक पहुंच चुका है.
आने वाले समय में और बढ़ेगी विमानों की संख्या: वर्तमान में कुल 80 विमानों का पटना एयरपोर्ट से आना-जाना है. यह संख्या आने वाले समय में 100 तक पहुंच जाएगी, जबकि जबकि अंतरराष्ट्रीय उड़ान के लिए यात्रियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा.
