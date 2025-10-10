ETV Bharat / state

पटना एयरपोर्ट पर बढ़ी विमानों की संख्या, सात नई उड़ानें शुरू

पटना: पटना एयरपोर्ट से अब कुल 45 जोड़ी विमान का संचालन शुरू हो जाएगा. दीपावली और छठ को देखते हुए स्पाइसजेट ने सात जोड़ी नई फ्लाइट की शुरुआत कर दी है. जिससे यात्रियों को अपने घर लौटने में सहूलियत होगी.

यहां के लिए शुरू हुई फ्लाइट: सात जोड़ी नई फ्लाइट में दो जोड़ी मुंबई के लिए हैं, जबकि एक-एक जोड़ी दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद और गुवाहाटी के लिए है. दिल्ली-पटना की फ्लाइट 10 अक्टूबर से शुरू होगी. अहमदाबाद-पटना, अहमदाबाद- हैदराबाद, पटना-हैदराबाद की फ्लाइट 11 अक्टूबर से शुरू होगी.

देर रात विमान का परिचालन: पटना एयरपोर्ट पर अब विमान का परिचालन देर रात तक होगा. स्पाइसजेट का विमान संख्या sg532 पटना बेंगलुरु देर रात 2:10 पर पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेगा. स्पाइसजेट के सात जोड़ी विमान के परिचालन होने के बाद यात्रियों को अब पटना से दिल्ली के लिए या दिल्ली से पटना आने-जाने के लिए 16 विमान का परिचालन किया जाएगा, जबकि मुंबई के लिए चार से बढ़कर छह विमान हो गए हैं.

स्पाइसजेट ने शुरू की सेवा: वहीं, बेंगलुरु के लिए 8 विमान का परिचालन किया जा रहा है और हैदराबाद के लिए अब 6 विमान परिचालन किए जाएंगे. कुल मिलाकर देखें तो दीपावली और छत को लेकर स्पाइसजेट ने 7 जोड़ी नये विमान की सेवा पटना एयरपोर्ट से शुरू कर दी है.