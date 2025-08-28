ETV Bharat / state

नूंह के लाल शाह हुसैन का कमाल, यूथ कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक - YOUTH COMMONWEALTH WEIGHTLIFTING

नूंह के शाह हुसैन ने यूथ कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर हरियाणा का नाम रोशन किया, स्वागत समारोह की तैयारी

यूथ कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक
यूथ कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक (IANS)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 28, 2025 at 8:14 PM IST

3 Min Read

नूंह: जिला नूंह के होनहार युवा वेटलिफ्टर शाह हुसैन (डॉ. शहनवाज खान) ने यूथ कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 88 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है. इस तरह शाह हुसैन ने न केवल नूंह बल्कि पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है. यह प्रतियोगिता 24 अगस्त से 30 अगस्त तक गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित हो रही है. शाह हुसैन ने अपने शानदार प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया.

उन्होंने स्नैच में 115 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 152 किलोग्राम, कुल 267 किलोग्राम वजन उठाकर कनाडा के वेटलिफ्टर को पछाड़ते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है. उनके इस प्रदर्शन में छह विकट पास शामिल रहे, जो उनकी मेहनत और कौशल का प्रमाण है.

जिला खेल अधिकारी बोले- ये गर्व का विषय

जिला खेल अधिकारी मनोज कुमार ने शाह हुसैन की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि शाह हुसैन की इस जीत ने पूरे नूंह जिले में खुशी का माहौल पैदा कर दिया है. यह उपलब्धि हमारे लिए गर्व का विषय है.

खेल प्रेमी आबिद हुसैन ने बताया कि शाह हुसैन के आगामी 3 सितंबर को जिले में लौटने पर उनके सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें बड़े स्तर पर उनका स्वागत और सम्मान किया जाएगा. आबिद हुसैन ने यह भी कहा कि नूंह मेवात क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है. उन्होंने कहा, "हमारे पास प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, लेकिन संसाधनों और सही मंच की कमी के कारण कई बार उनकी प्रतिभा सामने नहीं आ पाती. यदि जिले के खिलाड़ियों को उचित संसाधन और प्लेटफॉर्म मिले, तो वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकते हैं.

एडीसी ने दी बधाई, खेलो मेवात गेम्स से उभरी प्रतिभाएं

इस उपलब्धि पर राजकीय माध्यमिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य मुकेश शास्त्री और प्रदीप मलिक एडीसी नूंह ने शाह हुसैन को उनकी इस उपलब्धि के लिए बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. शाह हुसैन की यह उपलब्धि नूंह के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है. उनकी इस सफलता ने यह साबित कर दिया है कि मेहनत और लगन के साथ संसाधनों की कमी को भी पार किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि "खेलो मेवात" गेम्स की वजह से भी मेवात में खेलों के प्रति अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं. जिले के लोग अब उनके स्वागत और सम्मान समारोह की तैयारियों में जुट गए हैं, ताकि इस युवा प्रतिभा का हौसला और बढ़ाया जा सके.

इसे भी पढ़ें - अंबाला के बेटे ने तजाकिस्तान में हुए एशियन गेम्स में जीता सिल्वर मेडल, एकेडमी में हुआ भव्य स्वागत

नूंह: जिला नूंह के होनहार युवा वेटलिफ्टर शाह हुसैन (डॉ. शहनवाज खान) ने यूथ कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 88 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है. इस तरह शाह हुसैन ने न केवल नूंह बल्कि पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है. यह प्रतियोगिता 24 अगस्त से 30 अगस्त तक गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित हो रही है. शाह हुसैन ने अपने शानदार प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया.

उन्होंने स्नैच में 115 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 152 किलोग्राम, कुल 267 किलोग्राम वजन उठाकर कनाडा के वेटलिफ्टर को पछाड़ते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है. उनके इस प्रदर्शन में छह विकट पास शामिल रहे, जो उनकी मेहनत और कौशल का प्रमाण है.

जिला खेल अधिकारी बोले- ये गर्व का विषय

जिला खेल अधिकारी मनोज कुमार ने शाह हुसैन की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि शाह हुसैन की इस जीत ने पूरे नूंह जिले में खुशी का माहौल पैदा कर दिया है. यह उपलब्धि हमारे लिए गर्व का विषय है.

खेल प्रेमी आबिद हुसैन ने बताया कि शाह हुसैन के आगामी 3 सितंबर को जिले में लौटने पर उनके सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें बड़े स्तर पर उनका स्वागत और सम्मान किया जाएगा. आबिद हुसैन ने यह भी कहा कि नूंह मेवात क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है. उन्होंने कहा, "हमारे पास प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, लेकिन संसाधनों और सही मंच की कमी के कारण कई बार उनकी प्रतिभा सामने नहीं आ पाती. यदि जिले के खिलाड़ियों को उचित संसाधन और प्लेटफॉर्म मिले, तो वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकते हैं.

एडीसी ने दी बधाई, खेलो मेवात गेम्स से उभरी प्रतिभाएं

इस उपलब्धि पर राजकीय माध्यमिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य मुकेश शास्त्री और प्रदीप मलिक एडीसी नूंह ने शाह हुसैन को उनकी इस उपलब्धि के लिए बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. शाह हुसैन की यह उपलब्धि नूंह के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है. उनकी इस सफलता ने यह साबित कर दिया है कि मेहनत और लगन के साथ संसाधनों की कमी को भी पार किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि "खेलो मेवात" गेम्स की वजह से भी मेवात में खेलों के प्रति अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं. जिले के लोग अब उनके स्वागत और सम्मान समारोह की तैयारियों में जुट गए हैं, ताकि इस युवा प्रतिभा का हौसला और बढ़ाया जा सके.

इसे भी पढ़ें - अंबाला के बेटे ने तजाकिस्तान में हुए एशियन गेम्स में जीता सिल्वर मेडल, एकेडमी में हुआ भव्य स्वागत

For All Latest Updates

TAGGED:

SHAH HUSSAIN WON GOLD MEDALनूंह के शाह हुसैन ने जीता गोल्डयूथ कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिशाह हुसैन ने जीता गोल्ड मेडलYOUTH COMMONWEALTH WEIGHTLIFTING

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

कुरुक्षेत्र में "बाणगंगा" के अनसुलझे रहस्य, कभी नहीं सूखने वाले सरोवर के साथ एक "धातु" भी बना हुआ मिस्ट्री

हरियाणवी बार्बी डॉल पूजा को देख सब हैरान, रोबोटिक अंदाज और ठेठ देसी पहनावे से सोशल मीडिया पर मचा रहीं धूम

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.