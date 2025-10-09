ETV Bharat / state

नूंह जमील हत्याकांड: परिजनों की शिकायत पर FIR दर्ज, गो तस्करी के शक में पीट-पीटकर की थी युवक की हत्या

नूंह: राजस्थान-हरियाणा बॉर्डर के मेवात क्षेत्र में हुई तनावपूर्ण घटना के बाद थाना पहाड़ी पुलिस ने जमील की संदिग्ध मौत मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया है. यह मामला बुधवार सुबह का है, जब जमील अपने भतीजे साकिर के साथ जरूरी काम से पहाड़ी की ओर जा रहा था. रास्ते में कुछ स्थानीय युवकों ने उन्हें घेर लिया और पीट-पीटकर मार डाला. परिजनों की शिकायत और लगातार विरोध के चलते पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है. शुरुआत में FIR दर्ज करने में देरी पर परिजनों ने नाराजगी जताई थी.

जमील और साकिर को लाठी-डंडों से पीटा गया: परिजनों के अनुसार 50 वर्षीय जमील (निवासी लुहिंगा कला, जिला नूंह) अपने भतीजे साकिर (31) के साथ बुधवार सुबह 7 बजे पहाड़ी की ओर जा रहे थे. तभी मानोता गांव के पास आरोपी नटवर, मजलस और 2-3 अन्य अज्ञात लोग लाठी-डंडों के साथ पहुंचे और वाहन को रुकवाने की कोशिश की. जब जमील और साकिर नहीं रुके, तो आरोपियों ने पीछा कर जबरन उन्हें रोका. इसके बाद बेरहमी से पिटाई की गई. इस मारपीट में जमील की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि साकिर किसी तरह जान बचाकर भाग निकला.

लोहे की रॉड और लाठी से किया हमला, FIR में गंभीर आरोप: शिकायतकर्ता साकिर ने रिपोर्ट में विस्तार से बताया कि "आरोपी नटवर ने जमील की गर्दन पर लोहे की रॉड से वार किया, जबकि मजलस ने लाठी से कंधे पर प्रहार किया. लगातार हमले के चलते जमील ज़मीन पर गिर पड़े और वहीं दम तोड़ दिया." साकिर ने खुद को कानून का पालन करने वाला मजदूर बताया और कहा कि वे किसी अपराध में शामिल नहीं थे. इसके बावजूद उन्हें निशाना बनाया गया. काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने FIR दर्ज की और शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया.