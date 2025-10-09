ETV Bharat / state

नूंह जमील हत्याकांड: परिजनों की शिकायत पर FIR दर्ज, गो तस्करी के शक में पीट-पीटकर की थी युवक की हत्या

राजस्थान-हरियाणा बॉर्डर पर गो तस्करी के शक में जमील की पिटाई से मौत हो गई, FIR दर्ज हुई, पुलिस पर पक्षपात का आरोप.

Nuh youth Murder
Nuh youth Murder (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 9, 2025 at 8:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नूंह: राजस्थान-हरियाणा बॉर्डर के मेवात क्षेत्र में हुई तनावपूर्ण घटना के बाद थाना पहाड़ी पुलिस ने जमील की संदिग्ध मौत मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया है. यह मामला बुधवार सुबह का है, जब जमील अपने भतीजे साकिर के साथ जरूरी काम से पहाड़ी की ओर जा रहा था. रास्ते में कुछ स्थानीय युवकों ने उन्हें घेर लिया और पीट-पीटकर मार डाला. परिजनों की शिकायत और लगातार विरोध के चलते पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है. शुरुआत में FIR दर्ज करने में देरी पर परिजनों ने नाराजगी जताई थी.

जमील और साकिर को लाठी-डंडों से पीटा गया: परिजनों के अनुसार 50 वर्षीय जमील (निवासी लुहिंगा कला, जिला नूंह) अपने भतीजे साकिर (31) के साथ बुधवार सुबह 7 बजे पहाड़ी की ओर जा रहे थे. तभी मानोता गांव के पास आरोपी नटवर, मजलस और 2-3 अन्य अज्ञात लोग लाठी-डंडों के साथ पहुंचे और वाहन को रुकवाने की कोशिश की. जब जमील और साकिर नहीं रुके, तो आरोपियों ने पीछा कर जबरन उन्हें रोका. इसके बाद बेरहमी से पिटाई की गई. इस मारपीट में जमील की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि साकिर किसी तरह जान बचाकर भाग निकला.

लोहे की रॉड और लाठी से किया हमला, FIR में गंभीर आरोप: शिकायतकर्ता साकिर ने रिपोर्ट में विस्तार से बताया कि "आरोपी नटवर ने जमील की गर्दन पर लोहे की रॉड से वार किया, जबकि मजलस ने लाठी से कंधे पर प्रहार किया. लगातार हमले के चलते जमील ज़मीन पर गिर पड़े और वहीं दम तोड़ दिया." साकिर ने खुद को कानून का पालन करने वाला मजदूर बताया और कहा कि वे किसी अपराध में शामिल नहीं थे. इसके बावजूद उन्हें निशाना बनाया गया. काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने FIR दर्ज की और शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया.

परिजनों का पुलिस पर मिलीभगत का आरोप: परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस स्थानीय आरोपियों को बचा रही है और बॉर्डर पर नाकाबंदी के नाम पर स्थानीय गुंडों को संरक्षण दे रही है. उन्होंने यह भी कहा कि "हत्या में स्थानीय निवासी शामिल था, जिसे बचाने की कोशिश की जा रही है." पोस्टमार्टम बोर्ड की निगरानी में कराने की शर्त को मानते हुए शव सौंपा गया. घटना के बाद बॉर्डर पर सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा हो गए थे, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया. पुलिस अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि जांच निष्पक्ष होगी और सभी पहलुओं की गहराई से जांच की जाएगी.

ये भी पढ़ें- हरियाणा- राजस्थान सीमा पर नूंह के जमील की हत्या, पुलिस पर भी लगे आरोप

For All Latest Updates

TAGGED:

NUH YOUTH MURDERCOW SMUGGLINGRAJASTHAN HARYANA BORDERNUH JAMIL MURDER CASENUH YOUTH MURDER CASE UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

साइकिल के पैडल मार बना रहे बिजली, जल रहा बल्ब, चल रहा पंखा, हिसार में छात्रों ने किया कमाल

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

"सोनिया" को सलाम : बेटी की पढ़ाई के लिए फरीदाबाद की सड़कों पर ई-रिक्शा चला रही दिव्यांग महिला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.