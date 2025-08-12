ETV Bharat / state

नूंह में शादी के डांस प्रोग्राम में बवाल, दूल्हे और पिता के साथ मारपीट, दुल्हन लेने अकेला ही गया दूल्हा - NUH WEDDING VIOLENCE

नूंह में शादी वाले घर खूनी झड़प होने से माहौल गमगीन हो गया. दूल्हे को अपनी दूल्हन लाने अकेले ही जाना पड़ा.

दुल्हन लेने अकेला ही गया दूल्हा
शादी में हंगामा (फाइल फोटो)
Published : August 12, 2025 at 11:20 AM IST

Updated : August 12, 2025 at 12:42 PM IST

नूंह: हरियाणा के नूंह में शादी वाले घर में खुशी का माहौल गम में बदल गया, जब वहां पर लाठी-डंडे से हमला हुआ. दूल्हे और उसके परिजनों के साथ जमकर मारपीट की गई. खुशियों से शादी की तैयारी कर इस पल को यादगार बनाने में जुटे परिवार के सपने धरे के धरे रह गए. दरअसल, नूंह के बास दल्ला गांव में एक युवक की शादी में उस समय बवाल हो गया, जब डांस प्रोग्राम के बीच कुछ युवकों में डीजे को लेकर कहासुनी हो गई. धूमधाम से शादी की तैयारियां की जा रही थी, लेकिन किसे पता था मामूली सा विवाद खूनी रूप ले लेगा. जो परिजन शादी की तैयारियों में जुटा हैं, उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा.

डीजे की ऊंची आवाज पर विरोध: दरअसल, डांस प्रोग्राम में डीजे की तेज आवाज और लोगों की पसंद के गाने न बजाए जाने पर कुछ युवकों में विवाद हो गया था. दोनों पक्षों में गाने और ऊंची आवाज को लेकर कहासुनी काफी ज्यादा बढ़ गई, कुछ लोगों ने मामले को शांत कराने की कोशिश की. हालांकि पहले दिन डांस प्रोग्राम के बाद विवाद थम गया. लेकिन दूसरे दिन बारात जाने के समय पर सुबह फिर से हंगामा शुरू हो गया.

शादी के डांस प्रोग्राम में हंगामा
शादी के डांस प्रोग्राम में हंगामा (Etv Bharat)

बारातियों पर हमला: पड़ोसियों ने बताया कि पहले दिन कहासुनी के बाद सब कुछ शांत हो गया, लेकिन दूसरे दिन ये मामला और बढ़ गया, जब दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठी-डंडों से कुछ आदमियों को बुलाकर बारातियों पर भी हमला करवा दिया. दरअसल, सुबह जब बारात की तैयारी की जा रही थी. दूल्हे के सेहरा बंध चुका था और बाराती गाड़ियों में बैठ चुके थे. तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने उन पर हमला कर दिया. दूल्हे के परिजनों का आरोप है कि गाड़ियों में से निकालकर बारातियों के साथ मारपीट की. बीच-बचाव करने आए लोगों के साथ भी मारपीट हुई है.

दूल्हे के साथ भी हुई मारपीट: शादी के बीच दूल्हे के साथ भी मारपीट की. दूल्हे के पिता के साथ और परिजनों के साथ भी जमकर मारपीट की गई. शादी की सभी खुशियों में ग्रहण लग गया और दोनों तरफ से विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया. दोनों तरफ से जमकर लाठी-डंडे चले और पथराव भी हुआ.

घायलों को अस्पताल पहुंचाया: झगड़े में दोनों तरफ के दर्जनभर लोग घायल हो गए. घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया. घायलों को अस्पताल पहुंचाया. जानकारी के मुताबिक, एक तरफ से 7 तो दूसरी तरफ से 3 एमएल आर काटी गई है. घायलों को नल्हड़ अस्पताल के लिए रेफर किया गया. पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है.

दूल्हे और पिता के साथ भी जमकर की मारपीट (Etv Bharat)

अकेले ही दुल्हन लेने निकला दूल्हा: अभी पुलिस को शिकायत किसी भी पक्ष की ओर से नहीं दी गई है. पुलिस का कहना है कि जिस आधार पर शिकायत मिलेगी. उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी. दूल्हे के परिजनों ने बताया कि झगड़े के बाद बारात भी नहीं जा पाई. सिर्फ दूल्हे को दुल्हन लेने के लिए भेजा है. सभी बाराती दिलों में हजारों अरमान लेकर बारात में जाने को तैयार थे, लेकिन ये सभी अरमान धरे के धरे रह गए. खुशियों का माहौल गमगीन हो गया.

