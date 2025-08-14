ETV Bharat / state

नूंह हिंसा: पांचों आरोपियों को मिली कोर्ट से जमानत, 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज - NUH VIOLENCE UPDATES

Nuh Violence Updates: नूंह हिंसा में गिरफ्तार 5 आरोपी जमानत पर रिहा, सरपंच और पीड़ित पक्ष ने लगाए गंभीर आरोप.

Nuh Violence Updates
Nuh Violence Updates (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 14, 2025 at 7:48 AM IST

Updated : August 14, 2025 at 9:13 AM IST

नूंह: हरियाणा के नूंह जिले में हाल ही में हुई हिंसक झड़प के मामले में गिरफ्तार किए गए पांच आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई है. बुधवार को इन पांचों को फिरोजपुर झिरका कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. लेकिन उसी दिन एडिशनल सिविल जज विकास की अदालत ने उन्हें जमानत दे दी.

इनकी पैरवी अधिवक्ता हाशिम ने की थी. ये सभी आरोपी राजस्थान के अलवर जिले के हाजीपुर गांव के रहने वाले हैं. इनकी पहचान लुकमान (32), जुबैर (37), उमरदीन (35), सकरुल्ला खान (40) और रुस्तम (37) के रूप में हुई है.

अब भी चल रही है आरोपियों की तलाश: पुलिस ने जानकारी दी है कि अन्य फरार आरोपियों की तलाश के लिए तीन विशेष टीमें बनाई गई हैं. हालांकि, फिलहाल इलाके में माहौल शांत बताया जा रहा है. फिर भी किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए दो पुलिस कंपनियां मौके पर तैनात की गई हैं.

गाड़ी खड़ी करने को लेकर बढ़ा था विवाद: हिंसा की शुरुआत मंगलवार को गाड़ी पार्क करने को लेकर हुए एक मामूली विवाद से हुई थी, जिसने देखते ही देखते उग्र रूप ले लिया. स्थिति इतनी बिगड़ गई कि राजस्थान बॉर्डर के थानों से भी पुलिस को बुलाना पड़ा. बावजूद इसके भीड़ करीब डेढ़ घंटे तक काबू से बाहर रही. पुलिस ने इस मामले में लगभग 40 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

सरपंच ने दंगे की रंजिश का आरोप लगाया: गांव मुड़ाका के सरपंच रामकिशन सैनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दो युवकों ने पहले एक टेंट व्यापारी पर बोतल से हमला किया. इसके बाद मस्जिद से ऐलान कराकर भीड़ जुटाई गई. सरपंच के अनुसार, भीड़ ने घरों और दुकानों पर पथराव किया, कांच की बोतलें फेंकी और एक बाइक व दुकान में आग लगा दी. इस घटना में करीब सात लोग घायल हुए हैं. सरपंच का आरोप है कि यह हमला पिछले साल ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हुए नूंह दंगों की रंजिश में किया गया.

पीड़ित पक्ष ने भी सुनाई आपबीती: दूसरे पक्ष की एक महिला ने बयान में आरोप लगाया कि हमलावरों ने उनके घरों में लूटपाट की, परिवार के तीन सदस्यों के साथ मारपीट की गई और मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश भी की गई.

पुलिस ने मस्जिद से ऐलान की बात को नकारा: नूंह पुलिस के प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि मस्जिद से ऐलान की बात ग्रामीणों के कहने पर सामने आई है, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं हो सकी है. उन्होंने इसे अफवाह बताया और कहा कि फिलहाल जांच जारी है.

