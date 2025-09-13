ETV Bharat / state

नूंह में हादसों का शनिवार, दो अलग-अलग जगहों पर हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, एक गंभीर

नूंह सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. दो अलग-अलग जगहों पर सड़क हादसे हुए हैं.

नूंह में हादसों का शनिवार
नूंह में हादसों का शनिवार
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 13, 2025

Updated : September 13, 2025

नूंह: हरियाणा के नूंह में दो अलग-अलग जगहों पर दर्दनाक सड़क हादसे हो गए. दोनों सड़क हादसों में तीन लोगों की जान चली गई. जबकि एक गंभीर रूप से घायल है. सड़क दुर्घटना की पहली खबर नीमका से, जहां पैदल चल रहे लियाकत (35) को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी. हादसे में लियाकत की दर्दनाक मौत हो गई. बता दें कि मृतक लियाकत की शादी भी हो चुकी है. उसका एक पुत्र भी है. लियाकत की पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी थी.

हादसे में एक की मौत: मृतक के परिजनों ने बताया कि "शव को पुलिस ने कब्जे में लिया है. पुलिस कार्रवाई कर रही है. शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. उन्होंने बताया कि लियाकत ने बेटे की अच्छी परवरिश की वजह से दूसरी शादी भी नहीं की थी. लेकिन आज उसका बेटा अनाथ हो गया है. बेटे की उम्र करीब 14-15 साल है. मां की पहले ही मौत हो चुकी थी".

दो लोगों की मौत: वहीं, दूसरा सड़क हादसा फिरोजपुर झिरका थाना अंतर्गत रावली गांव के पास हुआ है. जहां मकान का मटेरियल लेकर आ रहे ट्रैक्टर को पीछे से डंपर ने टक्कर मार दी. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई. हादसे में ट्रैक्टर सवार टैव बास राजस्थान निवासी आरिफ (25) की मौत हो गई. वहीं, वसीम (28) की भी मौके पर ही मौत हो गई थी. जबकि शमीम नाम युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. जयपुर में घायल का इलाज किया जा रहा है.

नूंह सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत

परिजनों की सरकार से गुहार: पीड़ित परिजनों ने बताया कि "रावली गांव के पास हुई दुर्घटना में जान गवाने वाले आरिफ के दो बच्चे हैं और वसीम की 4 बेटियां हैं". मृतकों के परिजनों ने सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है. सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले निहायत ही गरीब परिवारों से ताल्लुक रखते हैं. तीनों शवों को फिलहाल मांडी खेड़ा अस्पताल में रख दिया है. जहां पर पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है. डॉ. मनीष ने बताया कि "हमारी टीम लगी हुई है. जल्दी तीनों शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा जाएगा".

Last Updated : September 13, 2025

