नूंह में सड़क हादसा, मां-बेटी की मौत, इलाज कराने जा रही थी अस्पताल, एक घायल

नूंह: जिले के गुरुग्राम-अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248ए पर भीषण सड़क हादसा हो गया. ये हादसा गांधी ग्राम घासेड़ा के सलंबा गांव के पास हुआ. इस सड़क हादसे में मां और बेटी की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है.

जानें पूरी घटना: दरअसल, पंचायत समिति नूंह के सदस्य तारीफ अपनी बीमार बहन जासमीन और मां जायदा को लेकर इलाज कराने के लिए नूंह शहर आ रहे थे. रास्ते में सलंबा गांव के पेट्रोल पंप के पास वे सड़क किनारे खड़े थे, तभी एक अज्ञात वाहन ने जबरदस्त टक्कर मार दी. इस दुर्घटना में जायदा पत्नी ताहिर और उनकी पुत्री जासमीन गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिनकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. वहीं, हादसे में पंचायत समिति सदस्य तारीफ को भी चोटें आई हैं, लेकिन उन्हें खतरे से बाहर बताया जा रहा है. घायल तारीफ का इलाज नल्हड़ स्थित राजकीय शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज में चल रहा है.