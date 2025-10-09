नूंह में बरसात बनी वरदान, देसी गेहूं की खेती को बारिश ने दी रफ्तार, सरसों पर दिख सकता है उल्टा असर
Published : October 9, 2025 at 4:58 PM IST
नूंह: इस सप्ताह नूंह जिले में औसतन 35 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा बारिश नगीना खंड में लगभग 50 मिमी दर्ज की गई. यह बरसात खासतौर पर उन किसानों के लिए राहत लेकर आई है, जो देसी गेहूं की बिजाई करते हैं, क्योंकि इस खंड में सिंचाई के साधनों की कमी है. कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यह बारिश 25 अक्टूबर से शुरू होने वाली गेहूं की बिजाई के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगी.
उत्पादन में बढ़ोतरी की संभावना: कृषि उपनिदेशक डॉ. वीरेंद्र देव आर्य ने इस बारे में बताया कि, "इस बार की बरसात से किसानों को न केवल सिंचाई पर खर्च होने वाले पैसे और समय की बचत होगी, बल्कि उत्पादन में भी बढ़ोतरी की संभावना है. नूंह जिले के कई गांवों में देसी गेहूं की खेती परंपरागत रूप से की जाती है. इस बार की प्राकृतिक नमी से उत्तम पैदावार की उम्मीद है."
सरसों की बिजाई पर दिख सकता है असर: डॉ. वीरेंद्र देव आर्य ने आगे कहा कि, "ये बरसात जहां गेहूं के लिए वरदान बनी है. वहीं, सरसों की बिजाई पर इसका उल्टा असर देखा जा सकता है. इस बार सरसों का रकबा घट सकता है, क्योंकि अत्यधिक नमी और जलभराव की वजह से कई इलाकों में फसलों की बिजाई संभव नहीं हो पाएगी."
खेतों में जलभराव बना चुनौती: कृषि विभाग ने चेताया कि कई क्षेत्रों में पहले से मौजूद जलभराव और इस सप्ताह की बारिश के चलते खेतों के जल्द सूखने की संभावना कम है, जिससे कुछ किसान इस बार बिजाई से वंचित रह सकते हैं.
कुल मिलाकर नूंह जिले में जहां एक ओर बरसात ने गेहूं उत्पादकों के लिए आशा की किरण जगाई है, वहीं दूसरी ओर सरसों किसानों के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं. मौसम की यही दोहरी भूमिका अब किसानों की रणनीति और फसली फैसलों को प्रभावित करेगी.
