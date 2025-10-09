ETV Bharat / state

नूंह में बरसात बनी वरदान, देसी गेहूं की खेती को बारिश ने दी रफ्तार, सरसों पर दिख सकता है उल्टा असर

नूंह में बरसात बनी वरदान ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : October 9, 2025 at 4:58 PM IST 2 Min Read

नूंह: इस सप्ताह नूंह जिले में औसतन 35 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा बारिश नगीना खंड में लगभग 50 मिमी दर्ज की गई. यह बरसात खासतौर पर उन किसानों के लिए राहत लेकर आई है, जो देसी गेहूं की बिजाई करते हैं, क्योंकि इस खंड में सिंचाई के साधनों की कमी है. कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यह बारिश 25 अक्टूबर से शुरू होने वाली गेहूं की बिजाई के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगी. उत्पादन में बढ़ोतरी की संभावना: कृषि उपनिदेशक डॉ. वीरेंद्र देव आर्य ने इस बारे में बताया कि, "इस बार की बरसात से किसानों को न केवल सिंचाई पर खर्च होने वाले पैसे और समय की बचत होगी, बल्कि उत्पादन में भी बढ़ोतरी की संभावना है. नूंह जिले के कई गांवों में देसी गेहूं की खेती परंपरागत रूप से की जाती है. इस बार की प्राकृतिक नमी से उत्तम पैदावार की उम्मीद है." नूंह में बरसात बनी वरदान (ETV Bharat)