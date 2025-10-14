ETV Bharat / state

नूंह में टीचर ने बच्चे को लोहे की स्केल से बेरहमी से पीटा, टाई से हाथ-पैर बांधे, परिजनों का आरोप- "स्कूल स्टाफ ने की मामला दबाने की कोशिश"

नूंह के फिरोजपुर झिरका में एक निजी स्कूल के स्टाफ द्वारा बच्चे की बेहरमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है.

नूंह में टीचर ने बच्चे की बेहरमी से की पिटाई
नूंह में टीचर ने बच्चे की बेहरमी से की पिटाई (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 14, 2025 at 2:27 PM IST

|

Updated : October 14, 2025 at 2:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नूंह: हरियाणा के नूंह में एक टीचर ने बच्चे की बेरहमी से पिटाई की. आरोप है कि टीचर ने बच्चे को लोहे की स्केल से पीटा है. इतना ही नहीं, हैरानी की बात ये है कि टीचर ने बच्चे के हाथ टाई से बांधकर पिटाई की है. परिवार का कहना है कि "जब बच्चे ने दूसरे टीचर से मदद मांगी तो उसकी एक नहीं सुनी और न ही बच्चे को घर पर फोन करने दिया गया". पीड़ित छात्र के परिजनों ने जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग से सख्त कार्रवाई की मांग की है.

बच्चे की बेरहमी से पिटाई: पीड़ित छात्र के परिजनों ने बताया कि "जैद सारिख ने इंटरनेशनल स्कूल में बीते 2-3 माह पहले ही दाखिला किया है. जो भीमसीका का रहने वाला है और यहीं स्कूल में हॉस्टल में रहता है". परिजनों का आरोप है कि "स्कूल में बच्चे की बेरहमी से पिटाई की गई है और बच्चे के मुंह के अलावा शरीर के अन्य हिस्सों पर भी चोट के निशान है".

ऐसे हुआ मामले का खुलासा: पीड़ित छात्र के चाचा ने बताया कि "घटना के वक्त बच्चे ने स्कूल स्टाफ से मदद की गुहार भी लगाई, लेकिन किसी ने उसकी सहायता नहीं की. इतना ही नहीं, छात्र ने स्कूल के अन्य स्टाफ से घर फोन करने की अनुमति मांगी. लेकिन उसकी बात को अनसुना किया गया. घटना की जानकारी तब सामने आई जब बच्चे की बुआ स्कूल में मिलने पहुंची. जब उन्होंने जैद के चेहरे पर चोट के निशान देखे और पूछताछ की, तो बच्चा फूट-फूटकर रोने लगा. जिसके बाद पूरी घटना का खुलासा हुआ".

पुलिस रिपोर्ट करने की तैयारी तेज: इसके बाद परिजन भी स्कूल पहुंचे. आरोप है कि "स्कूल प्रशासन ने मामले को दबाने की कोशिश की. स्कूल में दाखिला लेते समय 40 हजार रुपये फीस ली गई थी. ये केवल हमारे बच्चे का मामला नहीं है, बल्कि कल को किसी और बच्चे के साथ भी ऐसी घटना हो सकती है. इसलिए प्रशासन से मांग है, मामले में तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए". फिलहाल परिजनों द्वारा पुलिस में औपचारिक शिकायत नहीं दी गई है, लेकिन उन्होंने जल्द ही मेडिकल करवाकर शिकायत दर्ज कराने की बात कही है.

ये भी पढ़ें: पूरे हरियाणा में IPS सुसाइड के विरोध में राजनीतिक दलों का प्रदर्शन, दोषियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग

ये भी पढ़ें: करनाल पुलिस ने सुलझाई ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी, मधुबन रवि हत्याकांड में 4 आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी

Last Updated : October 14, 2025 at 2:36 PM IST

TAGGED:

NUH PRIVATE SCHOOL
STUDENT BEATEN UP
BEATEN WITH IRON SCALE
नूंह में बच्चे की पिटाई
STUDENT BEATEN UP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

साइकिल के पैडल मार बना रहे बिजली, जल रहा बल्ब, चल रहा पंखा, हिसार में छात्रों ने किया कमाल

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

"सोनिया" को सलाम : बेटी की पढ़ाई के लिए फरीदाबाद की सड़कों पर ई-रिक्शा चला रही दिव्यांग महिला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.