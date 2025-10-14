ETV Bharat / state

नूंह में टीचर ने बच्चे को लोहे की स्केल से बेरहमी से पीटा, टाई से हाथ-पैर बांधे, परिजनों का आरोप- "स्कूल स्टाफ ने की मामला दबाने की कोशिश"

नूंह: हरियाणा के नूंह में एक टीचर ने बच्चे की बेरहमी से पिटाई की. आरोप है कि टीचर ने बच्चे को लोहे की स्केल से पीटा है. इतना ही नहीं, हैरानी की बात ये है कि टीचर ने बच्चे के हाथ टाई से बांधकर पिटाई की है. परिवार का कहना है कि "जब बच्चे ने दूसरे टीचर से मदद मांगी तो उसकी एक नहीं सुनी और न ही बच्चे को घर पर फोन करने दिया गया". पीड़ित छात्र के परिजनों ने जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग से सख्त कार्रवाई की मांग की है.

बच्चे की बेरहमी से पिटाई: पीड़ित छात्र के परिजनों ने बताया कि "जैद सारिख ने इंटरनेशनल स्कूल में बीते 2-3 माह पहले ही दाखिला किया है. जो भीमसीका का रहने वाला है और यहीं स्कूल में हॉस्टल में रहता है". परिजनों का आरोप है कि "स्कूल में बच्चे की बेरहमी से पिटाई की गई है और बच्चे के मुंह के अलावा शरीर के अन्य हिस्सों पर भी चोट के निशान है".

ऐसे हुआ मामले का खुलासा: पीड़ित छात्र के चाचा ने बताया कि "घटना के वक्त बच्चे ने स्कूल स्टाफ से मदद की गुहार भी लगाई, लेकिन किसी ने उसकी सहायता नहीं की. इतना ही नहीं, छात्र ने स्कूल के अन्य स्टाफ से घर फोन करने की अनुमति मांगी. लेकिन उसकी बात को अनसुना किया गया. घटना की जानकारी तब सामने आई जब बच्चे की बुआ स्कूल में मिलने पहुंची. जब उन्होंने जैद के चेहरे पर चोट के निशान देखे और पूछताछ की, तो बच्चा फूट-फूटकर रोने लगा. जिसके बाद पूरी घटना का खुलासा हुआ".