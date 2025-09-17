ETV Bharat / state

नूंह में साइबर ठगों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, फर्जी सिम कार्ड गिरोह का पर्दाफाश, 6 आरोपी गिरफ्तार

नूंह पुलिस ने साइबर फ्रॉड में शामिल छह आरोपियों को पकड़ा, फर्जी सिम, मोबाइल और डिजिटल सबूत जब्त कर जांच शुरू की।

साइबर ठगों पर पुलिस का बड़ा एक्शन
साइबर ठगों पर पुलिस का बड़ा एक्शन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 17, 2025 at 5:30 PM IST

नूंह: जिले में साइबर क्राइम पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी सिम कार्ड, फर्जी मोबाइल अकाउंट और ऑनलाइन धोखाधड़ी में शामिल छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें कई सिम कार्ड, मोबाइल फोन और डिजिटल सबूत जब्त किए गए. आरोपी सोशल मीडिया विज्ञापनों और फर्जी मैसेज का इस्तेमाल कर आम लोगों को ठग रहे थे.

छह आरोपी गिरफ्तार

एएसपी आयुष यादव ने बताया कि कार्रवाई के दौरान अब्बास निवासी रिठट को गिरफ्तार किया गया, जिससे छह सिम कार्ड बरामद हुए. वहीं, इरसाद निवासी महूं को नसीरबास-दिल्ली-अलवर रोड पर दबोचा गया, जिसके पास से दो मोबाइल, फर्जी सिम, क्यूआर कोड और संदिग्ध चैट मिले.

सस्ती गाड़ियों के झूठे विज्ञापन डालकर करता था ठगी

निसार निवासी बिरार, राजस्थान को भी गिरफ्तार किया गया, जो सोशल मीडिया पर सस्ती गाड़ियों के झूठे विज्ञापन डालकर लोगों को ठगता था. प्रयागराज निवासी एक पीड़ित से 16,990 रुपये की ठगी की गई थी. जाबिर निवासी घासेड़ा से भी दो मोबाइल जब्त किए गए जिनमें फर्जी रैपिडो ऐप, क्रेडिट मैसेज और QR कोड मिले.

एएसपी आयुष यादव (Etv Bharat)

फर्जी सिम बेचने वाले गैंग का सदस्य भी गिरफ्तार

एक पुराने केस में विनय निवासी कंवरसीका को गिरफ्तार किया गया, जो फर्जी सिम बेचने वाले गैंग का हिस्सा था. पुलिस ने बताया कि साइबर फ्रॉड के खिलाफ अभियान जारी रहेगा. आम जनता से अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध कॉल या मैसेज से सतर्क रहें और तुरंत पुलिस को सूचित करें.

