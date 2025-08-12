नूंह: नूंह जिले में साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने 7 अलग-अलग मामलों में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई में साइबर क्राइम नूंह थाना, अपराध जांच शाखा पुन्हाना और थाना पुन्हाना पुलिस की टीमें शामिल रही. आरोपियों के खिलाफ थाना सदर पुन्हाना और थाना साइबर क्राइम नूंह में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

फर्जी अकाउंट और फर्जी सिमकार्ड से ठगी का आरोप

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में शाहरुख, फैजान, जितेंद्र सिंह, मोफिज, अत्ताउल्लाह, नौशाद, आरिश उर्फ हारिश, आदिल उर्फ दुधिया, कप्तान उर्फ कप्ता, आकिल और दिलशाद शामिल हैं. आरोपियों पर अपनी असली पहचान छुपाकर फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट द्वारा, फर्जी सिमकार्ड और फर्जी मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर ऑनलाइन ठगी करने का आरोप है. कुछ मामलों में आरोपियों ने पुराने सिक्के खरीदने के नाम पर धोखाधड़ी की, तो कुछ ने गलती से ज्यादा पैसे भेजने का बहाना बनाकर रकम वापस लेने आदि के नाम पर ठगी की.

साइबर क्राइम से संबंधित 11 आरोपी गिरफ्तार (Etv Bharat)

कई राज्यों में दिया वारदात को अंजाम

पुछताछ पर आरोपियों ने मुम्बई, जम्मू कश्मीर, गोवा, महाराष्ट्र सहित देश के अन्य राज्यों में ठगी की दर्जनभर वारदातों को अंजाम देना कबूल किया. आरोपी जितेन्द्र, मौफिज, अत्ताउल्लाह व दिलशाद को पुलिस और अधिक गहनता से पुछताछ व बरामदगी के लिए अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही हैं. बाकी अन्य आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस हिरासत में भेजा गया हैं. पुलिस अधीक्षक नूंह ने कहा कि साइबर अपराध पर काबू पाने के लिए इस तरह के अभियान आगे भी लगातार चलाए जाएंगे, ताकि आमजन को ठगों से बचाया जा सके.

