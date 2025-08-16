नूंह: जिला पुलिस लगातार साइबर अपराधियों पर लगाम कस रही है. इस बीच नूंह पुलिस ने 2 दिनों में 16 साइबर आरोपियों को गिरफ्तार किया. वहीं, शनिवार को नूंह साइबर थाना पुलिस ने अलग-अलग साइबर क्राइम के मामलों में कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इन आरोपियों के खिलाफ चार मुकदमा दर्ज किया गया हैं. इन आरोपियों के पास से कुल 10 मोबाइल फोन, 24 सिम, 11 एटीएम कार्ड, 6 पासबुक और 1 चैक बुक बरामद किया है.

देश भर से आ रही थी ठगी की शिकायत: इस पूरे मामले में उप-पुलिस अधीक्षक मुख्यालय नूंह हरिंदर कुमार ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ देशभर से साइबर पोर्टल पर आई शिकायतें और तकनीकी इनपुट के आधार पर लोकेशन ट्रेस की गईं. इसके बाद हमारी टीम ने दबिश देकर ये गिरफ्तारियां की है. ये गिरोह अलग-अलग फर्जी सिम, बैंक खातों/एटीएम और डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर आमजन से ठगी करता था. पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के दिशा-निर्देश में साइबर अपराध के विरुद्ध सघन अभियान निरंतर जारी है. पकड़े गए सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

नूंह में साइबर ठग गिरफ्तार (ETV Bharat)

इन आरोपियों की हुई गिरफ्तारी: नूंह डीएसपी हरिंदर कुमार ने आगे बताया कि शनिवार को गिरफ्तार हुए आरोपियों में आरोपी बिलाल के पास से एक फोन, 5 सिम, 3 एटीएम कार्ड मिले हैं. मोहम्मद इश्तियाक के पास से एक फोन, 4 सिम, 4 एटीएम कार्ड, 4 पासबुक मिला है. मोहम्मद सलमान अंसारी, असफाकउल्ला खां के पास से एक फोन, 4 सिम, 4 एटीएम कार्ड, 2 पासबुक, एक चेकबुक बरामद किया गया है. जबकि आरोपी शाहरुख के पास से एक मोबाइल फोन, 3 सिम कार्ड मिला है. वहीं, नसीम के पास से 2 मोबाइल फोन, 2 सिम कार्ड और गुफरान के पास से 3 फोन, 4 सिम बरामद किया गया है. समीम के पास से एक फोन, 2 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं.

आम लोगों से अपील: नूंह डीएसपी हरिंदर कुमार ने कहा कि अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट भी साइबर अपराधियों को जमानत मामले में गंभीर हो गया है. इससे साइबर अपराध की वारदातों को अंजाम देने वालों की कमर टूटेगी. मेरी आमजनों से अपील है कि किसी भी संदिग्ध कॉल, लिंक, क्यूआर कोड पर जानकारी साझा न करें. ठगी की आशंका पर तत्काल हेल्पलाइन 1930 या नजदीकी थाने में शिकायत दें.

