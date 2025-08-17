नूंह: उत्तराखंड के हर्षिल आर्मी कैंप के पास बादल फटने से आई बाढ़ में नूंह जिले के कुर्थला गांव का रहने वाला जवान समय सिंह भी लापता हो गया. उसका अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है. इसकी सूचना के बाद परिवार वाले परेशान हैं . माता - पिता का रो-रोकर हाल बेहाल है. परिवार का कहना है कि उनका बेटा पांच अगस्त को लापता हुआ था, लेकिन उनके घर पर अभी तक कोई भी तसल्ली देने तक नहीं आया है.

5 अगस्त को 3 जगह फटा था बादल

दरअसल, उत्तराखंड में बीते पांच अगस्त को धराली, हर्षिल और सुक्की में बादल फट गया. हर्षिल में बादल फटने से सेना के आठ से दस जवान लापता हो गए थे. जिनमें नूंह के कुर्थला गांव का रहने वाला 19 वर्षीय समय सिंह भी शामिल है. वह 30 अक्टूबर 2024 को अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती हुआ था. वह अपने माता - पिता का इकलौता बेटा है.

अपने बेटी की तस्वीर दिखाती बूढ़ी मां (बादल फटने की घटना के बाद लापता हुआ नूंह का जवान)

हर्षिल का कैंप घटनास्थल से 4 किमी दूर

परिजनों ने बताया कि बीते पांच जून को समय सिंह अपनी ट्रेनिंग पूरी करके अपने गांव आया था. वह 20 जून को वापस हर्षिल स्थित भारतीय सेना कैंप पहुंचा था. बादल फटने की घटना कैंप से महज चार किलोमीटर की दूरी पर बताई जा रही है. पिता दलबीर सिंह ने बताया कि आखिरी बार 4 अगस्त को शाम 7 बजे से 9 बजे तक हमारी बात हुई थी. उन्होंने बताया कि सीओ का 7 अगस्त को कॉल आया था, जिन्होंने लापता होने की जानकारी दी थी. लेकिन हमें पहले ही आभास हो गया था. सात अगस्त को मोबाइल पर सूचना मिली थी. इस दौरान बताया गया कि इस घटना में लापता होने वाले कई जवानों में आपका बेटा भी शामिल है. सूचना मिलने पर पूरे गांव में गम का माहौल है.

माता-पिता के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा समय सिंह

लापता होने की सूचना अब रिश्तेदारी में भी लग चुकी है, जिसके बाद रिश्तेदार तसल्ली देने पहुंच रहे हैं . लापता हुए जवान समय सिंह का पिता भी आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर है, जो फिलहाल बेटे की तस्वीर को देख इसी आस में है कि उनका बेटा शायद जिंदा लौट आए. क्योंकि माता-पिता का बुढ़ापे का सहारा है. लापता हुए जवान समय सिंह की बूढ़ी मां का रो - रोकर हाल बेहाल है और हर वक्त फोन पर नजर लगी रहती है कि कहीं से उनके बेटे की मिलने की सूचना मिल जाए.

इसी गांव की महिला जवान ने दी थी शहादत

लापता जवान की मां ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे को देश की सेवा करने भेजा था, लेकिन क्या पता था कि भगवान को कुछ और ही मंजूर है. आपको बता दें कि इसी कुर्थला गांव की बहू शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत थी जो सैनिक अभ्यास के दौरान मार्च 2015 में शहीद हो गई थी. मेवात के हर व्यक्ति को किरण के शहीद होने पर आज भी गर्व है. इसी तरह जवान समय सिंह के लापता होने से पूरा मेवात सदमे में है और अपने मेवात की शान फौजी भाई के मिलने की प्राथना कर रहे हैं. लापता हुए जवान के परिवार वालों ने जिला प्रशासन व सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है.

