नूंह को केंद्रीय विद्यालय का तोहफा, 2026-27 सत्र से स्कूल में होगा दाखिला

15 अक्टूबर तक भूमि का होगा हस्तांतरण: विद्यालय में आधुनिक डिजिटल कक्षाएं, उन्नत विज्ञान प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, विस्तृत लाइब्रेरी, खेल मैदान, और एक आधुनिक ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी. इसके अलावा, छात्रों के समग्र विकास के लिए खेल, संगीत, नृत्य, कला और अन्य सह शैक्षिक गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो उन्हें केवल किताबी ज्ञान से परे जाकर जीवन के विभिन्न पहलुओं में निपुण बनाएगा. हरियाणा सरकार को इस परियोजना को गति देने के लिए 15 अक्टूबर तक भूमि का निःशुल्क हस्तांतरण और अस्थायी भवन की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी.

नये विद्यालय के लिए स्थल हो चुका है चयनितः नया केंद्रीय विद्यालय लघु सचिवालय के सामने किरण शेखावत महिला कॉलेज सालाहेड़ी के निकट स्थापित किया जाएगा, जहां पांच एकड़ से अधिक भूमि पहले से ही चिह्नित कर ली गई है. केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा संचालित यह विद्यालय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध रहेगा.

नूंहः देश के आकांक्षी जिलों में हरियाणा के एकमात्र जिला नूंह की शिक्षा व्यवस्था में एक नई सुबह होने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 1 अक्टूबर को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देशभर में 57 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी गई, जिसमें हरियाणा के पिछड़े जिले नूंह (मेवात) को भी शामिल किया गया है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए कुल 5862 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें नूंह में बनने वाले विद्यालय की अनुमानित लागत 102.84 करोड़ रुपये से अधिक होगी. यह कदम न केवल स्थानीय शिक्षा परिदृश्य को बदलने का वादा करता है, बल्कि क्षेत्र के हजारों छात्रों के उज्जवल भविष्य की नींव भी रखेगा.

राज्य सरकार कई मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायेगीः इसके साथ ही विद्यालय के संचालन के लिए बिजली, पेयजल आपूर्ति, और दृष्टिगत सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार पर होगी. केंद्रीय निर्देशों के अनुसार, यह विद्यालय सरकारी संपत्ति के रूप में वर्गीकृत होगा, जिसके कारण प्रॉपर्टी टैक्स, सर्विस टैक्स या नगरपालिका शुल्क जैसे हर प्रकार के कर से यह मुक्त रहेगा. यह न केवल वित्तीय बोझ को कम करेगा, बल्कि परियोजना की लागत को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में भी मदद करेगा.

विद्यालय में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलेगीः नए केंद्रीय विद्यालय की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि ये कम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करेगा, जो मध्यम और निम्न आय वर्ग के अभिभावकों के लिए एक आकर्षक विकल्प साबित होगा. विशेष रूप से लड़कियों, अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों और सैन्य कर्मियों की संतानों को निःशुल्क शिक्षा की सुविधा दी जाएगी, जो समावेशी शिक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. इस पहल से न केवल शैक्षिक असमानताओं को कम करने में मदद मिलेगी बल्कि मेवात जैसे पिछड़े क्षेत्र में शिक्षा के प्रति जागरूकता और पहुंच भी बढ़ेगी.

नये सत्र से पढ़ाई शुरू होने की उम्मीदः प्रस्तावित समय सीमा के अनुसार 2026-27 शैक्षणिक सत्र से कक्षाएं शुरू होने की उम्मीद है, जो इस परियोजना की गति और महत्व को रेखांकित करता है. स्थानीय प्रशासन और केंद्रीय विद्यालय संगठन के बीच समन्वय के साथ, ये विद्यालय नूंह के छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा से जोड़ेगा और उन्हें प्रतिस्पर्धी माहौल में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा.

केंद्रीय विद्यालय विकास में महत्वपूर्ण कदम होगाः भाजपा नेता महादेव ने कहा कि "ये कदम मेवात के सामाजिक-आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा क्योंकि शिक्षित युवा क्षेत्र की प्रगति के लिए नई संभावनाएं ला सकते हैं. नूंह के स्थानीय निवासियों और अभिभावकों ने इस घोषणा का स्वागत किया है." एक स्थानीय शिक्षक ने कहा कि "यह हमारे बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर है. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच से उनकी प्रतिभा निखर कर सामने आएगी."

क्या बोले उपायुक्तः जिला प्रशासन ने भी इस परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है. उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि "भूमि हस्तांतरण और बुनियादी ढांचे की व्यवस्था के लिए तेजी से काम शुरू कर दिया गया है. कुल मिलाकर नूंह में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना मेवात के शैक्षिक परिदृश्य को बदलने वाला एक ऐतिहासिक कदम है. यह परियोजना न केवल शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाएगी, बल्कि क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में भी मील का पत्थर साबित होगी. 2026 - 27 से शुरू होने वाली यह यात्रा नूंह के छात्रों को नई उड़ान भरने का अवसर देगी, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन सकती है."