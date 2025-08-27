नूंहः हरियाणा के नूंह जिले में लंबे समय से बूचड़खानों को लेकर किसान और स्थानीय सामाजिक संगठन विरोध कर रहे थे. इसी बीच मंगलवार को जिले के नगीना क्षेत्र में वन विभाग के एनओसी के बिना बन रहे बूचड़खानों के लिए जाने वाले रास्तों को बुलडोजर से खोद दिया गया. यह कार्रवाई वन विभाग की ओर से की गई है. यह कार्रवाई तीन बूचड़खानों के लिए बनाए गए रास्तों पर की गई है.

क्या बोले वन विभाग के अधिकारीः फिरोजपुर झिरका के रेंजर उमर सैद ने बताया कि 'जब तक संबंधित बूचड़खाने संचालक वन विभाग से एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) प्राप्त नहीं करते, तब तक उन्हें इन रास्तों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. जानकारी के अनुसार, कई बूचड़खाने बिना एनओसी के निर्माण कार्य कर रहे थे. विभागीय नियमों की अनदेखी कर चल रहे इन कार्यों पर अब रोक लगाई जा सकती है. वन विभाग ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में कोई भी निर्माण कार्य या रास्ते का उपयोग तभी संभव होगा, जब सभी आवश्यक कागजी औपचारिकताएं पूरी हों.

निर्माणाधीन बूचड़खानों पर वन विभाग की कार्रवाई (Etv Bharat)

वन विभाग के कदम की सराहनाः इस कार्रवाई का प्रभाव संचालकों पर पड़ेगा, जो लंबे समय से बिना एनओसी के काम कर रहे थे. एडवोकेट समय सिंह ने कहा कि विभाग का यह कदम सही दिशा में है, क्योंकि बूचड़खानों से प्रदूषण और स्वच्छता संबंधी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं. अब देखना यह होगा कि संचालक एनओसी की प्रक्रिया पूरी कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि अनुमति न मिलने तक रास्ता बंद रहेगा. इस कार्रवाई में वन विभाग के अधिकारी उमर सैद, अशफाक आलम सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद थे.

ये भी पढ़ें- नूंह में बूचड़खाने ने किसानों का जीना किया मुहाल, स्लॉटर हाउस बदबू से बीमारी का बढ़ा खतरा - SLAUGHTER HOUSE IN NUH

नूंह में बूचड़खाने से परेशान विभिन्न संगठनों ने खोला मोर्चा, अनाज मंडी में बुलाई पंचायत, सात बड़ी मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन - NUH PANCHAYAT FOR SLAUGHTERHOUSE