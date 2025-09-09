नूंहवासियों ने पंजाब के बाद हिमाचल बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजी राहत सामग्री, मदद के लिए महिलाओं ने दान किए गहने, तो बच्चों ने तोड़े अपने गुल्लक
नूंहवासियों ने पंजाब के बाद अब हिमाचल बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राहत सामग्री भेजनी शुरू कर दी है.
Published : September 9, 2025 at 5:35 PM IST
नूंह: इन दिनों भारी बारिश के कारण देश के कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. इस बीच हरियाणा सरकार लगातार बाढ़ प्रभावित राज्यों की मदद के लिए आगे आ रही है. वहीं, नूंह जिले के लोग भी पंजाब के साथ ही हिमाचल प्रदेश के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं. पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए 300 से 400 ट्रकों में राहत सामग्री भेजने के बाद अब नूंहवासी हिमाचल प्रदेश के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राहत सामग्री भेज रहे हैं.
महिलाएं जेवर दान कर रही, बच्चे गुल्लक तोड़ रहे: अब तक आधा दर्जन से अधिक वाहन हिमाचल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचकर राहत सामग्री बांट चुका हैं. नूंह के लोगों का जज्बा ऐसा है कि महिलाएं अपने जेवर तक दान कर रही है. बच्चों ने अपनी गुल्लक तोड़ दी है. इतना ही नहीं नूंह जिले के नुनेरा गांव की 80 वर्षीय रहीमी ने अपने चांदी के जेवरात दान कर दिए, जिसकी चर्चा लगातार सोशल मीडिया में हो रही है.
बाढ़ पीड़ितों को दान किया जेवर: वहीं, नूंह जिले की तिलकपुरी गांव की 75 वर्षीय रहीमी ने अपनी चांदी की चूड़ी, जो किसी गरीब लड़की की शादी के लिए बचाकर रखी थी, पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए दान कर दिया. रहीमी ने भावुक होकर कहा, “मैं चाहती थी कि ये किसी बेटी को दूं, लेकिन अब लगता है कि पंजाब के लोग ज़्यादा जरूरतमंद हैं. मैं खुद 1996 की बाढ़ झेल चुकी हैं. मैं जानती हूं कि मुश्किल वक्त में मदद का क्या मतलब होता है."
हिमाचल और पंजाब की मदद के लिए आगे आए लोग: इसके अलावा नूंह निवासी एडवोकेट साहब खान ने कहा कि, "हमारे जिले की बुजुर्ग महिलाओं ने पंजाब के भाईयों की मदद के लिए अपने जेवर और पेंशन के पैसे खुशी से दे दिया, ताकि बाढ़ जैसी विपदा से वो जल्द उबर सकें." वहीं, नूंह निवासी मोहम्मद इरफान ने कहा कि हम पंजाब के लिए राहत सामग्री भेज रहे हैं. पंजाब में बाढ़ से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है, उनकी मदद के लिए हमने राहत सामग्री भेजी है. हिमाचल के लिए भी हम राहत सामग्री भेज रहे हैं. ताकि वहां लोगों को विपदा में थोड़ी राहत मिल सके."
पंजाब के बाद हिमाचल भेजे 5-7 गाड़ियां: नूंह जिले में राहत सामग्री जुटाने की मुहिम की शुरुआत करने वाले हिदायत कमांडो ने कहा, "पंजाब के लिए भेजे गए 300-400 ट्रकों के बाद अब हिमाचल के लिए भी 5-7 गाड़ियां भेजी जा चुकी हैं. आगे और भी राहत सामग्री के वाहन भेजे जाएंगे. मेरी लोगों से अपील है कि जल्दबाजी में सामग्री ना भेजें. जिन्हें जरूरत हो उन्हें ही राहत सामग्री देकर उनकी मदद करें."
गुरुद्वारे में नमाज अदा कर रहे लोग: वहीं, इस राहत कार्य में जमीयत उलेमा के पदाधिकारियों, स्थानीय उलेमाओं और तमाम समुदायों का भरपूर सहयोग मिल रहा है. इस अभियान ने हिंदू-मुस्लिम-सिख एकता की नई तस्वीर पेश की है. बात अगर पंजाब की करों तो यहां से एक तस्वीर सामने आई थी, जिसमें गुरुद्वारों में मुस्लिम समाज के लोग नमाज अदा कर रहे हैं. इस तस्वीर ने सबका दिल जीत लिया.
