नूंहवासियों ने पंजाब के बाद हिमाचल बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजी राहत सामग्री, मदद के लिए महिलाओं ने दान किए गहने, तो बच्चों ने तोड़े अपने गुल्लक

नूंहवासियों ने पंजाब के बाद हिमाचल बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजी राहत सामग्री ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : September 9, 2025 at 5:35 PM IST 3 Min Read

नूंह: इन दिनों भारी बारिश के कारण देश के कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. इस बीच हरियाणा सरकार लगातार बाढ़ प्रभावित राज्यों की मदद के लिए आगे आ रही है. वहीं, नूंह जिले के लोग भी पंजाब के साथ ही हिमाचल प्रदेश के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं. पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए 300 से 400 ट्रकों में राहत सामग्री भेजने के बाद अब नूंहवासी हिमाचल प्रदेश के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राहत सामग्री भेज रहे हैं. महिलाएं जेवर दान कर रही, बच्चे गुल्लक तोड़ रहे: अब तक आधा दर्जन से अधिक वाहन हिमाचल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचकर राहत सामग्री बांट चुका हैं. नूंह के लोगों का जज्बा ऐसा है कि महिलाएं अपने जेवर तक दान कर रही है. बच्चों ने अपनी गुल्लक तोड़ दी है. इतना ही नहीं नूंह जिले के नुनेरा गांव की 80 वर्षीय रहीमी ने अपने चांदी के जेवरात दान कर दिए, जिसकी चर्चा लगातार सोशल मीडिया में हो रही है. बाढ़ पीड़ितों को दान किया जेवर: वहीं, नूंह जिले की तिलकपुरी गांव की 75 वर्षीय रहीमी ने अपनी चांदी की चूड़ी, जो किसी गरीब लड़की की शादी के लिए बचाकर रखी थी, पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए दान कर दिया. रहीमी ने भावुक होकर कहा, “मैं चाहती थी कि ये किसी बेटी को दूं, लेकिन अब लगता है कि पंजाब के लोग ज़्यादा जरूरतमंद हैं. मैं खुद 1996 की बाढ़ झेल चुकी हैं. मैं जानती हूं कि मुश्किल वक्त में मदद का क्या मतलब होता है." मदद के लिए महिलाओं ने दान किए गहने, तो बच्चों ने तोड़े अपने गुल्लक (ETV Bharat)