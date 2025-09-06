ETV Bharat / state

नूंह में चलते हुए डम्पर से पत्थर गिराने वाला चालक गिरफ्तार, पुलिसकर्मियों पर की थी डम्पर चढ़ाने की कोशिश

नूंह में सरेआम चलती डम्पर से पत्थर गिराने वाले चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

नूंह में डम्पर चालक गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 6, 2025 at 11:08 AM IST

2 Min Read

नूंह: जिले के फिरोजपुर झिरका में कुछ दिन पहले एक ओवरलोड डम्पर ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी. ओवरलोड डम्पर चालक ने पुलिस को देखकर न केवल वाहन रोकने से इनकार कर दिया, बल्कि पुलिसकर्मियों पर डम्पर चढ़ाने की कोशिश की. इतना ही नहीं डम्पर चालक ने मुख्य मार्ग पर चलते-चलते डम्पर का जैक उठाकर सरेआम सड़क पर पत्थर गिरा दिया था, जिससे सड़क जाम होने के साथ ही राहगीरों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था. पुलिस ने डम्पर चालक को गिरफ्तार कर लिया है.

वाहन चेकिंग के दौरान की थी ऐसी हरकत: इस बारे में फिरोजपुर झिरका डीएसपी अजायब सिंह ने कहा, " बीते 25 अगस्त को पुलिस की एक टीम शहीद पार्क चौक, फिरोजपुर झिरका पर वाहनों की चैकिंग कर रही थी. इसी दौरान एक हाईवा डम्पर चालक पुलिस को देखकर बड़ी तेज गति से और लापरवाही से वाहन को घुमा कर अम्बेडकर चौक की ओर भागा. पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो चालक ने न केवल रुकने से इनकार किया, बल्कि जानबूझकर डम्पर को पुलिस जवान के ऊपर चढ़ाने की कोशिश की. इसके बाद उसने डम्पर का जैक उठाकर ओवरलोड पत्थर सड़क पर गिरा दिया था. जिससे सड़क पर भारी अवरोध पैदा हो गया. अचानक हुए इस घटनाक्रम से स्थानीय लोगों और पुलिस टीम में अफरा-तफरी मच गई."

नूंह में चलते हुए डम्पर से पत्थर फेंकने वाला चालक गिरफ्तार (ETV Bharat)

"बिजली के तार भी टूटकर गिरे थे": डीएसपी अजायब सिंह ने आगे कहा कि, "सड़क पर पत्थर बिखर जाने से आम लोगों का आवागमन बाधित होने के साथ-साथ काफी देर तक जाम जैसी स्थिति बनी रही. इस दौरान डम्पर बिजली की लाइन से टकरा गई, जिससे तार टूटकर नीचे गिर गए थे. इस दौरान राहगीरों और पुलिसकर्मियों ने पीछे हटकर अपनी जान बचाई."

आरोपी चालक गिरफ्तार: अजायब सिंह डीएसपी ने बताया कि "डंपर नंबर के आधार पर डम्पर चालक की पहचान सद्दाम के तौर पर हुई है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और घटनास्थल की निशानदेही कराई. आरोपी के भाई ने संबंधित हाईवा भी पुलिस को सौंप दी, जिसे कब्जे में लिया गया. आरोपी चालक को कोर्ट में पेश कर उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है."

ये भी पढ़ें:हरियाणा में करोड़ों रुपयों की हेराफेरी, दो फर्जी कंपनियों का पर्दाफाश, चंद महीने में 83.49 करोड़ का संदिग्ध लेनदेन

