नूंह में चलते हुए डम्पर से पत्थर गिराने वाला चालक गिरफ्तार, पुलिसकर्मियों पर की थी डम्पर चढ़ाने की कोशिश

नूंह: जिले के फिरोजपुर झिरका में कुछ दिन पहले एक ओवरलोड डम्पर ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी. ओवरलोड डम्पर चालक ने पुलिस को देखकर न केवल वाहन रोकने से इनकार कर दिया, बल्कि पुलिसकर्मियों पर डम्पर चढ़ाने की कोशिश की. इतना ही नहीं डम्पर चालक ने मुख्य मार्ग पर चलते-चलते डम्पर का जैक उठाकर सरेआम सड़क पर पत्थर गिरा दिया था, जिससे सड़क जाम होने के साथ ही राहगीरों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था. पुलिस ने डम्पर चालक को गिरफ्तार कर लिया है.

वाहन चेकिंग के दौरान की थी ऐसी हरकत: इस बारे में फिरोजपुर झिरका डीएसपी अजायब सिंह ने कहा, " बीते 25 अगस्त को पुलिस की एक टीम शहीद पार्क चौक, फिरोजपुर झिरका पर वाहनों की चैकिंग कर रही थी. इसी दौरान एक हाईवा डम्पर चालक पुलिस को देखकर बड़ी तेज गति से और लापरवाही से वाहन को घुमा कर अम्बेडकर चौक की ओर भागा. पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो चालक ने न केवल रुकने से इनकार किया, बल्कि जानबूझकर डम्पर को पुलिस जवान के ऊपर चढ़ाने की कोशिश की. इसके बाद उसने डम्पर का जैक उठाकर ओवरलोड पत्थर सड़क पर गिरा दिया था. जिससे सड़क पर भारी अवरोध पैदा हो गया. अचानक हुए इस घटनाक्रम से स्थानीय लोगों और पुलिस टीम में अफरा-तफरी मच गई."