शातिरों का गजब है अंदाज...नूंह में 90 लाख की ठगी का आरोपी गिरफ्तार, फर्जी सिम कार्ड और मोबाइल बरामद

नूंह में पुलिस ने देशभर से 90 लाख रुपये की ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी पहले से सात मामलों में शामिल है.

Nuh cyber fraudster arrested
Nuh cyber fraudster arrested (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 18, 2025 at 4:20 PM IST

नूंह: हरियाणा में नूंह पुलिस ने साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर संगठित ठगी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. आरोपी राशिद ने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. इस मामले की जानकारी देते हुए एएसपी आयुष यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. पुलिस ने बताया कि राशि एक सीएससी संचालक है. वह अपनी दुकान पर आने वाले लोगों के दस्तावेजों का दुरुपयोग कर फर्जी सिम कार्ड बनाता है. उन्हें साइबर ठगों को बेचता था. जांच में सामने आया कि इन फर्जी सिम कार्ड का उपयोग देशभर में ऑनलाइन ठगी के लिए किया गया.

90 लाख की ठगी: पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि "बेचे गए फर्जी सिम कार्ड से करीब 90 लाख रुपये की ठगी की गई है". पुलिस ने बताया कि "ठगी की शिकायत देशभर से साइबर पोर्टल पर दर्ज की गई थी. तकनीकी जांच में सामने आया है कि इस गिरोह ने तमिलनाडु और तेलंगाना के लोगों को भी अपना शिकार बनाया. अब तक की जांच में पीड़ितों की पहचान तमिलनाडु के प्रदीप, तेलंगाना के बी. वाम्शी, लांडू शिवा और टी. श्रीकांत के रूप में हुई है".

तकनीकी डाटा की जांच: पुलिस ने बताया कि "मामले में पहले अरबाज और जैतुन की गिरफ्तारी हुई थी. उनकी गिरफ्तारी के बाद जब ठगी की मनी ट्रेल और तकनीकी डाटा की गहन जांच की गई तो राशिद की संलिप्तता सामने आई. राशिद साइबर अपराधियों को फर्जी सिम कार्ड और बैंक खातों में गलत डाटा फीड करने का काम करता था. पुलिस ने आरोपी राशिद से कई मोबाइल फोन्स, फर्जी सिम कार्ड और एक पीओएस मशीन बरामद की है. डिजिटल साक्ष्यों से यह साबित हुआ कि यह गिरोह लंबे समय से आम लोगों से ठगी कर रहा था".

सात मामलों में शामिल राशिद: एएसपी ने बताया कि "पुलिस ने इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश भी शुरू कर दी है. जांच के दायरे में यह भी देखा जा रहा है कि राशिद और उसके साथियों ने अब तक कितने लोगों को शिकार बनाया और कितने राज्यों में उनके नेटवर्क फैले हुए हैं. अब तक सात मामलों में राशिद का नाम सामने आ रहा है".

