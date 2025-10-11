ETV Bharat / state

नूंह में राजकीय सम्मान के साथ 19 साल के अग्निवीर का अंतिम संस्कार, उत्तराखंड में बादल फटने के बाद 2 महीने से था लापता

उत्तराखंड में 5 अगस्त 2025 को बादल फटने लापता नूंह निवासी 19 वर्षीय अग्निवीर समय सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ.

SAMAY SINGH FUNERAL IN NUH
नूंह के लाल को अंतिम विदाई (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 11, 2025 at 6:59 PM IST

5 Min Read
नूंहः करवा चौथ पर्व से ठीक पहले नूंह के कुर्थला गांव में एक ऐसी त्रासदी ने दस्तक दी, जिसने पूरे इलाके को शोक की लहर में डुबो दिया. उत्तराखंड के हर्षिल आर्मी कैंप के पास 5 अगस्त 2025 को बादल फटने के बाद आई भयंकर बाढ़ में लापता हुए 19 वर्षीय अग्निवीर समय सिंह का पार्थिव शरीर शनिवार को उनके नूंह जिले के पैतृक गांव कुर्थला पहुंचा. लापता होने के लगभग दो महीने चार दिन बाद बरामद हुए उनके शव का शनिवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया.

2 बहनों का एकलौता भाई था समयः शहीद के सम्मान में लगे नारों से पूरा गांव गूंज उठा और हर आंख नम थी. समय सिंह अपने माता-पिता के इकलौते बेटे और दो बहनों के सबसे छोटे भाई थे. देश सेवा के जज्बे से प्रेरित होकर वे 30 अक्टूबर 2024 को अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना में भर्ती हुए थे. प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वे 5 जून 2025 को अपने गांव लौटे और फिर 20 जून को हर्षिल कैंप में तैनात हुए.

19 वर्षीय अग्निवीर समय सिंह को अंतिम विदाई (Etv Bharat)

7 अगस्त को लापता होने की मिली थी जानकारीः दुर्भाग्यवश गत 5 अगस्त को हर्षिल के धराली और सुक्की क्षेत्र में बादल फटने से आई भीषण बाढ़ ने सब कुछ तहस-नहस कर दिया. इस आपदा में सेना के 8-10 जवान लापता हो गए, जिसमें समय सिंह भी शामिल थे. समय के पिता दलबीर सिंह स्वयं सेना से रिटायर्ड हैं. पिता ने बताया कि 4 अगस्त की शाम 7 से 9 बजे तक बेटे से आखिरी बार बात हुई थी. 7 अगस्त को सेना के कमांडिंग ऑफिसर ने लापता होने की सूचना दी, जिसने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया.

SAMAY SINGH FUNERAL IN NUH
शहीद के पिता दलबीर सिंह (Etv Bharat)

'अग्निवीर योजना पर पुनर्विचार कर समाप्त करे सरकार': पिता दलबीर सिंह ने भावुक होकर कहा कि "बेटे को देश की सेवा के लिए भेजा था, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था." उन्होंने अग्निवीर योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि "केवल छह महीने की ट्रेनिंग के बाद जवानों को इतने कठिन क्षेत्रों में तैनात करना उचित नहीं है. उन्होंने सरकार से इस योजना पर पुनर्विचार करने और इसे समाप्त करने की अपील की.

SAMAY SINGH FUNERAL IN NUH
शहीद जवान समय सिंह का शव पहुंचा गांव (Etv Bharat)

'नेताओं के बच्चे अग्निवीर योजना से बना रहे हैं दूरी': दलबीर सिंह ने यह भी कहा कि "गरीब परिवारों के बच्चे ही मजबूरी में अग्निवीर योजना में शामिल हो रहे हैं, जबकि नेताओं के बच्चे इस सेवा से दूरी बनाए रखते हैं." उन्होंने युवाओं के घटते मनोबल का जिक्र करते हुए कहा कि "इस योजना ने देश के युवाओं का उत्साह कम किया है."

SAMAY SINGH FUNERAL IN NUH
शहीद समय सिंह को अंतिम विदाई देती बहन (Etv Bharat)

'शहीदों के परिजनों के मुआवजे में बढ़ोतरी हो': उजीना गांव के रिटायर्ड सैनिक करण सिंह ने बताया कि "समय सिंह के लापता होने की खबर के बाद कई टीमें खोजबीन में जुटी थीं. डीएनए जांच के बाद उनके शव की पहचान हुई और परिजनों को सूचना दी गई." करण सिंह ने यह भी मांग की कि "अग्निवीर योजना के तहत शहीद होने वाले जवानों के परिजनों को मिलने वाले मुआवजे में बढ़ोतरी की जाए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान पीड़ित परिवार की मांगें उनके समक्ष रखेंगे."

SAMAY SINGH FUNERAL IN NUH
शहीद समय सिंह (Etv Bharat)

मुख्यमंत्री कोऑर्डिनेटर अंतिम यात्रा में शामिल हुएः कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने शहीद समय सिंह की शहादत को मेवात की मिट्टी में रची-बसी देश भक्ति का प्रतीक बताया. उन्होंने कहा कि "परिवार का इकलौता बेटा देश के लिए कुर्बान हुआ, इसलिए सरकार को जल्द से जल्द अधिकतम मुआवजा देना चाहिए." मुख्यमंत्री के कोऑर्डिनेटर मुकेश वशिष्ठ ने भी शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी शहादत को देश के लिए गौरवपूर्ण बताया.

SAMAY SINGH FUNERAL IN NUH
रोते-बिलखते शहीद समय सिंह के परिजन (Etv Bharat)

शहीद किरण शेखावत पार्क में अंतिम संस्कारः बता दें कि कुर्थला गांव का इतिहास शौर्य और बलिदान से भरा है. मार्च 2015 में गांव की बहू लेफ्टिनेंट किरण शेखावत सैन्य अभ्यास के दौरान शहीद हुई थीं, जिनकी शहादत पर मेवात को आज भी गर्व है. समय सिंह की शहादत ने इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाया है. उनका अंतिम संस्कार शहीद किरण शेखावत पार्क में पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया. गांव वासियों ने कहा कि किरण दीदी की तरह समय भी अमर हो गया. हमारा गांव हमेशा देश के लिए कुर्बान होता रहेगा.

SAMAY SINGH FUNERAL IN NUH
शहीद के परिवार को सम्मान (Etv Bharat)

हादसे में 50 से ज्यादा लोग हुए थे लापताः उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 5 अगस्त को हुई इस प्राकृतिक आपदा ने कम से कम 5 लोगों की जान ली और 50 से अधिक को लापता कर दिया. बादल फटने या ग्लेशियर झील के फटने से ट्रिगर हुई बाढ़ ने हर्षिल के आर्मी कैंप को बुरी तरह प्रभावित किया. एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीमें दिन-रात सर्च ऑपरेशन में जुटी थीं. समय सिंह की शहादत ने न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरे मेवात को गहरे शोक में डुबो दिया, लेकिन उनकी देशभक्ति और बलिदान की कहानी हमेशा प्रेरणा देती रहेगी.

SAMAY SINGH FUNERAL IN NUH
अंतिम विदाई देते भारतीय सैनिक (Etv Bharat)

अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब: अंतिम यात्रा में गांव में भारी भीड़ उमड़ी, जिसमें कांग्रेस विधायक आफताब अहमद, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, जिला प्रशासन के अधिकारी और सैन्य टुकड़ियां शामिल हुईं. अंतिम संस्कार में 14 राइफल राज यूनिट के मेजर तिवारी, राजपूताना राइफल्स दिल्ली कैंट, गुरुग्राम और मानेसर एनएसजी कमांडो यूनिट के अधिकारियों के साथ-साथ जिला सैनिक बोर्ड और उजीना गांव की पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया.

