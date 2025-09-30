ETV Bharat / state

JEE MAIN 2026 को NTA दो सेशन में करवाएगा, अक्टूबर से शुरू होंगे आवेदन

JEE MAIN परीक्षा NTA ही कराएगी. जनवरी व अप्रैल 2026 में होने वाली परीक्षा के आवेदन इसी अक्टूबर से शुरू होंगे.

Symbolic picture
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 30, 2025 at 6:44 PM IST

कोटा: देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN 2026) की घोषणा कर दी गई. इस बार भी परीक्षा कराने का जिम्मा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NATIONAL TESTING AGENCY) को दिया गया है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने इसके लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया. इसके अनुसार परीक्षा दो सेशन में बीते साल की तरह ही होगी. पहला सेशन जनवरी और दूसरा अप्रैल 2026 में होगा. परीक्षा के लिए अक्टूबर 2025 से जेईई मेन की अधिकारिक वेबसाइट https://jeemain.nta.nic.in/ से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि एनटीए ऑनलाइन आवेदन की तारीख की घोषणा बाद में करेगी. हालांकि, एजेंसी ने आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों की जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए साझा की, ताकि आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन में असुविधा नहीं हो. किसी कारण से उनका ऑनलाइन आवेदन भी रद्द नहीं हों. ऑनलाइन आवेदन में पहले की तरह आधार की बाध्यता रखी है, लेकिन साथ ही पर्सन विद डिसेबिलिटी (पीडब्ल्यूडी) कैंडिडेट को यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटी कार्ड (UDID) से होगा. कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपडेट रखना होगा.

आधार और मार्कशीट में एक जैसा हो नाम: एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि नोटिफिकेशन के अनुसार कैंडिडेट की आधार कार्ड और दसवीं की मार्कशीट में जानकारी समान होनी चाहिए. इसमें नाम व जन्मतिथि सहित अन्य जानकारी शामिल है. आधार पर पिता का नाम, एड्रेस व कैंडिडेट का नवीन फोटो होना जरूरी है. कैंडिडेट को सलाह दी कि आधार को अभी चेक कर उसमें जरूरी अपडेट करा लें. दिव्यांग कैंडिडेट यूडीआईडी का वैलिड,अपडेट व रिन्यूड होना आवश्यक है. कैटेगरी सर्टिफिकेट में ओबीसी-एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, एससी-एसटी सर्टिफिकेट भी वैलिड व अपडेटेड होने जरूरी है.

इस बार उम्मीद 15 लाख से ज्यादा की: देव शर्मा ने बताया की जेईई मेन देने वाले कैंडिडेट बढ़ रहे हैं. साल 2025 जनवरी और अप्रैल दो सेशन में 15,39,848 यूनिक कैंडिडेट्स ने आवेदन किया था. इनमें 14,75,103 ने परीक्षा दी. जेईई एडवांस्ड 2025 के लिए 2,50,236 अभ्यर्थी क्वालीफाई हुए. इसी तरह साल 2024 में 14,67,577 अभ्यर्थी यूनिक कैंडिडेट के रूप में रजिस्टर्ड थे. इनमें 1415,110 ने परीक्षा दी और 2,50,284 ने क्वालीफाई किया. जेईई मेन 2023 की एग्जाम देने वाले यूनिक कैंडिडेट की संख्या 11,13,325 थी. इनमें 2,50,256 कैंडिडेट क्वालीफाई हुए थे. ऐसे में साल 2026 में भी 15 लाख कैंडिडेट के शामिल होने की उम्मीद है.

