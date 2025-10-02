ETV Bharat / state

एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ सहित तीन कार्यकर्ताओं को जेल भेजा, पुलिस पर लगाए ये आरोप

राजस्थान यूनिवर्सिटी में RSS कार्यक्रम में तोड़फोड़ के आरोप में एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ समेत तीन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

NSUI Workers Arrested
एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को लेकर जाती पुलिस (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 2, 2025 at 7:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के शस्त्र पूजन कार्यक्रम में कथित तोड़फोड़ के आरोप में गिरफ्तार किए गए एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ सहित तीन कार्यकर्ताओं को गुरुवार को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है. एनएसयूआई का आरोप है कि गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने लगभग 40 घंटे तक उन्हें अलग-अलग थानों में घुमाया और उसके बाद कोर्ट में पेश किया. जेल भेजे जाने से पहले जाखड़ सहित तीनों कार्यकर्ताओं को एसएमएस अस्पताल ले जाया गया. यहां उनका मेडिकल चेकअप किया गया.

एनएसयूआई ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी कर कहा कि सरकार और पुलिस प्रशासन ने आंदोलन की आवाज दबाने के लिए उन पर संगीन धाराएं लगाई हैं, जिनका इस लोकतांत्रिक और छात्र हित से जुड़े आंदोलन से कोई औचित्य नहीं है.

पढ़ें: RU में हंगामा : एनएसयूआई ने किया RSS के विजयादशमी कार्यक्रम का विरोध, पुलिस का लाठीचार्ज

एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष जाखड़ ने अपने 'एक्स' हैंडल पर लिखा, 'राहुल गांधी लंबे समय से आरएसएस की नफरत भरी सोच के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं. इस विचारधारा की लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए एनएसयूआई राजस्थान का हर कार्यकर्ता बब्बर शेर की तरह आरएसएस के मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने देगा. झूठे मुकदमे और साजिशों से हमें डराया नहीं जा सकता है.' उन्होंने विश्वविद्यालय को ज्ञान का केंद्र बताते हुए कहा कि उसे बचाने के लिए उनका संघर्ष लगातार जारी रहेगा, चाहे उन्हें जेल में डाला जाए या कितनी भी साजिशें की जाएं. एनएसयूआई अन्याय और तानाशाही के खिलाफ अपनी लड़ाई पूरी ताकत के साथ लड़ती रहेगी.

परिजनों से नहीं मिलने दिया: विनोद जाखड़ सहित गिरफ्तार किए गए तीनों एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें अलग-अलग थाने में रखने के दौरान पुलिस ने उन्हें परिजनों से भी नहीं मिलने दिया. एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को अलोकतांत्रिक बताते हुए कांग्रेस ने इसकी कड़ी निंदा की है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जैसे वरिष्ठ नेताओं ने पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

RSS EVENT IN RAJASTHAN UNIVERSITYVANDALISM AT RSS EVENTRAJASTHAN UNIVERSITYएनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़NSUI WORKERS ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

NCRB की रिपोर्ट में राहत भरी खबर : राजस्थान में पिछले दो साल में 19.45 प्रतिशत अपराधों में आई गिरावट

महात्मा गांधी का मदुरै से था गहरा लगाव, संग्रहालय में रखे हैं उनके वस्त्र और अस्थियां

अगर आपको Thyroid है तो इन खाद्य पदार्थों को आज से ही खाना कर दें बंद, वरना ...

उत्तर-पूर्व क्षेत्र मुख्यधारा में शामिल, विकास के नए अवसर उभरे: रिपोर्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.