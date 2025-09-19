NSUI ने गजानंद इंस्टीट्यूट में की तालाबंदी, पैसे लेकर डिग्री बेचने का आरोप, डीडी नगर थाने में शिकायत दर्ज
एनएसयूआई ने पैसे लेकर डिग्री बेचने वाले गजानंद इंस्टीट्यूट के खिलाफ तोड़फोड़ और प्रदर्शन किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 19, 2025 at 8:33 PM IST
रायपुर : रायपुर के सुंदर नगर स्थित गजानंद इंस्टीट्यूट में डिग्री बेचने के आरोप लगे हैं.जिसे लेकर रायपुर जिला एनएसयूआई ने जोरदार प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने संस्थान की दीवारों पर कालिख पोतते हुए तालाबंदी की . इस दौरान तोड़फोड़ भी की. पीड़ित छात्र के साथ कार्यकर्ता थाने पहुंचे और डायरेक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.
छात्र ने लगाया धोखाधड़ी का आरोप : इस मामले में छात्र ने शिकायत दी कि गजानंद इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जगदीश बांधव ने धोखाधड़ी की है.डेढ़ साल पहले जगदीश बांधव ने एक लाख रुपए नकद लेकर डिग्री दिलाने का भरोसा दिया था.लेकिन डिग्री नहीं दी.जब छात्र ने पैसे वापस मांगे तो दो किस्तों में रकम वापसी की बात कही गई. लेकिन बाद में ना तो रकम लौटाई और ना ही डिग्री दी गई.वहीं छात्र को डराया धमकाया जाने लगा.
एनएसयूआई ने खोला मोर्चा : शिकायत के बाद एनएसयूआई जिला अध्यक्ष प्रशांत गोस्वामी के नेतृत्व में कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इंस्टीट्यूट पहुंचे. उन्होंने संस्थान में तालाबंदी कर दीवारों पर कालिख पोती और नारेबाजी की।
रायपुर में इस तरह से फर्जी इंस्टीट्यूट चलाकर डिग्री बेचना और छात्रों को ठगना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.राजधानी में संचालित फर्जी संस्थानों को बंद कराने के लिए एनएसयूआई हर संभव कड़ा कदम उठाएगी- प्रशांत गोस्वामी, जिला अध्यक्ष, एनएसयूआई
थाने में दर्ज हुई शिकायत : प्रदर्शन के बाद एनएसयूआई कार्यकर्ता पीड़ित छात्र के साथ डीडी नगर थाना पहुंचे और डायरेक्टर जगदीश बांधव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. इस मौके पर प्रदेश सचिव विशाल कुकरेजा, जिला उपाध्यक्ष वैभव मुजेवार, प्रशांत चंद्राकर, शिवांक सिंह, आलोक सिंह, जिला महासचिव दिव्यांश श्रीवास्तव, आशीष तिवारी, जग्गा जांगड़े, सुहेल खान, भूपिंदर बुटर, रूपेंद्र, कृष लेमन, रिजवान खान, लक्की साहू, लिवो, खोमन, करण, जुबैर समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे.
