NSUI ने गजानंद इंस्टीट्यूट में की तालाबंदी, पैसे लेकर डिग्री बेचने का आरोप, डीडी नगर थाने में शिकायत दर्ज

रायपुर : रायपुर के सुंदर नगर स्थित गजानंद इंस्टीट्यूट में डिग्री बेचने के आरोप लगे हैं.जिसे लेकर रायपुर जिला एनएसयूआई ने जोरदार प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने संस्थान की दीवारों पर कालिख पोतते हुए तालाबंदी की . इस दौरान तोड़फोड़ भी की. पीड़ित छात्र के साथ कार्यकर्ता थाने पहुंचे और डायरेक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

छात्र ने लगाया धोखाधड़ी का आरोप : इस मामले में छात्र ने शिकायत दी कि गजानंद इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जगदीश बांधव ने धोखाधड़ी की है.डेढ़ साल पहले जगदीश बांधव ने एक लाख रुपए नकद लेकर डिग्री दिलाने का भरोसा दिया था.लेकिन डिग्री नहीं दी.जब छात्र ने पैसे वापस मांगे तो दो किस्तों में रकम वापसी की बात कही गई. लेकिन बाद में ना तो रकम लौटाई और ना ही डिग्री दी गई.वहीं छात्र को डराया धमकाया जाने लगा.