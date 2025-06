ETV Bharat / state

धमतरी में एनएसयूआई का बैरिकेड तोड़ प्रदर्शन, निकाली शिक्षा बचाओ हुंकार रैली - NSUI SAVE EDUCATION HUNKAR RALLY

युक्तियुक्तकरण के खिलाफ प्रदर्शन ( ETV Bharat Chhattisgarh )

Published : June 21, 2025 at 9:07 AM IST | Updated : June 21, 2025 at 9:18 AM IST

धमतरी: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में शुक्रवार को एनएसयूआई ने शिक्षा बचाओ हुंकार रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया. एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के बैरिकेट को तोड़ दिया और कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट तक पहुंच गए. इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमा झटकी भी हुई. प्रदर्शन को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल लगाया गया था. युक्तियुक्तकरण के खिलाफ प्रदर्शन: युक्तियुक्तकरण से शिक्षकों की भर्ती रोकने और स्कूलों को दूसरी जगह मर्ज करने से शिक्षा व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए धमतरी जिला एनएसयूआई ने शुक्रवार को लक्ष्मी निवास में बड़ी सभा की. सभा के बाद एनएसयू आई ने शिक्षा बचाओ हुंकार रैली का आयोजन किया. जिसका नेतृत्व जिला एनएसयूआई अध्यक्ष राजा देवांगन ने किया. इस रैली में भिलाई के विधायक देवेन्द्र यादव, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे सहित बड़ी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता शामिल हुए. धमतरी में युक्तियुक्तकरण के खिलाफ प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

