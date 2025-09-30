RU में हंगामा : एनएसयूआई ने किया RSS के विजयदशमी कार्यक्रम का विरोध, पुलिस ने भांजी लाठियां
राजस्थान यूनिवर्सिटी में संघ के कार्यक्रम का विरोध कर रहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को खदड़ने के लिए पुलिस ने लाठियां फटकारी.
Published : September 30, 2025 at 8:13 PM IST
जयपुर: तेज बारिश के बीच राजस्थान यूनिवर्सिटी में मंगलवार शाम जोरदार हंगामा बरपा. पुलिस ने यहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के विजयदशमी कार्यक्रम का विरोध कर रहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया. उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए. कुछ कार्यकर्ताओं के चोटें आईं और कुछ को हिरासत में लिया.
एनएसयूआई के 3-4 कार्यकर्ता आरएसएस के कार्यक्रम स्थल तक पहुंच गए. इस दौरान आरएसएस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता आमने-सामने होते नजर आए. यूनिवर्सिटी कैंपस में आरएसएस की ओर से विजयदशमी पर शस्त्र पूजन कार्यक्रम का एनएसयूआई ने विरोध किया. एनएसयूआई का आरोप था कि शैक्षिक संस्थान में ऐसी विचारधारा आधारित गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.
एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि विश्वविद्यालयों को ज्ञान, वैज्ञानिक सोच और समावेशी विचारधारा का केंद्र होना चाहिए, न कि खास राजनीतिक या सांप्रदायिक संगठन का मंच. जिस विश्वविद्यालय में छात्रों के हाथों में कलम और किताबें होनी चाहिए, वहां आज विचारों की स्वतंत्रता कुचलने के लिए हथियारों और उग्र राष्ट्रवाद की पूजा की जा रही है. ये शिक्षा के मंदिरों को राजनीतिक रूप से हथियाने की साजिश है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता. आयोजन को लेकर उन्होंने कुलपति अल्पना कटेजा पर भी निशाना साधा.
तेज बारिश के बीच विरोध: एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के विरोध के दौरान तेज बारिश शुरू हो गई. प्रदर्शनकारियों ने आरएसएस के कार्यक्रम स्थल का रुख किया तो उन्हें रोकने को पुलिस ने लाठीचार्ज किया. कुछ कार्यकर्ताओं को चोट आई तो करीब एक दर्जन को हिरासत में लिया. घायलों को तुरंत एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया.
पूर्व सीएम गहलोत बोले: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, 'राजस्थान विश्वविद्यालय में RSS का शस्त्र पूजा का कार्यक्रम रखना आपत्तिजनक है. शिक्षा के स्थान को इस तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करना कैसे उचित माना जा सकता है? जब NSUI कार्यकताओं ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने बल प्रयोग किया.
इसके साथ ही RSS के कार्यकर्ताओं ने कानून अपने हाथ में लेकर NSUI कार्यकताओं से मारपीट की. यह दिखाता है कि राजस्थान में अब कानून का राज खत्म होता जा रहा है. RSS ही एक्स्ट्रा कॉन्सिट्यूशनल अथॉरिटी बन गई है. इस घटनाक्रम की जितनी निंदा की जाए वो कम है. बड़े शर्म की बात है कि यह घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई और पुलिस इसे रोकने में असफल रही. इसका आशय है कि पुलिस RSS के दबाव में है. यदि पुलिस इसी तरह दबाव में रही तो कानून व्यवस्था कैसे संभालेगी'.
लाठीचार्ज की निंदा: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि राजस्थान विश्वविद्यालय में भाजपा और आरएसएस की नफरत भरी राजनीति का विरोध करने वाले NSUI नेताओं एवं कार्यकर्ताओं पर सरकार की शह से पुलिस द्वारा लाठीचार्ज, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर उन्हें गिरफ्तार की घटना अत्यंत निंदनीय है.
मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शिक्षा के मंदिरों को राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए, इनका राजनीतिकरण मत कीजिए. NSUI के सभी गिरफ्तार नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को तुरन्त प्रभाव से रिहा किया जाए. बहरहाल, आरएसएस की ओर से विजयदशमी पर शस्त्र पूजन होता रहता है. इस बार यूनिवर्सिटी परिसर स्थित विधि कॉलेज ग्राउंड में विश्वविद्यालय बस्ती का कार्यक्रम रखा गया था. इस कार्यक्रम के लिए कुलपति कार्यालय से अनुमति भी दी गई थी.