RSS कार्यक्रम की ली गई थी अनुमति, RU प्रशासन का गहलोत सहित कांग्रेस नेताओं पर बड़ा आरोप

जयपुर: राजस्थान विश्वविद्यालय का कैंपस इन दिनों राजनीति का अखाड़ा बन गया है. 30 सितंबर को अवकाश के दिन आरएसएस का शस्त्र पूजन हुआ, जिसकी विश्वविद्यालय प्रशासन से बाकायदा अनुमति ली गई थी. लेकिन इस आयोजन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कांग्रेस नेताओं ने कड़ा विरोध जताया. इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने कांग्रेस नेताओं पर 'छवि धूमिल' करने का आरोप लगाया है.

आरयू में आरएसएस के शस्त्र पूजन कार्यक्रम में हंगामा और एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ सहित 9 की गिरफ्तारी के बाद भी मामला ठंडा नहीं पड़ा है. मामले में अब विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कांग्रेस नेताओं को आड़े हाथों लिया गया है. राजस्थान विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर प्रो. राम नारायण शर्मा ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने विश्वविद्यालय की छवि धूमिल करने का काम किया है. अनुमति लेकर हुए आयोजन पर सवाल उठाना गलत है.

प्रो. राम नारायण शर्मा ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

प्रो. शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि 27 सितंबर को गहलोत उदयपुर के सुखाड़िया विश्वविद्यालय गए थे और वहां राजीव गांधी सेंटर के कार्यक्रम को संबोधित किया था, जबकि वो वर्किंग डे था. उस समय उन्होंने न तो विश्वविद्यालय पर कोई सवाल उठाया और न ही कार्यक्रम पर. एक तरफ वे राजीव गांधी से जुड़े कार्यक्रम का विरोध नहीं करते, दूसरी तरफ एक संगठन के कार्यक्रम पर राजनीति करके राजस्थान विश्वविद्यालय पर आरोप लगाते हैं. ये डबल स्टैंडर्ड है और विश्वविद्यालय की छवि खराब करने की कोशिश है.