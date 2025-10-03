ETV Bharat / state

RSS कार्यक्रम की ली गई थी अनुमति, RU प्रशासन का गहलोत सहित कांग्रेस नेताओं पर बड़ा आरोप

विनोद जाखड़ सहित 9 की गिरफ्तारी पर विवाद जारी. आरएसएस कार्यक्रम में हुआ था हंगामा. आरयू प्रशासन का सामने आया बड़ा बयान.

NSUI PROTEST
पुलिस गिरफ्त में एनएसयूआई कार्यकर्ता (ETV Bharat Jaipur)
जयपुर: राजस्थान विश्वविद्यालय का कैंपस इन दिनों राजनीति का अखाड़ा बन गया है. 30 सितंबर को अवकाश के दिन आरएसएस का शस्त्र पूजन हुआ, जिसकी विश्वविद्यालय प्रशासन से बाकायदा अनुमति ली गई थी. लेकिन इस आयोजन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कांग्रेस नेताओं ने कड़ा विरोध जताया. इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने कांग्रेस नेताओं पर 'छवि धूमिल' करने का आरोप लगाया है.

आरयू में आरएसएस के शस्त्र पूजन कार्यक्रम में हंगामा और एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ सहित 9 की गिरफ्तारी के बाद भी मामला ठंडा नहीं पड़ा है. मामले में अब विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कांग्रेस नेताओं को आड़े हाथों लिया गया है. राजस्थान विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर प्रो. राम नारायण शर्मा ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने विश्वविद्यालय की छवि धूमिल करने का काम किया है. अनुमति लेकर हुए आयोजन पर सवाल उठाना गलत है.

प्रो. राम नारायण शर्मा ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

प्रो. शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि 27 सितंबर को गहलोत उदयपुर के सुखाड़िया विश्वविद्यालय गए थे और वहां राजीव गांधी सेंटर के कार्यक्रम को संबोधित किया था, जबकि वो वर्किंग डे था. उस समय उन्होंने न तो विश्वविद्यालय पर कोई सवाल उठाया और न ही कार्यक्रम पर. एक तरफ वे राजीव गांधी से जुड़े कार्यक्रम का विरोध नहीं करते, दूसरी तरफ एक संगठन के कार्यक्रम पर राजनीति करके राजस्थान विश्वविद्यालय पर आरोप लगाते हैं. ये डबल स्टैंडर्ड है और विश्वविद्यालय की छवि खराब करने की कोशिश है.

पढ़ें : RU में हंगामा : एनएसयूआई ने किया RSS के विजयादशमी कार्यक्रम का विरोध, पुलिस का लाठीचार्ज

राजनीतिक एजेंडा से बचें : चीफ प्रॉक्टर ने साफ कहा कि राजस्थान विश्वविद्यालय का नाम पूरी दुनिया में है. इसकी शैक्षणिक और सांस्कृतिक पहचान को राजनीति के घेरे में खड़ा करना ठीक नहीं है. उन्होंने अपील की कि किसी भी राजनीतिक दल को विश्वविद्यालय को एजेंडा बनाकर उसकी छवि धूमिल नहीं करनी चाहिए.

ये पूरा प्रकरण 30 सितंबर को राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में हुए आरएसएस के विजयादशमी कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है. कार्यक्रम का विरोध करते हुए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने स्टेज पर तोड़फोड़ की थी. विवाद के बाद जब दोनों संगठन आमने-सामने हुए तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया था. इस मामले में एसीपी गांधी नगर सहित कई पुलिस कर्मियों को चोटें आईं थीं.

वहीं, गांधी नगर थाने की चेतक में तोड़-फोड़ भी गई गई थी. मामले को गंभीरता से लेते हुए थाने में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिसकर्मियों से अभद्रता करने का मामला दर्ज हुआ था. इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़, रामसिंह सामोता, विकास, महेश चौधरी सहित 9 को गिरफ्तार किया, जिन्हें जेल भेजा गया है.

