एनएसयूआई का रिजल्ट के खिलाफ प्रदर्शन,एक ही विषय में कई छात्र फेल, आंसर सीट रीचेक की मांग
शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने छात्रहित की मांग को लेकर प्रदर्शन किया.
राजनांदगांव : राजनांदगांव शहर के शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय में एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया. महाविद्यालय के ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट में पुलिस की मौजूदगी के बीच एनएसयूआई ने तालाबंदी की.एनएसयूआई ने ऑटोनॉमस के रिजल्ट और एडमिशन को लेकर धरना प्रदर्शन किया.एनएसयूआई का आरोप है कि छात्रों की कॉपियां ठीक से चेक नहीं की गई.जिसके कारण कई छात्र फेल हुए.
एक ही सब्जेक्ट में कई छात्र फेल : आपको बता दें कि शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के बी-कॉम सेकेंड सेमेस्टर के बिजनेस मैथेमेटिक्स विषय में बहुत से छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं,जिसको लेकर एनएसयूआई ने महाविद्यालय में अपनी बात रखी. NSUI ने पूछा कि एक ही विषय में बहुत से छात्र कैसे अनुत्तीर्ण हो सकते हैं,जबकि उनका पेपर अच्छा बना है. एनएसयूआई द्वारा कहा गया कि महाविद्यालय लगातार नए-नए नियमों का हवाला दे रहा है. एनएसयूआई जिला अध्यक्ष ने मांग करते हुए कहा कि छात्रों को उनके पेपर की हार्ड कॉपी देना चाहिए और आंसर शीट रिचेक करना चाहिए.
अगर छात्रों का पेपर रिचेक नहीं होता है और वह छात्र उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो उनका पांचवें सेमेस्टर में एडमिशन नहीं हो पाएगा और उनका साल बर्बाद हो जाएगा.छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए,अपने प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के मुख्य द्वार पर बैठकर जमकर नारेबाजी की- अमर झा, जिलाध्यक्ष, एनएसयूआई
एनएसयूआई ने बीकॉम के छात्र छात्राओं के साथ कॉलेज के द्वारा जारी किए गए रिजल्ट और एडमिशन नहीं होने के कारण हो रही परेशानी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया.एनएसयूआई के प्रदर्शन को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया था. लगभग 1 घंटे तक धरना प्रदर्शन के बाद मामला शांत हुआ.
