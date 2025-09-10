ETV Bharat / state

एनएसयूआई का रिजल्ट के खिलाफ प्रदर्शन,एक ही विषय में कई छात्र फेल, आंसर सीट रीचेक की मांग

राजनांदगांव : राजनांदगांव शहर के शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय में एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया. महाविद्यालय के ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट में पुलिस की मौजूदगी के बीच एनएसयूआई ने तालाबंदी की.एनएसयूआई ने ऑटोनॉमस के रिजल्ट और एडमिशन को लेकर धरना प्रदर्शन किया.एनएसयूआई का आरोप है कि छात्रों की कॉपियां ठीक से चेक नहीं की गई.जिसके कारण कई छात्र फेल हुए.

एनएसयूआई का रिजल्ट के खिलाफ प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एक ही सब्जेक्ट में कई छात्र फेल : आपको बता दें कि शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के बी-कॉम सेकेंड सेमेस्टर के बिजनेस मैथेमेटिक्स विषय में बहुत से छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं,जिसको लेकर एनएसयूआई ने महाविद्यालय में अपनी बात रखी. NSUI ने पूछा कि एक ही विषय में बहुत से छात्र कैसे अनुत्तीर्ण हो सकते हैं,जबकि उनका पेपर अच्छा बना है. एनएसयूआई द्वारा कहा गया कि महाविद्यालय लगातार नए-नए नियमों का हवाला दे रहा है. एनएसयूआई जिला अध्यक्ष ने मांग करते हुए कहा कि छात्रों को उनके पेपर की हार्ड कॉपी देना चाहिए और आंसर शीट रिचेक करना चाहिए.