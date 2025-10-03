ETV Bharat / state

कोटा में NSUI का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने किया गिरफ्तार, कांग्रेस नेताओं के धरने के बाद छोड़ा

थाने पर धरना और नारेबाजी: इस गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया. देर रात महिला कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राखी गौतम के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता जवाहर नगर थाने पहुंच गए. यहां उन्होंने सरकार और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और थाने परिसर में ही धरना देकर बैठ गए. थोड़ी देर बाद कांग्रेस देहात जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह भी वहां पहुंच गए और प्रदर्शन तेज हो गया.

कोटा: जिले में शुक्रवार को NSUI जिला अध्यक्ष विशाल मेवाड़ा ने प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ की रिहाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया. इसी दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल रावण का पुतला दहन करने आने वाले थे. जैसे ही कार्यकर्ता पहुंचे, पुलिस ने विशाल मेवाड़ा और अन्य कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया.

देर रात कोर्ट से जमानत: काफी हंगामे और घेराव के बाद देर रात विशाल मेवाड़ा और अन्य कार्यकर्ताओं को न्यायालय में पेश किया गया. यहां से उन्हें शांति भंग की धाराओं में जमानत मिली. विशाल मेवाड़ा ने कहा कि वे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने युवा कांग्रेस समन्वयक अंकित पांचाल, जिला महासचिव मुकुल सोलंकी, रिद्धम शर्मा और रोहित मेघवाल को जबरन गिरफ्तार किया. उन्हें यह कहकर टाल दिया गया कि थोड़ी देर में छोड़ देंगे, लेकिन देर रात तक थाने में बैठाकर बाद में गिरफ्तार कर लिया गया.

राखी गौतम ने पुलिस कार्रवाई को सरकार के इशारे पर बताया. उन्होंने कहा कि राजनीति में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हमेशा स्थान रहा है, लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ दमनकारी रवैया अपनाया जा रहा है. थाने पर घेराव और धरने के बाद ही कार्यकर्ताओं को कोर्ट में पेश किया गया और जमानत दिलाई गई.

प्रदर्शन में शामिल लोग: इस दौरान महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष शालिनी गौतम, पार्षद अनुराग गौतम, कपिल शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष जोगेन्द्र बीरवाल जोन्टी, जयेश श्रृंगी शाहिद सहित कई कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन में शामिल हुए.