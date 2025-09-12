ETV Bharat / state

NSUI ने DUSU 2025 चुनावों के लिए लॉन्च किया घोषणा पत्र, ‘हम बदलेंगे’ है थीम

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए NSUI ने लॉन्च किया घोषणा पत्र और महिला घोषणा पत्र, राहुल गांधी के मार्ग पर चलने का संकल्प

NSUI ने लॉन्च किया घोषणा पत्र और महिला घोषणा पत्र
NSUI ने लॉन्च किया घोषणा पत्र और महिला घोषणा पत्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 12, 2025 at 6:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) 2025 चुनावों के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना घोषणा पत्र और विशेष रूप से महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र जारी किया. प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति (डीपीसीसी) अध्यक्ष देवेंद्र यादव, एआईसीसी राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक, डीयूएसयू अध्यक्ष रौनक खत्री और एनएसयूआई के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे.

NSUI अपनी जीत को लेकर आश्वस्त: एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने कहा कि हम 4-0 की जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त हैं. हम राहुल गांधी के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं और भारतीय संविधान की रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं. एनएसयूआई छात्रों के मूल मुद्दों परिसर सुविधाएं, महिलाओं की सुरक्षा, आरक्षण, छात्रवृत्तियां और नियुक्तियों पर आधारित एजेंडे के साथ यह चुनाव लड़ेगी. उन्होंने कहा हम दिल्ली विश्वविद्यालय में एक बार फिर ‘मोहब्बत की दुकान’ खोलेंगे, जहां विविधता, प्रेम और सम्मान हमारी प्राथमिकता होगी.

NSUI ने लॉन्च किया घोषणा पत्र और महिला घोषणा पत्र (ETV Bharat)

NSUI में 17 साल बाद महिला अध्यक्ष मैदान में

बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (NSUI) ने 17 वर्षों के बाद अध्यक्ष पद के लिए एक महिला 23 वर्षीय उम्मीदवार जोसलिन नंदिता चौधरी को नामित किया है. वह राजस्थान के जोधुपर की हैं और वर्तमान में डीयू में बौद्ध अध्ययन में परास्नातक कर रही हैं.2019 से एनएसयूआई की सक्रिय सदस्य जोश्लिन लगातार महिला अधिकारों, विश्वविद्यालय सुरक्षा और छात्र प्रतिनिधित्व के लिए कार्यरत हैं.

NSUI में 17 साल बाद महिला अध्यक्ष मैदान में
NSUI में 17 साल बाद महिला अध्यक्ष मैदान में (ETV Bharat)

NSUI का इन उम्मीदवारों पर दांव

एनएसयूआई ने इसे एक "ऐतिहासिक कदम" बताया है, क्योंकि 2008 के बाद से कोई भी महिला इस पद पर नहीं रही है.कांग्रेस समर्थित एनएसयूआई ने उपाध्यक्ष पद के लिए 24 वर्षीय राहुल झांसला जो भी राजस्थान से आते है,डीयू के बौद्ध अध्ययन में परास्नातक में हैं.उन्हें पूर्वांचल और राजस्थान छात्र समुदाय से व्यापक समर्थन प्राप्त है. जबकि सचिव पद के उम्मीदवार कबीर दिल्ली के जनकपुरी से आते है. वह लॉ सेंटर के छात्र हैं।.हरियाणा के फरीदबाद के आनंगुपर गांव के 19 वर्षीय लवकुश भड़ाना को संयुक्त सचिव के पद पर मैदान में उतारा गया है.

डीयूएसयू घोषणा पत्र: ‘हम बदलेंगे’ थीम

डीयूएसयू घोषणा पत्र: ‘हम बदलेंगे’ थीम
डीयूएसयू घोषणा पत्र: ‘हम बदलेंगे’ थीम (ETV Bharat)
डीयूएसयू घोषणा पत्र: ‘हम बदलेंगे’ थीम
डीयूएसयू घोषणा पत्र: ‘हम बदलेंगे’ थीम (ETV Bharat)
महिला घोषणा पत्र: सुरक्षा और सशक्तिकरण पर जोर
NSUI ने लॉन्च किया महिला घोषणा पत्र
NSUI ने लॉन्च किया महिला घोषणा पत्र (ETV Bharat)
एनएसयूआई का पैनल
ये भी पढ़ें :

'छात्रों के हितों को दी जाएगी प्राथमिकता'...,NSUI अध्यक्ष पद की प्रत्याशी जोसलीन नंदिता चौधरी ने डूसू चुनाव को लेकर क्या-क्या कहा ?

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की तैयारी तेज, NSUI का आरोप- CM रेखा गुप्ता की इस चुनाव में दिलचस्पी, छात्रों को दे रहीं सुविधाएं

For All Latest Updates

TAGGED:

DUSU 2025 NISUNSUI LAUNCHES MANIFESTO 2025NSUI LAUNCHES WOMEN MANIFESTOHUM BADLENGE THEMEDUSU ELECTIONS 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दिल्ली में अपने घर का सपना होगा पूरा ! DDA लाया जन साधारण आवास योजना-2025, नवरात्रों से शुरू होगी बुकिंग

एशिया कप 2025: बांग्लादेश और हांगकांग में आज होगी जंग, जानिए मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी डिटेल्स

सेंसेक्स मामूली बढ़त के साथ खुला, निफ्टी 25,000 के पास मिक्स्ड ग्लोबल संकेतों के बीच

फिच ने बढ़ाई इंडिया की रेटिंग, भारत के जीडीपी ग्रोथ को सराहा, 2026 के लिए 6.9% की वृद्धि अनुमान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.