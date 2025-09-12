ETV Bharat / state

NSUI ने DUSU 2025 चुनावों के लिए लॉन्च किया घोषणा पत्र, ‘हम बदलेंगे’ है थीम

NSUI ने लॉन्च किया घोषणा पत्र और महिला घोषणा पत्र ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : September 12, 2025 at 6:32 PM IST 2 Min Read