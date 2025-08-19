ETV Bharat / state

पीयू में NSUI ने 15 प्वाइंट का मेनिफेस्टो लॉन्च किया, बढ़ती पुलिस फोर्स पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले- यहां स्टूडेंट हैं, आतंकवादी नहीं - PU STUDENT COUNCIL ELECTION

पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र काउंसिल के चुनाव को लेकर एनएसयूआई ने 15 प्वाइंट्स का मेनिफेस्टो लॉन्च किया है.

NSUI ने 15 प्वाइंट का मेनिफेस्टो लॉन्च किया
NSUI ने 15 प्वाइंट का मेनिफेस्टो लॉन्च किया (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 19, 2025 at 5:27 PM IST

चंडीगढ़: पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र काउंसिल के चुनाव सितंबर के पहले सप्ताह में होगें. हालांकि इसको लेकर कोई डेट फाइनल नहीं हुई है. इस बीच यूनिवर्सिटी में सभी छात्र संघ पूरी तरह एक्टिव नजर आ रहे हैं. इसी दौरान एनएसयूआई की ओर से 15 प्वाइंट का मेनिफेस्टो लांच किया गया है.

"यहां स्टूडेंट हैं, आतंकवादी नहीं"

सेक्टर 35 स्थित राजीव गांधी भवन में यह मेनिफेस्टो लांच किया गया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष एच एस लक्की, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरूण चौधरी, पूर्व वाइज प्रेसिडेंट अर्चित गर्ग, पूर्व प्रेसिडेंट जितेंद्र भी मौजूद रहे. इनका कहना है कि इस बार पीयू में चुनाव मुद्दों पर हो और छात्र मुद्दों की बात हो, जिसको लेकर उनकी ओर से 15 प्वाइंट का मेनिफेस्टों लांच किया गया है. इसमें पीयू में बढ़ती पुलिस फोर्स को लेकर भी एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरूण चौधरी ने ऐतराज जताया है. उन्होंने कहा कि पीयू में स्टूडेंट हैं, आतंकवादी नहीं. आखिर इतनी सुरक्षा क्यों है. अपने मेनिफेस्टो के माध्यम से सभी पार्टियों से अपील करते हैं कि वो मुद्दों की राजनीति करें.

पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र काउंसिल के चुनाव सितंबर में
पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र काउंसिल के चुनाव सितंबर में (Etv Bharat)

अर्चित गर्ग बोले- स्टूडेंट पर एफिडेविट से दबाव गलत

वहीं छात्र काउंसिल के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट अर्चित गर्ग ने कहा कि हमने हर मुद्दों पर बात की है. वुमेन सेफ्टी की बात की है. स्टूडेंट पर जो एफिडेविट के माध्यम से दबाव देने की कोशिश की जा रही है, वह गलत है. छात्र हित की बात ही एनएसयूआई करेगी. इस बार स्टूडेंट्स के लिए हर मुद्दों को एनएसयूआई ने उठाया है.

NSUI की मेनिफेस्टो कमेटी की बैठक
NSUI की मेनिफेस्टो कमेटी की बैठक (Etv Bharat)

एनएसयूआई घोषणा पत्र 2025 की मुख्य बातें:

  1. विरोध प्रदर्शनों के लिए एफिडेविट नियम के खिलाफ: छात्रों के असहमति जताने के अधिकार और लोकतांत्रिक माहौल की रक्षा.
  2. आरक्षण और सामाजिक न्याय: प्रवेश और होस्टल में पूर्ण ओबीसी आरक्षण, ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए फीस में छूट, छात्रवृत्ति और आवासीय सहायता.
  3. महिलाओं पर उत्पीड़न के लिए ज़ीरो टॉलरेंस: 24×7 महिला सुरक्षा टास्क फोर्स, शिकायत केंद्र, सीसीटीवी और नाइट ट्रांसपोर्ट.
  4. सेंट्रल प्लेसमेंट सेल: सभी विभागों में प्लेसमेंट और इंटर्नशिप, पूर्व छात्रों से मेंटरशिप.
  5. वन पीयू, वन ऐप: परीक्षा, परिणाम, शिकायत, लाइब्रेरी और ट्रांसपोर्ट की एक ही डिजिटल सुविधा.
  6. किफायती और बेहतर भोजन: सब्सिडी वाले मेस और कैंटीन, छात्र फीडबैक और मेन्यू वोटिंग.
  7. छात्र को-वर्किंग और इनोवेशन लैब्स: खाली कक्षाओं को 24×7 स्टार्टअप और इनोवेशन हब में बदलना.
  8. नाइट ट्रांसपोर्ट और ई-स्कूटर स्टेशन: छात्रों के लिए सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल गतिशीलता.
  9. पीयू टैलेंट रिवॉल्यूशन: थियेटर, म्यूजिक और सिनेमा क्लब, आधिकारिक यूट्यूब/स्पॉटिफाई प्लेटफ़ॉर्म.
  10. हरित और सतत कैंपस: सोलर रूफटॉप, साइकिल रेंटल और प्लास्टिक-फ्री पहल.
  11. स्वास्थ्य और कल्याण: 24×7 स्वास्थ्य केंद्र, डॉक्टर, काउंसलिंग और आपातकालीन सहयोग.
  12. एक्सेसिबल पीयू: दिव्यांग छात्रों के लिए रैंप, लिफ्ट, भत्ते और प्रतिनिधित्व.
  13. छात्र प्रतिनिधित्व: सभी समितियों – अकादमिक, होस्टल और वित्त में छात्रों की भागीदारी.
  14. महिलाओं का नेतृत्व और मेंटरशिप: महिला छात्रों के लिए नेतृत्व कार्यक्रम और मार्गदर्शन.
  15. खेल और मनोरंजन: उन्नत खेल मैदान, प्रशिक्षक, छात्रवृत्ति और खिलाड़ियों के लिए सम्मान.
  16. एनएसयूआई का पीयू विज़न: सस्ती शिक्षा. समान अवसर. सुरक्षित और जीवंत कैंपस.

इसे भी पढ़ें - पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसिल के 5 सितंबर को चुनाव, सभी पार्टियों ने लगाया ज़ोर - Punjab University Election

