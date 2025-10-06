ETV Bharat / state

कानून व्यवस्था को लेकर एनएसयूआई करेगी प्रदर्शन, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में गृहमंत्री का घेरेगी बंगला

एनएसयूआई नहीं बैठेगी चुप : एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडेय ने बताया कि प्रदेश में छात्र नेताओं पर फर्जी FIR दर्ज की जा रही है.जो लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधों की संख्या बढ़ रही है और नशाखोरी लगातार फैल रही है, ऐसे में एनएसयूआई अब चुप नहीं बैठेगी.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में एनएसयूआई ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है.इसे लेकर एनएसयूआई 7 अक्टूबर को गृहमंत्री के बंगले का घेराव करेगी. एनएसयूआई ये घेराव राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी के नेतृत्व में करेगी.

छात्र नेताओं के साथ अन्याय और प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर अब युवाओं की आवाज सड़कों पर गूंजेगी.एनएसयूआई का घेराव सरकार को चेतावनी देने का काम करेगा- नीरज पांडेय,प्रदेशाध्यक्ष NSUI

विरोध कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल तय : नीरज पांडेय ने बताया कि एनएसयूआई की इस आंदोलन श्रृंखला में प्रदेश कार्यकारिणी बैठक, ‘वोट चोरी’ के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान, और अब गृह मंत्री निवास घेराव शामिल है. ये केवल एक प्रदर्शन नहीं बल्कि प्रदेश में युवाओं की आवाज को बुलंद करने का प्रयास है.





एनएसयूआई के कार्यकर्ता 7 अक्टूबर को रायपुर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय के गांधी मैदान में इकट्ठा होंगे. इसके बाद ओसीएम चौक से रैली निकालते हुए गृह मंत्री निवास की ओर कूच किया जाएगा. संगठन ने बताया कि इस दौरान हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे.एनएसयूआई का ये आंदोलन प्रदेश की कानून व्यवस्था, नशाखोरी और युवाओं से जुड़े मुद्दों को केंद्र में रखकर किया जा रहा है.राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस विरोध प्रदर्शन से प्रदेश की सियासत में नई हलचल देखने को मिल सकती है, क्योंकि यह सीधे सरकार के गृह विभाग के खिलाफ मोर्चा है.

युवा कांग्रेस व NSUI का हल्लाबोल, गृहमंत्री का फूंका पुतला

NSUI ने गजानंद इंस्टीट्यूट में की तालाबंदी, पैसे लेकर डिग्री बेचने का आरोप, डीडी नगर थाने में शिकायत दर्ज

एनएसयूआई का रिजल्ट के खिलाफ प्रदर्शन,एक ही विषय में कई छात्र फेल, आंसर सीट रीचेक की मांग