यूडीएच मंत्री खर्रा के सामने भिड़े एनएसयूआई और भाजपा कार्यकर्ता, काला झंडा देख गुस्साए भाजपाई
यूडीएच मंत्री खर्रा को यहां स्ट्रीट लाइट के लोकार्पण समारोह में विरोध का सामना करना पड़ा. एनएसयूआई के कार्यकर्ता ने प्रदर्शन किया.
Published : October 7, 2025 at 7:36 AM IST|
Updated : October 7, 2025 at 8:18 AM IST
उदयपुर: यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा को यहां लोकार्पण समारोह में विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा. शहर की भूवाणा प्रतापनगर बाईपास पर फ्लाई ओवर और रोड लाइट के उद्घाटन समारोह में मंत्री को NSUI के कार्यकताओं ने काले झंडे दिखाए. इस दौरान NSUI और भाजपा के कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई. पुलिस ने विरोध प्रदर्शन करने वालों को हिरासत में लिया.
नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा भुवाणा चौराहे से प्रतापनगर चौराहे तक डेकोरेटिव पोल और स्ट्रीट लाइट का लोकार्पण करने आए थे. इस दौरान यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अरमान जैन ने कहा कि मंत्रीजी मुझे आपसे बात करनी है. ये ठीक नहीं कर रहे हैं. अरमान के हाथ में काला झंडा था. यह देख भाजपा कार्यकर्ताओं ने अरमान से काला झंडा छीन लिया और उससे और उसके साथियों से मारपीट की. पुलिस एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गई, लेकिन माहौल गरमा गया.
हंगामे पर बोले मंत्री: यूडीएच मंत्री खर्रा बोले, हम गांव में पैदा हुए हैं. हमने बहुत कालिख देखी है. हमको काले झंडे का कोई असर नहीं होता है. हां, कोई शालीनता से सकारात्मक तरीके से बात हमारे तक पहुंचाता है तो उसको सुनते और शत प्रतिशत समाधान करते हैं. कोई अनावश्यक हुल्लड़ कर हम पर दबाव बनाना चाहे तो हम ना आज बर्दाश्त करते हैं और ना पहले करते थे और ना ही आगे करेंगे.
सवा 2 करोड़ के काम का लोकार्पण: मंत्री ने उदयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से कराए भुवाणा चौराहे से प्रतापनगर चौराहे तक 2 करोड़ 25 लाख की लागत से डेकोरेटिव पोल एवं स्ट्रीट लाइटिंग का लोकार्पण किया. मंत्री ने कहा कि शहरवासियों को आधुनिक व सुरक्षित यातायात सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है. प्राधिकरण आयुक्त राहुल जैन ने बताया कि मंगलवार को कुल 32.63 करोड़ की लागत से विकास कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा. इनमें 7 प्रमुख सड़क निर्माण एवं 4 नाला निर्माण कार्य शामिल हैं.