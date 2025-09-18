DUSU चुनाव में भी गरमाया वोट चोरी का मुद्दा, NSUI ने EVM में हेराफेरी का लगाया आरोप, ABVP ने दी सफाई
Published : September 18, 2025 at 12:57 PM IST|
Updated : September 18, 2025 at 1:20 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनावों की आज वोटिंग हो रही है. पहली पाली की वोटिंग दोपहर एक बजे तक चलेगी. इसके बाद वोटिंग प्रक्रिया दूसरी पाली में शाम 4 बजे शुरू की जाएगी. वोटिंग के बीच एनएसयूआई ने एबीवीपी पर ईवीएम में हेराफेरी का आरोप लगाया है. एनएसयूआई का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की मिलीभगत से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की साजिश की जा रही है.
एनएसयूआई ने दावा किया कि कई कॉलेजों से शिकायतें मिली हैं कि ईवीएम पर एबीवीपी उम्मीदवारों के नामों के आगे नीली स्याही के निशान पाए गए, जिससे मतदाताओं को भ्रमित कर वोटिंग पैटर्न प्रभावित करने की कोशिश की गई. संगठन का आरोप है कि यह सुनियोजित प्रयास एबीवीपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा है और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है.
Retweet 👇🏼— Joslyn Nandita Choudhary🇮🇳 (@JoslynChoudhary) September 18, 2025
हंसराज कॉलेज एवं किरोड़ीमल कॉलेज में जाके आयी हूँ,हर EVM मशीन में आर्यन मान ABVP के आगे ब्लू इंक लगाई हुई सरेआम वोटचोरी हो रही है ABVP और कॉलेज प्रशासन सब मिले हुए है !
हर कॉलेज के बाहर गुंडे और बदमाश खड़े होकर मेरे समर्थकों और NSUI कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं।… pic.twitter.com/O1GaiTbJPn
इस मुद्दे पर एनएसयूआई की अध्यक्ष उम्मीदवार जोसलिन नंदिता चौधरी और लवकुश भड़ाना ने कॉलेज परिसरों का दौरा किया और छात्रों से बातचीत की. उन्होंने इस धांधली पर गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि प्रशासन यदि समय रहते हस्तक्षेप नहीं करता तो चुनाव की विश्वसनीयता पर सवाल उठ खड़े होंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि डीयू प्रशासन आरएसएस और एबीवीपी के दबाव में काम कर रहा है, जिससे निष्पक्ष चुनाव खतरे में पड़ गए हैं.
एनएसयूआई ने चुनाव अधिकारियों से तुरंत कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. संगठन ने छात्रों से अपील की कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग सावधानीपूर्वक करें और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में आगे आएं. एनएसयूआई ने स्पष्ट किया कि उनकी लड़ाई सशक्तिकरण, न्याय और पारदर्शिता के लिए है और किसी भी कीमत पर छात्र राजनीति की गरिमा को कमज़ोर नहीं होने दिया जाएगा.
हार से डरी एनएसयूआई
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चारों सीटें जीतने जा रही है. एनएसयूआई का ईवीएम संबंधी आरोप निराधार है. यह उनकी संभावित हार की बौखलाहट है. एबीवीपी दिल्ली के प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा कि कांग्रेस जिस प्रकार प्रत्येक चुनाव में हार को लेकर ठीकरा ईवीएम पर लगाती है, बिल्कुल वही पैटर्न एनएसयूआई भी अपना रही है. संभावित हार और छात्रों के बीच अलोकप्रियता से एनएसयूआई की छटपटाहट साफ है.
किरोड़ी मल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर दिनेश खट्टर ने बताया कि हमारे पास दो टीम है एक जो ईवीएम मशीन लगाई थी. उस समय कोई निशान नहीं था. दूसरी टीम मतदान करा रही थी. कुछ समय बाद ईवीएम मशीन पर नीले रंग का निशान लगने की सूचना मिली. तत्काल मौके पर पहुँचकर ईवीएम मशीन को तुरंत हटा दिया गया.
