ETV Bharat / state

DUSU चुनाव में भी गरमाया वोट चोरी का मुद्दा, NSUI ने EVM में हेराफेरी का लगाया आरोप, ABVP ने दी सफाई

DUSU चुनाव 2025 ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : September 18, 2025 at 12:57 PM IST | Updated : September 18, 2025 at 1:20 PM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनावों की आज वोटिंग हो रही है. पहली पाली की वोटिंग दोपहर एक बजे तक चलेगी. इसके बाद वोटिंग प्रक्रिया दूसरी पाली में शाम 4 बजे शुरू की जाएगी. वोटिंग के बीच एनएसयूआई ने एबीवीपी पर ईवीएम में हेराफेरी का आरोप लगाया है. एनएसयूआई का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की मिलीभगत से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की साजिश की जा रही है. एनएसयूआई ने दावा किया कि कई कॉलेजों से शिकायतें मिली हैं कि ईवीएम पर एबीवीपी उम्मीदवारों के नामों के आगे नीली स्याही के निशान पाए गए, जिससे मतदाताओं को भ्रमित कर वोटिंग पैटर्न प्रभावित करने की कोशिश की गई. संगठन का आरोप है कि यह सुनियोजित प्रयास एबीवीपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा है और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है. इस मुद्दे पर एनएसयूआई की अध्यक्ष उम्मीदवार जोसलिन नंदिता चौधरी और लवकुश भड़ाना ने कॉलेज परिसरों का दौरा किया और छात्रों से बातचीत की. उन्होंने इस धांधली पर गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि प्रशासन यदि समय रहते हस्तक्षेप नहीं करता तो चुनाव की विश्वसनीयता पर सवाल उठ खड़े होंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि डीयू प्रशासन आरएसएस और एबीवीपी के दबाव में काम कर रहा है, जिससे निष्पक्ष चुनाव खतरे में पड़ गए हैं.

Last Updated : September 18, 2025 at 1:20 PM IST