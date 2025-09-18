ETV Bharat / state

DUSU चुनाव में भी गरमाया वोट चोरी का मुद्दा, NSUI ने EVM में हेराफेरी का लगाया आरोप, ABVP ने दी सफाई

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई ने एबीवीपी पर ईवीएम हेराफेरी का लगाया आरोप, निष्पक्ष चुनाव की मांग

DUSU चुनाव 2025
DUSU चुनाव 2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 18, 2025 at 12:57 PM IST

Updated : September 18, 2025 at 1:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनावों की आज वोटिंग हो रही है. पहली पाली की वोटिंग दोपहर एक बजे तक चलेगी. इसके बाद वोटिंग प्रक्रिया दूसरी पाली में शाम 4 बजे शुरू की जाएगी. वोटिंग के बीच एनएसयूआई ने एबीवीपी पर ईवीएम में हेराफेरी का आरोप लगाया है. एनएसयूआई का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की मिलीभगत से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की साजिश की जा रही है.

एनएसयूआई ने दावा किया कि कई कॉलेजों से शिकायतें मिली हैं कि ईवीएम पर एबीवीपी उम्मीदवारों के नामों के आगे नीली स्याही के निशान पाए गए, जिससे मतदाताओं को भ्रमित कर वोटिंग पैटर्न प्रभावित करने की कोशिश की गई. संगठन का आरोप है कि यह सुनियोजित प्रयास एबीवीपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा है और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है.

इस मुद्दे पर एनएसयूआई की अध्यक्ष उम्मीदवार जोसलिन नंदिता चौधरी और लवकुश भड़ाना ने कॉलेज परिसरों का दौरा किया और छात्रों से बातचीत की. उन्होंने इस धांधली पर गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि प्रशासन यदि समय रहते हस्तक्षेप नहीं करता तो चुनाव की विश्वसनीयता पर सवाल उठ खड़े होंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि डीयू प्रशासन आरएसएस और एबीवीपी के दबाव में काम कर रहा है, जिससे निष्पक्ष चुनाव खतरे में पड़ गए हैं.

एनएसयूआई ने चुनाव अधिकारियों से तुरंत कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. संगठन ने छात्रों से अपील की कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग सावधानीपूर्वक करें और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में आगे आएं. एनएसयूआई ने स्पष्ट किया कि उनकी लड़ाई सशक्तिकरण, न्याय और पारदर्शिता के लिए है और किसी भी कीमत पर छात्र राजनीति की गरिमा को कमज़ोर नहीं होने दिया जाएगा.

ईवीएम के आरोपों पर ABVP ने दी सफाई (ETV Bharat)

हार से डरी एनएसयूआई

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चारों सीटें जीतने जा रही है. एनएसयूआई का ईवीएम संबंधी आरोप निराधार है. यह उनकी संभावित हार की बौखलाहट है. एबीवीपी दिल्ली के प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा कि कांग्रेस जिस प्रकार प्रत्येक चुनाव में हार को लेकर ठीकरा ईवीएम पर लगाती है, बिल्कुल वही पैटर्न एनएसयूआई भी अपना रही है. संभावित हार और छात्रों के बीच अलोकप्रियता से एनएसयूआई की छटपटाहट साफ है.

प्रोफेसर दिनेश खट्टर का मतदान पर बयान (ETV Bharat)

किरोड़ी मल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर दिनेश खट्टर ने बताया कि हमारे पास दो टीम है एक जो ईवीएम मशीन लगाई थी. उस समय कोई निशान नहीं था. दूसरी टीम मतदान करा रही थी. कुछ समय बाद ईवीएम मशीन पर नीले रंग का निशान लगने की सूचना मिली. तत्काल मौके पर पहुँचकर ईवीएम मशीन को तुरंत हटा दिया गया.

ये भी पढ़ें:

Last Updated : September 18, 2025 at 1:20 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

VOTING FOR DUSU ELECTIONEVM TAMPERING ISSUE IN DUSUNSUI VS ABVP IN DUSU ELECTIONएनएसयूआई उम्मीदवार जोसलिनDUSU ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान में फिर होगा मैच, जानिए क्या इस बार हाथ मिलाएंगे दोनों टीमों के खिलाड़ी?

'लिंग के आधार पर दो मानदंड कैसे हो सकते हैं?' महिला सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति में 'मनमानी' पर SC ने सवाल उठाए

आदि कैलाश यात्रा का दूसरा चरण शुरू, पहले दिन 195 यात्री गुंजी पहुंचे

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बड़ा रक्षा समझौता, एक पर हमले को दोनों पर हमला माना जाएगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.