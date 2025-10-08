ETV Bharat / state

सीएम भजनलाल बोले– राजस्थान बनेगा 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, प्रवासी राजस्थानियों का योगदान अहम

सूरत/जयपुर: राजस्थान में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार व्यापारियों से संवाद कर रहे हैं. इसी कड़ी में बुधवार को वे गुजरात के सूरत में आयोजित प्रवासी राजस्थानी मीट में शामिल हुए. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों की उपलब्धियां राज्य के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं. उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों से अपनी कर्मभूमि सूरत के साथ-साथ मातृभूमि राजस्थान के विकास में भी योगदान देने की अपील की.

सीएम ने कहा कि गुजरात और राजस्थान का संबंध केवल भौगोलिक निकटता तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों राज्यों के बीच रत्न, आभूषण, फार्मा, वस्त्र उद्योग और प्रस्तावित पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जैसे क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं. उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों को 10 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस में बड़ी संख्या में भाग लेने का आमंत्रण दिया.

प्रवासी राजस्थानी मीट में मुख्यमंत्री भजनलाल (ETV Bharat Jaipur)

राजस्थान को बनाएं ‘जेम्स एंड ज्वेलरी हब’: मुख्यमंत्री ने कहा कि सूरत और राजस्थान उद्यमिता, सृजनशीलता और धैर्य की साझा भावना से जुड़े हैं. सूरत हीरे की कटाई और सिंथेटिक टेक्सटाइल्स के लिए विश्व प्रसिद्ध है, वहीं राजस्थान रंगीन पत्थरों, कुंदन, मीनाकारी और वस्त्रों के लिए जाना जाता है. उन्होंने कहा कि हमें मिलकर राजस्थान को विश्व का ‘जेम्स एंड ज्वेलरी हब’ बनाने की दिशा में काम करना चाहिए. सीएम ने बताया कि देश के बड़े उद्योगपतियों में प्रवासी राजस्थानी शामिल हैं, जो हमारे गौरव का प्रतीक हैं. मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रवासी राजस्थानी दिवस के अवसर पर प्रवासी राजस्थानी सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाएगा. इसमें विज्ञान, व्यवसाय, कला, खेल, साहित्य, सिनेमा, संगीत और सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित किया जाएगा.

उद्योगों और निवेशकों के लिए नई संभावनाएं: मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दिसंबर में पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी की शुरुआत करने जा रही है. इसके साथ ही सरकार निवेशकों को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और डाटा सेंटर स्थापित करने में हर संभव सहयोग देगी. उन्होंने उद्यमियों को आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल, पर्यटन और खनन जैसे क्षेत्रों में निवेश का आमंत्रण दिया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रवासी राजस्थानियों के साथ संबंध मजबूत करने के लिए एक संस्थागत ढांचा तैयार किया है. वर्तमान में राजस्थान फाउंडेशन के 26 चैप्टर देश और विदेश में सक्रिय हैं, जो प्रवासी समुदाय से संवाद और सहयोग को प्रोत्साहित कर रहे हैं.