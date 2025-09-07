ETV Bharat / state

ऑनलाइन करिए म्यूजियम की सैर, ऐसे देखिए मिस्र की ममी और शहीद चन्द्रशेखर आजाद का अस्थि कलश

राज्य संग्रहालय की ओर से की गई खास व्यवस्था, 360 डिग्री पर ऑनलाइन ऐसे देख सकतें है म्यूजियम.

राज्य संग्रहालय हुआ ऑनलाइन
राज्य संग्रहालय हुआ ऑनलाइन
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 7, 2025 at 12:40 PM IST

10 Min Read

लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ के प्रसिद्ध राज्य संग्रहालय भारत और अवध क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को प्रदर्शित करती हैं. जहां पुरातत्व धरोहरों को संजोकर रखा गया है. संग्रहालय में अशोक स्तंभ, गुप्तकालीन मूर्तियां, मुगल लघुचित्र, राजपूत चित्रकलाएं, प्राचीन भारतीय सिक्के, मिस्र की ममी और शहीद चन्द्रशेखर आजाद का अस्थि कलश जैसी कई बहुमूल्य धरोहरें हैं, जो भारत और अवध क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को प्रदर्शित करती हैं. अब ऑनलाइन आम जनता देश के किसी भी कोने से इस धरोहरों को देख सकेंगें. बारीकियों से जान सकेंगे.धरोहरों को ऑनलाइन किया जा रहा है.


360 डिग्री व्यू की शुरुआत: उत्तर प्रदेश राज्य संग्रहालय के निदेशक डॉ. विनय सिंह के मुताबिक, यह पहला ऐसा संग्रहालय है जहां पर 360 डिग्री व्यू पर ऑनलाइन वर्चुअल लोग म्यूजियम घूम सकेंगे. उन्हें बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि वह वाकई में म्यूजियम में घूम रहे हैं और वहां की विश्व प्रसिद्ध धरोहरों का दीदार कर रहे हैं.

राज्य संग्रहालय हुआ ऑनलाइन


मथुरा म्यूजियम भी हुआ ऑनलाइन: उन्होंने बताया कि सबसे पहली बार ऐसा उत्तर प्रदेश में हुआ है एक साथ लखनऊ के साथ मथुरा म्यूजियम भी 360 डिग्री व्यू पर वर्चुअल लोग दीदार कर सकेंगे. दोनों ही म्यूजियम को वर्चुअल कर दिया गया है. उत्तर प्रदेश राज्य संग्रहालय की ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर लोग वर्चुअल विकसित कर सकते हैं. हर एक चीजों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है. कौन सी धरोहर की क्या खासियत है और उनकी क्या प्राचीनतम इतिहास है, उसके बारे में विधिवत जानकारी दी गई है.

लखनऊ म्यूजियम में रखी कलाकृति बरबस की लोगों का का ध्यान खींच रहे हैं.
लखनऊ म्यूजियम में रखी कलाकृति बरबस की लोगों का का ध्यान खींच रहे हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य संग्रहालय की ऑफिशल वेबसाइट https://upmuseum.upsdc.gov.in/ हैं. इस लिंक पर जाकर लोग म्यूजियम को 360 डिग्री व्यू पर देख सकेंगे. वर्चुअल विजिट में पूरे संग्रहालय को चारों तरफ से लोग देख सकेंगे.

युवा जाने अपना इतिहास: उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य संग्रहालय एवं प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि जो युवा वर्ग है वह अपने प्राचीनतम और गौरवशाली इतिहास के बारे में जाने की इस धरती में कितने वीर सपूतों ने जन्म लिया. यहां की प्राचीनतम विधाएं क्या थी. भारत और अवध क्षेत्र की समृद्धि संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत क्या थी. युवाओं को यह सब चीज जानना समझना बहुत जरूरी है.

लखनऊ म्यूजियम में रखीं कलाकृतियां
लखनऊ म्यूजियम में रखीं कलाकृतियां (Photo Credit; ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि देश लगातार प्रगति कर रहा है और लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ाने की हो में कहीं वह अपना अतीत ना भूल जाए, प्राचीनतम इतिहास ना भूल जाए. इसलिए जरूरी है कि युवा इससे जुड़े.

उन्होंने कहा कि भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अतीत के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है इसलिए इसी उद्देश्य के साथ वर्चुअल डिस्प्ले तैयार किया गया है ताकि देश दुनिया के किसी भी कोने से जो व्यक्ति संग्रहालय जाकर नहीं घूम पा रहा है, वह वर्चुअल धरोहरों को देख सकें.

लखनऊ म्यूजियम में रखीं कलाकृतियां
लखनऊ म्यूजियम में रखीं कलाकृतियां (Photo Credit; ETV Bharat)

फ्री है यह सुविधा: उन्होंने बताया कि जब कोई म्यूजियम में घूमने के लिए आता है, उस दौरान एडल्ट का 50 रूपए टिकट लगता है. स्कूली बच्चों को निशुल्क एंट्री मिलती है. वही जो लोग वर्चुअल विजिट करने के लिए जाएंगे वह बिना किसी शुल्क के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर 360 डिग्री व्यू देख सकेंगे. वर्चुअल विजिट के लिए किसी तरह से आपको लॉग-इन या किसी प्रकार का कोई अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है. सिर्फ वेबसाइट पर जाकर व्यक्ति अपनी धरोहरों का दीदार कर सकते हैं.लखनऊ संग्रहालय घूमने पहुंचे जौनपुर के उदय प्रताप यादव ने कहा कि वह लखनऊ रहकर वर्तमान समय में यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं. हमारे लिए देश के विशाल और महान संस्कृत धरोहरों को जानना और समझना बहुत जरूरी होता है. प्रदेश सरकार और राज्य संग्रहालय ने अगर वर्चुअल 360 डिग्री व्यू की शुरुआत की है तो इससे अच्छी कोई भी बात नहीं हो सकती है कि व्यक्ति देश के किसी भी कोने से अपनी धरोहरों के बारे में जान सकेगा. यह शुरुआत अच्छी है, बस लोग इसके बारे में अधिक से अधिक जानें.

लखनऊ म्यूजियम में रखीं कलाकृतियां
लखनऊ म्यूजियम में रखीं कलाकृतियां (Photo Credit; ETV Bharat)


आजमगढ़ के रहने वाले गौरव कुमार धीरज ने कहा कि आज हम राज्य संग्रहालय घूमने के लिए आए तो हमने देखा कि यहां पर प्राचीनतम औजार, सिक्के, ममी और शहीद चंद्रशेखर आजाद की अस्थि कलश रखा हुआ है. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज हमने देखी जो हमने कभी नहीं देखा था. हमारा इतिहास है और हमें हमारे इतिहास जानना बहुत जरूरी है. आने वाली पीढ़ी के लिए यह जानना जरूरी है कि हमारा देश कितना विशाल और समृद्ध रहा है.


डॉ. विनय ने बताया कि संग्रहालय में मिस्र की प्राचीन देवी की प्रतिमा है, जिसमें प्रसन्नता का सिद्धान्त, स्त्रियोचित प्रेम एवं मातृत्व का, मानवीकरण किया है. यह मिस्र की सदैव प्रभावशाली एवं प्रचलित देवी रही. हांथर राजा एवं प्रजा द्वारा पूजनीय रहीं. समाधि प्रस्तर में यह पश्चिम की गृहस्वामिनी के रूप में दर्शाई गई है जो कि मृतक का दूसरे जीवन में स्वागत करती हैं. दूसरे रूप में यह संगीत, नृत्य, विदेशी भूमि एवं उत्पादकता की देवी हैं जो स्त्रियों को शिशु जन्म में सहायता करती है.


सेमा-प्रीस्ट पेटोसिरिस का ताबूत: उन्होंने बताया कि स्पिंकसन, यूके लन्दन ने 1952 में क्रय की गयी. वास्तव में यह मार्कयुस ऑफ डफरिन एवं आवा कलॅक्शन का संग्रह थी. लकड़ी का ताबूत पेन्ट कर के बनाया हुआ. जिसके चेहरे पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है. इसकी ऊंचाई 1.72 मीटर है. यह टोलोमी काल का है. इसकी प्राप्ति स्थान अस्मिम है.

उन्होंने कहा कि यह एक लकड़ी का ताबूत है जिसका आकार उत्तर काल के अन्तिम चरण एवं टोलोमी काल के प्रारम्भिक चरण से पहचाना जा सकता है. ताबूत के ऊपर बहुत अधिक चित्रकारी न करके केवल पॉच लाइनों में मिस्र की भाषा में ममी के बारे में लिखा हुआ है. ताबूत का चेहस पूरे तरह से सोने के पानी से पेन्ट किया गया है. सिर के ऊपर घना काले रंग का तीन लटों वाला जूड़ा बना है. ताबूत का आकार बहुत ही सामान्य है.

इसके ऊपर हाथ बांधने की स्थिति में ममी का चित्र बना है तथा साथ ही आंख के ऊपर भौंहे भी बनी हैं. पैर के पास 'एन्यूबिस' गीदड़ को चित्रित किया गया है साथ ही दो पक्तियों का लेख भी लिखा है. जिसका कुछ हिस्सा मिट जाने के कारण इसे अच्छी तरह पढ़ा जाना संभव नही है. ताबूत का वृत्ताकार पेडेस्टल बनाया गया है.

स्फिंक्स, अलग प्रकार की कृति: उन्होंने बताया कि मिस्र के पुरातत्व में स्फिंक्स का बहुत महत्व है. ये एक ऐसी कृति है. जिसका सिर मनुष्य का एवं धड़ शेर का होता है. सबसे प्राचीन स्फिंक्स, मिस्र के गीजा के क्षेत्र में स्थित है. जिसकी लम्बाई 189 फुट और ऊंचाई 65 फुट लगभग है. कलाकृति को लगभग 3000 वर्ष पूर्व चट्टानों को काट कर बनाया गया है. इसे सूर्य देवता के रूप में भी पूजा जाता है. कुछ स्फिंक्स में फराओह की प्रतिकृति को भी दर्शाया जाता है. इस प्रकार का स्फिंक्स रानी हैट्श्पुट के समय की मानी जाती है.

मिस्र में स्फिंक्स की मान्यता अधिक है इसे सिक्कों, सरकारी मोहरों, टिकटों इत्यादि पर भी बनाया जाता है. इसे उदार एवं फ्रोपकारी प्रवृत्ति का माना जाता है, लेकिन साथ ही भयंकर एवं शक्तिशाली से माना जाता है. इसलिए मन्दिरों के द्वार पर रक्षक के रूप में भी स्थापित किया जाता है.

ममी पर एक नजर: डॉ. विनय ने बताया कि ममी किसी मृतक के ऐसे शव को कहते हैं, जिसकी खाल एवं शरीर के अंगों को रासायनिक उपचार द्वारा अथवा अन्जाने में किसी प्राकृतिक कारणों से सुरक्षित रखा गया होता है. इस प्रकार सुरक्षित शव को यदि ज़मीन से खोद कर अथवा किसी सुरक्षित स्थान से निकालकर दोबारा ठंडी एवं कम नमी वाले स्थान पर रखा जाता है तो उसके क्षरण की आशंका कम होती है. लगभग सभी महाद्वीपों से मानव एवं अन्य जीव जन्तुओं की ममी प्राप्त हुई है चाहे वह प्राकृतिक कारणों से बनी हो अथवा किसी खास सभ्यता के लोगों द्वारा बनायी गयी हो.

उन्होंने बताया कि मिस्र देश से लगभग एक करोड़ जीव जन्तुओं की ममी प्राप्त हुई है, जिसमें सबसे अधिक संख्या में बिल्ली की ममी है. प्राचीन मिस्र से प्राप्त कुछ ममी प्राकृतिक रूप से बनी है एवं इन्हीं प्राकृतिक ममियों को देखकर ही मिस्रवासियों द्वारा ममी तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है. इसके बाद द्वितीय राजवंश के आते-आते ममी बनाने की प्रथा मिसवासियों के रीति-रिवाज का एक अंग बन गयी.

उन्होंने बताया कि मिस्र की सभ्यता में पुनर्जन्म का विश्वास था और ममी बनाने के पीछे शायद यही एक कारण था. मृतक की आत्मा को पुनर्जन्म के बाद उसका शरीर वापस मिल जाये इसीलिए मिरावासी मृतक के शरीर को सुरक्षित रखना चाहते थे. ममी बनाने की विधि समाज में मृतक के स्थान एवं समाज में उसके महत्व पर निर्भर होती थी. जितना ही उच्चकोटि का व्यक्ति होता था उसकी उतनी ही अच्छी गमी बनायी जाती थी.

उन्होंने बताया कि इस शोकेस में रखी हुई ममी एक 13 वर्ष की लड़की की है. यह ममी लगभग 3000 वर्ष पुरानी है, जिसे लंदन के जे. जेई पॉटर से 1952 में राज्य संग्रहालय द्वारा कय किया गया है. इसकी लम्बाई लगभग 4 फिट 10 इंच (145 सेमी0) मापी गयी है. ममी के ताबूत पर हाइरोग्लिफ (चित्र लिपि) में ममी के विषय में लेख लिखा हुआ है. साथ ही प्रकाश के देवता (बाज़) होरस की प्रतिकति भी बनी है. इसके ताबूत के निचले हिस्से में एन्यूबिस (कब्र का देवता) की प्रतिकृति बनी है. इसका काल 22-25 राजवंश है.

लखनऊ संग्रहालय का इतिहास: बता दें कि लखनऊ का राज्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देश्यी संग्रहालय है. इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में कर्नल एबॉट द्वारा की गई थी. 1950 में इसे प्रांतीय संग्रहालय से राज्य संग्रहालय नाम दिया गया और 1963 से यह बनारसी बाग में अपने वर्तमान भवन में कार्य कर रहा है. इस संग्रहालय में पुरातत्व, चित्रकला, मुद्रा, लघुचित्र और धातु कला सहित विभिन्न अनुभागों में दो लाख से अधिक कलाकृतियां और पुरातात्विक अवशेष संग्रहीत हैं.

यह भी पढ़ें: चंद्रशेखर आजाद जयंती ; क्रांतिकारियों की निशानियां देख भावुक हुए छात्र, कहा-मंदिर से कम नहीं शहादत स्थली

यह भी पढ़ें: मुंबई के अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में सजेगा इलाहाबाद संग्रहालय का वेसंतर जातक, इन देशों की होगी भागीदारी

