अब टूटे या उखड़े हुए दांत को फेंकने की जरूरत नहीं, नई तकनीक से इलाज में आ रहा काम
अब नई तकनीक से पुराने टूटे और निकले हुए दांतों का भी होगा इस्तेमाल, जानें इस खबर में पूरी बातें...
Published : September 20, 2025 at 6:28 PM IST|
Updated : September 20, 2025 at 6:47 PM IST
नई दिल्ली: अब आपका दांत टूटने के बाद बेकार नहीं जाएगा. अब आप अपना दांत टूटने या निकलने के बाद उसे फेंके नहीं, बल्कि संभाल कर रख लें. साथ ही जब डॉक्टर के पास जाएं तो अपने टूटे हुए दांत को लेकर जाएं. वह भी आपके काम आएगा. दरअसल, नई रीजेनरेटिव सर्जरी तकनीक से टूटे हुए दांत को ग्राइंड करके उसको संबंधित व्यक्ति के दांत निकलने वाली जगह पर बोन तैयार करने में इस्तेमाल किया जा रहा है. इस अमेरिकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब भारत में भी होने लगा है. इसके बारे में हेल्थकेयर के एग्जिक्यूटिव संजय सिंह ने बताया कि अभी तक इस तरह की प्रक्रिया का इस्तेमाल टूटे हुए दांत के लिए नहीं होता था. दांत टूटने या निकलने के बाद उसको अक्सर फेंक दिया जाता था. लेकिन अब नई तकनीक से पुराने टूटे और निकले हुए दांतों का भी इस्तेमाल होने लगा है.
जानिए क्या है पूरी प्रक्रिया
संजय सिंह ने बताया कि टूटे हुए दांत को एक जार में लेकर ग्राइंड कर लेते हैं. ग्राइंड होने के बाद इसमें दो तरह के पार्टिकल बनते हैं. बड़े और छोटे. इसके बाद डॉक्टर मरीज की जरूरत के अनुसार बड़े और छोटे पार्टिकल का यूज करते हैं. एक दांत को पीसने से तीन बार इस्तेमाल होने लायक मैटेरियल बन जाता है. दांत को पीसने के बाद इसको कुछ क्लीनिंग एजेंट से साफ करके एक डिब्बी में रख लेते हैं. उसके बाद बचे हुए मैटेरियल को मरीज को वापस कर दिया जाता है. आगे जरूरत पड़ने पर भी इस मैटेरियल को फिर से उसी मरीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.
उन्होंने बताया कि यह मैटेरियल लाइफ लॉन्ग होता है. यह एक्सपायर नहीं होता है. इस मैटेरियल से मरीज की दांत निकलने वाली जगह पर ग्राफ्टिंग करके बोन तैयार की जाती है, जिसके ऊपर नए दांत को लगाया जा सकता है. उन्होंने बताया कि यह नई टेक्नोलॉजी की मशीन दांत के डॉक्टरों के लिए एक लाख 55 हजार रुपये में मार्केट में उपलब्ध है. इसका इस्तेमाल कर पुराने दांतों को लेकर रिजेनरेटिव सर्जरी करने की अपनी फीस और दांत लगाने का खर्च डॉक्टर खुद ही तय करते हैं. हर डॉक्टर की अपनी अपनी फीस होती है. लेकिन, फिर भी यह प्रक्रिया ज्यादा महंगी नहीं है.
इस तकनीक के इस्तेमाल की जानकारी और यह मशीन पूर्वी दिल्ली के एक होटल में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर डेंटल, ओरल और क्रेनियोफेशल रिसर्च की एशिया पेसिफिक रीजनल कांफ्रेंस 2025 में प्रदर्शित किया गया है. इस कांफ्रेंस के आयोजक एवं आईपी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. डॉ. महेश वर्मा ने कहा कि देश विदेश के 800 से ज्यादा डेंटिस्ट इस कांफ्रेंस में भाग ले रहे हैं. साथ ही यहां नई तकनीकों को भी प्रदर्शित किया जा रहा है.
