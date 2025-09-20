ETV Bharat / state

अब टूटे या उखड़े हुए दांत को फेंकने की जरूरत नहीं, नई तकनीक से इलाज में आ रहा काम

नई दिल्ली: अब आपका दांत टूटने के बाद बेकार नहीं जाएगा. अब आप अपना दांत टूटने या निकलने के बाद उसे फेंके नहीं, बल्कि संभाल कर रख लें. साथ ही जब डॉक्टर के पास जाएं तो अपने टूटे हुए दांत को लेकर जाएं. वह भी आपके काम आएगा. दरअसल, नई रीजेनरेटिव सर्जरी तकनीक से टूटे हुए दांत को ग्राइंड करके उसको संबंधित व्यक्ति के दांत निकलने वाली जगह पर बोन तैयार करने में इस्तेमाल किया जा रहा है. इस अमेरिकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब भारत में भी होने लगा है. इसके बारे में हेल्थकेयर के एग्जिक्यूटिव संजय सिंह ने बताया कि अभी तक इस तरह की प्रक्रिया का इस्तेमाल टूटे हुए दांत के लिए नहीं होता था. दांत टूटने या निकलने के बाद उसको अक्सर फेंक दिया जाता था. लेकिन अब नई तकनीक से पुराने टूटे और निकले हुए दांतों का भी इस्तेमाल होने लगा है.

जानिए क्या है पूरी प्रक्रिया

संजय सिंह ने बताया कि टूटे हुए दांत को एक जार में लेकर ग्राइंड कर लेते हैं. ग्राइंड होने के बाद इसमें दो तरह के पार्टिकल बनते हैं. बड़े और छोटे. इसके बाद डॉक्टर मरीज की जरूरत के अनुसार बड़े और छोटे पार्टिकल का यूज करते हैं. एक दांत को पीसने से तीन बार इस्तेमाल होने लायक मैटेरियल बन जाता है. दांत को पीसने के बाद इसको कुछ क्लीनिंग एजेंट से साफ करके एक डिब्बी में रख लेते हैं. उसके बाद बचे हुए मैटेरियल को मरीज को वापस कर दिया जाता है. आगे जरूरत पड़ने पर भी इस मैटेरियल को फिर से उसी मरीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.