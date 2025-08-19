भोपाल : राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी का मुद्दा उठाए जाने के बाद मध्यप्रदेश कांग्रेस ने भी वही राग अलापना शुरू कर दिया है. डेढ़ साल पहले हुए विधानसभा चुनाव 2023 में वोट चोरी के आरोप लगाते हुए एमपी कांग्रेस ने कोर्ट जाने की बात कही है. विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनाव में मध्यप्रदेश की 27 सीटों पर 3 हजार से 16 हजार तक वोट आखिरी मौके पर बढ़ाए गए, जबकि इसकी जानकारी राजनीतिक दलों को भी नहीं दी गई.

आरोपी हैं कि चुनाव के पहले चुनाव आयोग ने जोड़े गए वोटर्स की जानकारी सावर्जनिक करने से रोक लगा दी. हालांकि, इस मुद्दे का खुलासा करने की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी तैयारी कर रहे थे.

2 महीने में बढाए थे 16 लाख वोट

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया कि 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान 5 जनवरी 2023 को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद जब 2 अगस्त 2023 को द्वितीय संशोधित मसौदा सूची जारी हुई तो इन 7 महीनों में 4 लाख 64 हजार मतदाता बढ़ गए. इसके 2 माह बाद जारी अंतिम मतदाता सूची में 16 लाख 5 हजार मतदाताओं की संख्या बढ़ गई. यानी हर दिन लगभग 26 हजार वोट बढ़ गए.

जीतू के पहले उमंग ने मारी बाजी (Etv Bharat)

आरोप लगाया गया कि चुनाव आयोग ने 9 जून 2023 को छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, तेलंगाना के लिए आदेश जारी कर कहा था कि बढ़ाई गई सूची वेबसाइट पर जारी करने और इसे किसी को दिए जाने से रोक दिया गया है. इस तरह चुनाव आयोग द्वारा वोटों की चोरी कराई गई.

आयोग ने छिपाई जानकारी?

कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दिसंबर 2022 को आदेश जारी कर कहा गया कि साढ़े 8 लाख नकली वोटों को हटाया जाएगा, लेकिन आरटीआई में जानकारी दी गई कि इसका डिजीटल रिकॉर्ड नहीं रखा जाता. इस तरह आयोग द्वारा जानकारी छुपाई गई. जबकि 3 साल तक डिजिटल डाटा रखने का नियम है.

27 सीटों पर बढ़े 16 हजार तक वोट?

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, '' मध्यप्रदेश की सेवड़ा, ग्वालियर दक्षिण, करेरा, मुंबावली, सुरखी, छतरपुर, गुनीर, चित्रकूट, मऊगंज गुढ, धौहानी, शहपुरा, लांजी, शाजापुर, हाटपिपलिया, मांधाता, बड़वाह, अलीराजपुर, पेटलावद, धरमपुरी, देपालपुर, इंदौर 5 सैलाना जावद सहित 27 सीटों पर 3 हजार से लेकर 16 हजार वोट तक बढ़ाए गए, जबकि इसकी जानकारी राजनीतिक पार्टियों को नहीं दी गई.''

मध्यप्रदेश में वोट चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी खुलासा करने वाले थे. 13 अगस्त को पीसीसी में हुई प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने इसका जल्द खुलासा करने का बयान दिया था, लेकिन उसके पहले ही नेता प्रतिपक्ष ने प्रेस कांफ्रेंस बुला ली. हालांकि, जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी हों या फिर मैं, जो भी बात करते हैं पार्टी के लिए करते हैं. यह जनहित से जुड़ा मुद्दा है और सभी का लक्ष्य एक ही है.