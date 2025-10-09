ETV Bharat / state

जोधपुर कांग्रेस में बड़ा बदलाव: अब जिलाध्यक्ष का चयन कार्यकर्ताओं की राय से होगा

जोधपुर: शहर कांग्रेस में संगठन में नियुक्ति की प्रक्रिया अब पूरी तरह बदल गई है. दशकों से यह परंपरा रही कि जोधपुर शहर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और कार्यकारिणी का फैसला अशोक गहलोत द्वारा तय किया जाता था, लेकिन इस बार राहुल गांधी के संगठन सृजन अभियान के तहत इसमें बड़ा बदलाव हुआ है, अब कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर जिलाध्यक्ष का चयन किया जाएगा. इसके लिए पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं के बीच जाकर उनकी राय ले रहे हैं और जिलाध्यक्ष पद के लिए आवेदन भी स्वीकार कर रहे हैं.

एआईसीसी ने भेजे पर्यवेक्षक: इस प्रक्रिया के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (AICC) ने पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं. जोधपुर शहर के लिए एआईसीसी के संयुक्त सचिव सुशांत मिश्रा को पर्यवेक्षक बनाया गया है, जो 11 और 12 अक्टूबर को जोधपुर में कैंप करेंगे. इससे पहले वे एक बैठक कर चुके हैं, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को खुलकर अपनी राय देने का आह्वान किया गया था.

दावेदारों में बढ़ी हलचल: जोधपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए कई दावेदार सामने आ रहे हैं. दावेदार राजेश मेहता ने कहा कि यह अभियान राहुल गांधी के निर्देश पर शुरू हुआ है. पहले संगठन में बदलाव का कोई स्पष्ट समय नहीं होता था और लंबे समय तक अध्यक्ष पद पर वही लोग बने रहते थे, जिनके नाम का प्रस्ताव अशोक गहलोत भेजते थे,लेकिन अब यह प्रक्रिया पारदर्शी हो गई है। मेहता ने बताया कि उन्होंने सीधे पर्यवेक्षक के समक्ष दावेदारी पेश की है.

वहीं, वर्तमान अध्यक्ष सलीम खान ने भी कहा कि अब शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार पर्यवेक्षक को आवेदन दिए जा रहे हैं. सेवादल कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजेश सारस्वत ने कहा कि यह परंपरा पार्टी को मजबूत बनाएगी. संगठन सशक्त होगा तो कांग्रेस फिर से सरकार बना सकेगी.