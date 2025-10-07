ETV Bharat / state

अब ऊंट परिवहन के लिए नया नोटिफिकेशन, एसडीओ और मेला अधिकारी भी जारी कर सकेंगे विशेष परमिट

ऊंट परिवहन को लेकर बनाए नियमों में अब सरकार ने शिथिलता दी है. इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया है.

सजा-धजा ऊंट (ETV Bharat File Photo)
Published : October 7, 2025 at 9:15 PM IST

जयपुर: राजस्थान से ऊंटों को अन्य राज्यों में ले जाना अब पहले की तुलना में और आसान हो गया है. राज्य सरकार ने ऊंट परिवहन से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए नया नोटिफिकेशन जारी किया है. इसके तहत अब उपखंड अधिकारी (एसडीओ) और मेला प्रभारी अधिकारी को भी ऊंट परिवहन के लिए विशेष परमिट जारी करने का अधिकार दिया गया है.

कैबिनेट मंत्री की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन: पशुपालन विभाग ने पशुपालन, गोपालन, डेयरी और देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत की स्वीकृति के बाद यह नोटिफिकेशन जारी किया है. अब ऊंटपालक निर्धारित प्रपत्रों के माध्यम से ऊंट को राज्य से बाहर ले जाने की अनुमति प्राप्त कर सकेंगे. मंत्री कुमावत ने बताया कि 'राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 2015' के तहत चराई, खेती, डेयरी कार्यों और पशु मेलों में भाग लेने के लिए ऊंट को राज्य से बाहर ले जाने का प्रावधान पहले से था, लेकिन अब इस संबंध में नियम बनाकर परमिट जारी करने की प्रक्रिया को सरल किया गया है.

परमिट देने के अधिकार एसडीओ और मेला प्रभारी को भी: नए नियमों के तहत अब ऊंटों को राजस्थान से बाहर ले जाने के लिए जिला कलेक्टर के अलावा उपखंड अधिकारी (एसडीओ) को भी परमिट जारी करने का अधिकार होगा. इसके साथ ही राज्य स्तरीय पशु मेलों के दौरान मेला प्रभारी अधिकारी को भी सशर्त विशेष परमिट देने की शक्ति प्रदान की गई है. इससे किसानों, ऊंटपालकों और डेयरी उद्योग से जुड़े लोगों को अब ऊंट को कृषि कार्यों, डेयरी गतिविधियों या चराई के प्रयोजन के लिए राज्य से बाहर ले जाने में आसानी होगी.

सशर्त अनुमति अनिवार्य: देश के विभिन्न राज्यों में लगने वाले बड़े पशु मेलों में भी अब राजस्थान के ऊंटों को ले जाना संभव होगा. हालांकि इसके लिए संबंधित अधिकारियों से परमिशन लेना अनिवार्य होगा और निश्चित समय सीमा में ऊंटों को वापस राज्य में लाना होगा. इस व्यवस्था से ऊंटपालकों को आर्थिक लाभ होने की संभावना है. साथ ही ऊंटों की पारंपरिक भूमिका को भी बढ़ावा मिलेगा.

ऊंट वध पर सख्त कानून: मंत्री कुमावत ने स्पष्ट किया कि नए नियम परिवहन की सुविधा के लिए हैं, लेकिन ऊंट के वध पर पूर्ण प्रतिबंध यथावत रहेगा. 'राजस्थान ऊंट अधिनियम, 2015' के तहत ऊंट का वध करने या वध के प्रयोजन से राज्य के बाहर निर्यात करने पर 5 वर्ष तक का कठोर कारावास और 20 हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है. वहीं ऊंट परिवहन के लिए परमिट जारी करने वाले सक्षम अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऊंटों की वास्तविक संख्या और उनकी वापसी का रिकॉर्ड पूरी पारदर्शिता से रखा जाए. यह कदम न केवल ऊंटपालकों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि राजस्थान में ऊंट संरक्षण और उनके पारंपरिक उपयोग को भी नई दिशा देगा.

