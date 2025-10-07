ETV Bharat / state

अब ऊंट परिवहन के लिए नया नोटिफिकेशन, एसडीओ और मेला अधिकारी भी जारी कर सकेंगे विशेष परमिट

जयपुर: राजस्थान से ऊंटों को अन्य राज्यों में ले जाना अब पहले की तुलना में और आसान हो गया है. राज्य सरकार ने ऊंट परिवहन से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए नया नोटिफिकेशन जारी किया है. इसके तहत अब उपखंड अधिकारी (एसडीओ) और मेला प्रभारी अधिकारी को भी ऊंट परिवहन के लिए विशेष परमिट जारी करने का अधिकार दिया गया है.

कैबिनेट मंत्री की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन: पशुपालन विभाग ने पशुपालन, गोपालन, डेयरी और देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत की स्वीकृति के बाद यह नोटिफिकेशन जारी किया है. अब ऊंटपालक निर्धारित प्रपत्रों के माध्यम से ऊंट को राज्य से बाहर ले जाने की अनुमति प्राप्त कर सकेंगे. मंत्री कुमावत ने बताया कि 'राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 2015' के तहत चराई, खेती, डेयरी कार्यों और पशु मेलों में भाग लेने के लिए ऊंट को राज्य से बाहर ले जाने का प्रावधान पहले से था, लेकिन अब इस संबंध में नियम बनाकर परमिट जारी करने की प्रक्रिया को सरल किया गया है.

पढ़ें: ईटीवी भारत की खबर का असर : अब बदलेगी ऊंट पालकों की तकदीर, 11 साल बाद निर्यात से प्रतिबंध हटा

परमिट देने के अधिकार एसडीओ और मेला प्रभारी को भी: नए नियमों के तहत अब ऊंटों को राजस्थान से बाहर ले जाने के लिए जिला कलेक्टर के अलावा उपखंड अधिकारी (एसडीओ) को भी परमिट जारी करने का अधिकार होगा. इसके साथ ही राज्य स्तरीय पशु मेलों के दौरान मेला प्रभारी अधिकारी को भी सशर्त विशेष परमिट देने की शक्ति प्रदान की गई है. इससे किसानों, ऊंटपालकों और डेयरी उद्योग से जुड़े लोगों को अब ऊंट को कृषि कार्यों, डेयरी गतिविधियों या चराई के प्रयोजन के लिए राज्य से बाहर ले जाने में आसानी होगी.