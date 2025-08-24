ETV Bharat / state

लखनऊ में की गई प्रो खो-खो लीग की घोषणा (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 24, 2025 at 2:01 PM IST

लखनऊ: खो-खो खेल को बढ़ावा देने के लिए अब उत्तर प्रदेश में भी आईपीएल की दर्ज पर खो-खो लीग का आयोजन होने जा रहा है. जिसका नाम रखा गया है 'उत्तर प्रदेश प्रो खो-खो लीग' पहली बार यूपी में हो रहे इस तरह के आयोजन की मेजबानी नोएडा को दी गई है. इसकी आधिकारिक घोषणा लखनऊ स्थित केडी सिंह बाबू स्टेडियम में रविवार को प्रेस वार्ता में की गई. लीग के आयोजन होने से खो-खो खिलाड़ियों के साथ साथ खेल प्रेमियों में भी उत्साह देखा जा रहा है.

उत्तर प्रदेश प्रो खो-खो लीग प्रतियोगिता का आयोजन अप्रैल किया जाएगा. नवंबर में इसकी बिड होगी. लड़कों में गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी, नोएडा, अयोध्या, लखनऊ की टीम होंगी. लड़कियों में गोरखपुर, आगरा, बिजनौर, नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद की टीम होंगी. इस अवसर पर उत्तर प्रदेश खो-खो एसोसिएशन के चेयरमैन धर्मेंद्र अध्यक्ष डॉ. सुधा रानी और महासचिव चंद्र भानू सिंह ने संयुक्त रूप से लीग की घोषणा की. खो-खो लीग का संचालन और आयोजन 100 स्पोर्ट्स मैनेजमेंट द्वारा किया जाएगा, जिसके प्रतिनिधि रूप में सुनील भाटी भी इस अवसर पर मौजूद रहे.

लीग की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो कुल 12 टीमें होंगी जिसमें 6 पुरुषों और 6 महिलाओं की टीम, टूर्नामेंट की अवधि 10 दिन की होगी. वहीं मैच दो चरण में होंगे. पहला लीग स्टेज और दूसरा नॉकआउट स्टेज. खिलाड़ियों की संरचना 10 खिलाड़ी उत्तर प्रदेश से 2 खिलाड़ी फ्रेंचाइजी से 3 आइकॉन खिलाड़ी (नेशनल और इंटरनेशनल स्तर के). खिलाड़ियों की नीलामी बेस प्राइस 11000, 25000 और 51,000 रुपये तक तक रखी गई है. टीम व बजट प्रति टीम लागत 20 से 25 लाख. पूरे टूर्नामेंट का बजट 2 से 3 करोड़.

खो खो संघ के कार्यकारी सदस्य विनोद कुमार सिंह ने बताया कि यह प्रो खो-खो लीग न केवल प्रदेश में खो-खो खेल को नई पहचान दिलाएगी बल्कि स्थानीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच से जुड़ने का अवसर भी प्रदान करेगी. हर टीम में यूपी के 12 खिलाड़ी होंगे. जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर के तीन आइकान खिलाड़ी होंगे. कुछ मैच नोएडा के अलावा अयोध्या और लखनऊ में भी खेले जा सकते हैं. यूपी खो खो संघ इस लीग से कोई कमाई नहीं करेगा. विनोद सिंह ने कहा कि कोशिश करेंगे कि खिलाड़ियों और कोच का पारिश्रमिक बढ़ा दिया जाए. अप्रैल में 2026 में यह लीग आयोजित की जाएगी. खिलाड़ियों की बिड प्रक्रिया नवंबर में होगी.

