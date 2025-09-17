ETV Bharat / state

अब जयपुर में होगा एक ही नगर निगम, 150 वार्ड होंगे, सरकार ने वार्डों के पुनर्गठन को दी मंजूरी

जयपुर: अब जयपुर में एक ही नगर निगम होगा. भाजपा सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के एक और फैसले को पलट दिया है. जयपुर नगर निगम में 150 वार्ड होंगे. अब नए चुनाव के साथ ही ग्रेटर व हेरिटेज नगर निगम का अस्तित्व खत्म हो जाएगा. राजस्थान नगर निगम अधिनियम और राजस्थान नगर निगम (निर्वाचन) नियमों के तहत जयपुर नगर निगम के वार्डों के पुनर्गठन पर राज्य सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है. जयपुर जिला कलेक्टर की ओर से जारी वार्ड गठन प्रारूप पर प्राप्त आपत्तियों पर निस्तारण के बाद 150 वार्डों की अंतिम शक्ल सामने आ गई है. डीएलबी डायरेक्टर जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर ने इस सम्बंध में अधिसूचना जारी कर दी है.

पहले नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम के अंतर्गत 250 वार्ड बनाए गए थे. सरकार के पुनर्गठन के फैसले के बाद जयपुर शहर को फिर से एकीकृत करते हुए 150 वार्डों में विभाजित किया गया है. वार्ड गठन प्रारूप जारी होने के बाद आमजन, राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों से वार्ड की सीमाओं, जनसंख्या संतुलन, आरक्षण व्यवस्था और भौगोलिक असमानताओं को लेकर आपत्तियां मिली थीं. जिला कलेक्टर ने इन आपत्तियों पर सुनवाई कर अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजी थी. राज्य सरकार ने सभी पहलुओं पर विचार कर आखिरकार जिला प्रशासन के सुझाव को सही ठहराया और वार्ड गठन प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी.