यूपी में अब मोबाइल पर ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन जैसी सुविधाएं, परिवहन विभाग ने शुरू की व्हाट्सऐप चैटबॉट सेवा - RTO WHATSAPP CHATBOT SERVICE

व्हाट्सऐप चैटबॉट सेवा चालू ( photo credit ETV Bharat )

Published : May 27, 2025 at 4:35 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 5:00 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्ट्स से जुड़े व्यवसायियों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है. अब उनको ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन, चालान और परिवहन से जुड़ी कई सेवाओं के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे बल्कि व्हाट्सऐप चैटबॉट के जरिए आसानी से ये सुविधाएं उपलब्ध होंगी. ये सुविधा परिवहन विभाग के आधिकारिक चैटबॉट नंबर 8005441222 पर शुरू की गई है. खास बात ये है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने अब उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग को इस चैटबॉट सेवा के लिए एपीआई एक्सेस (API Access) की अनुमति भी दे दी है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) ने उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग को व्हाट्सऐप आधारित चैटबॉट सेवा के लिए एपीआई एक्सेस (एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) प्रदान करने की अनुमति दे दी है. यूपी परिवहन विभाग की ओर से मई के पहले सप्ताह में चैटबॉट सेवा 8005441222 नंबर पर शुरू की गई थी. इस चैटबॉट सेवा के माध्यम से आम लोग अब सिर्फ व्हाट्सऐप पर ही संवाद करके वाहन पंजीकरण विवरण, ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं, चालान जानकारी और आवेदन की स्थिति से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे. चैटबॉट सेवा शुरू होने से अब बार-बार कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी. ये सेवाएं कहीं से भी और कभी भी प्राप्त की जा सकेंगी. इस संबंध में भारत सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि नागरिकों की गोपनीयता से जुड़ा कोई भी डेटा साझा नहीं किया जाएगा. सभी प्रावधानों व सुरक्षा दिशानिर्देशों का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जाएगा.



नागरिकों को मिलेंगी ये सुविधाएं

- सेवाओं की 24x7 उपलब्धता

- कार्यालय में भीड़ कम होगी

- पारदर्शिता में वृद्धि

- समय और धन की बचत

- डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा



उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह का कहना है कि ये पहल प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को स्मार्ट और उत्तरदायी बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी. विभाग शीघ्र ही जनता के लिए ये सेवा प्रारंभ करने की कार्रवाई कर रहा है. औपचारिकताएं पूरी करने में कुछ समय अवश्य लगेगा, लेकिन सभी सेवाएं जनता को बेहतर मिलेंगी.

