नई दिल्ली/गाजियाबाद: डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है. डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है. विशेष अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमें में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण करेंगी. 1 सितंबर 2025 से स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष अभियान की शुरुआत की जा रही है. विशेष अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीमें द्वारा निरीक्षण के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में घर, ऑफिस, स्कूल आदि का निरीक्षण किया जाएगा. यदि निरीक्षण के दौरान डेंगू के मच्छरों का लार्वा पाया जाता है तो स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा अब तक कार्रवाई की जाएगी.

लार्वा पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा संबंधित परिसर के मालिक को 24 घंटे में साफ सफाई को पूर्ण करने के लिए नोटिस दिया जाएगा. 24 घंटे के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम फिर निरीक्षण करने पहुंचेगी कि यदि निरीक्षण के दौरान लार्वा पाया जाता है. तो स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा उसे क्षेत्र की साफ सफाई कराई जाएगी. साफ सफाई में आने वाला खर्च चालान के रूप में संबंधित परिसर के मालिक से सरकारी खाते में जमा कराया जाएगा. यदि निर्धारित समय में चालान जमा नहीं कराया जाता है तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधित परिसर के मालिक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने की कार्रवाई भी की जाएगी.

ज्ञानेंद्र मिश्रा, अधिकारी, जिला मलेरिया, गाजियाबाद (ETV Bharat)

पांच साल में 3618 डेंगू के मामले: बीते 5 सालों में गाजियाबाद में डेंगू के तकरीबन 1 लाख से अधिक लोगों की डेंगू की जांच हुई थी, जिसमें कुल 3618 डेंगू के मामले सामने आए थे. करीब 1600 से अधिक डेंगू संक्रमित मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता पड़ी थी. बीते सालों में गाजियाबाद में डेंगू से चार लोगों की मौत हो चुकी है. डेंगू के प्रकोप पर लगाम लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सख्ती की जा रही है.

"शासन के निर्देश अनुसार साल में तीन बार संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जाता है. डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया को लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न जागरूकता अभियान चला कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है. डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है. स्वास्थ्य विभाग की टीम में ग्राउंड जीरो पर जाकर निगरानी कर रही है." -ज्ञानेंद्र मिश्रा,अधिकारी, जिला मलेरिया, गाजियाबाद-

स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अब सख्त: ज्ञानेंद्र मिश्रा ने बताया, "डेंगू चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अब सख्त हो गया है. यदि किसी परिसर में मच्छर का लार्वा पाया जाता है जो संबंधित परिसर के मालिक को तुरंत नोटिस देकर 24 घंटे में सफाई करवाने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग की निगरानी टीम द्वारा दिए जाएंगे. 24 घंटे के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा इस स्थान का दूसरी बार निरीक्षण किया जाएगा.

यदि परिसर में साफ सफाई नहीं की जाती है तो स्वास्थ्य विभाग उस परिसर को साफ करवाएगा उसमें कीटनाशकों का छिड़काव और अन्य जरूरी कार्रवाई करेगा. इस प्रक्रिया में जो भी खर्च आएगा वह संबंध परिसर के मालिक से चालान के रूप में वसूला जाएगा. यदि समय पर चालान जमा नहीं किया जाता है तो स्वास्थ्य विभाग संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाने की कार्रवाई करेगा."

