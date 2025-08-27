जयपुर: अब खांसी की दवा यानी कफ सिरप से टीबी (क्षयरोग) की पहचान होगी. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने राजस्थान को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना है. इस प्रोजेक्ट के तहत सर्वे कराया जा रहा है, जिसमें मरीजों को दिए जाने वाले कफ सिरप से टीबी की संभावना का पता लगाया जाएगा. इसे कुछ फेज में सबसे पहले राजस्थान में शुरू किया जा चुका है.

राजस्थान में इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही. डॉ. कलिका का कहना है की इस प्रोजेक्ट में पहले फेज में राजस्थान के 33 जिलों से कफ सिरप का डेटा तैयार किया जा रहा है ताकि पता लग सके कि कफ सिरप की बिक्री कितनी मात्रा में हो रही है. यह डेटा प्रदेश के लगभग सभी मेडिकल स्टोर से जुटाया जा रहा है, इसमें चिकित्सा विभाग का ड्रग डिपार्टमेंट सक्रिय भूमिका निभा रहा है. टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए यह कदम अहम माना जा रहा है, क्योंकि प्रदेश में अब भी बड़ी संख्या में मरीज या तो देर से रिपोर्ट करते हैं या फिर अपनी बीमारी को छुपा रहे है और इसके कारण संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है.

टीबी नियंत्रण के प्रयासों को मिलेगा बल (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

7 गुना ज्यादा : डॉ कलिका का कहना है की जब हमने सर्वे किया तो सामने आया कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग है जो कफ सिरप खरीद रहे है उन्होंने कहा की राजस्थान में जितने टीबी के रजिस्टर्ड मरीज है उनसे सात गुना ज्यादा संख्या टीबी मरीजों की है और यह कफ सिरप की की खरीद से सामने आया है, सर्वे में सामने आया कि मेडिकल स्टोर्स पर कफ सीरप की खपत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. इसे लेकर चिकित्सा विभाग के ड्रग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर टीबी के मरीजों की पहचान की जाएगी. राजस्थान में सक्सेस फ़ुल होने के बाद इस प्रोजेक्ट को ICMR पूरे देश में चलाएगा.

मामले को लेकर राजस्थान के ड्रग कंट्रोलर राजा राम शर्मा का कहना है कि ICMR के साथ मिलकर टीबी रोगियों की पहचान की जाएगी, इसे लेकर डिपार्टमेंट एक आदेश जारी करने जा रहा है जिसके तहत सभी रिकॉर्ड रखे जाएंगे. राजाराम शर्मा का कहना है की इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है. प्रदेश में टीबी को ख़त्म करने के लिए चिकित्सा विभाग लगातार प्रयास कर रहा है. इसे लेकर ड्रग विभाग के अधिकारियो को ट्रेनिंग भी दी जाएगी. एक बार रिकॉर्ड मिलने के बाद ऐसे मरीज़ों के घर जाकर स्क्रीनिंग की जाएगी और उसके सैंपल लिए जाएंगे.

जानकारी नहीं : हाल ही में चिकित्सा विभाग द्वारा टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत वर्ष 2024 में राजस्थान की 3,355 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है, जबकि वर्ष 2023 में यह संख्या 586 थी. लेकिन फिर भी TB जैसी गंभीर बीमरी के बारे में अभी भी लोग जानकारी नहीं दे रहे. ऐसे लोग सीधे मेडिकल स्टोर से कफ सिरप ख़रीद कर बीमारी का इलाज करने का प्रयास कर रहे हैं जबकि इस बीमारी का इलाज लंबे समय तक चलता है और विशेष प्रकार की दवाइयां इस रोग को ख़त्म करने के लिए उपयोग में लाई जाती है.

कफ सिरप खरीद करने वालो का रिकॉर्ड रखा जाएगा (फोटो ईटीवी भारत gfx)

टीबी बीमारी क्‍या है : टीबी यानि क्षय रोग एक संक्रामक रोग है, जो कीटाणु के कारण होता है. टीबी बैक्टीरिया से संक्रमित लोगों को टीबी से बीमार होने का जोखिम जीवन भर 5-10% रहता है.

टीबी के लक्षण और जोखिम (फोटो ईटीवी भारत gfx)

अन्य अंगो को प्रभावित : टी.बी रोग विशेषकर (85 प्रतशित) फेंफडों को ग्रसित करता है, 15 प्रतिशत केसेज शरीर के अन्‍य अंग जैसे मस्तिष्‍क, आंतें, गुर्दे, हड्डी व जोड़ इत्‍यादि भी रोग से ग्रसित होते हैं. टी.बी रोग के निदान के लिये एक्‍स-रे करवाना, बलगम की जांच की अपेक्षा मंहगा तथा कम भरोसेमंद है, फिर भी कुछ रोगियों के लिये एक्‍स-रे व अन्‍य जांच जैसे FNAC, Biopsy, CT Scan की आवश्‍यकता हो सकती है.

राजस्थान टीबी अभियान (फोटो ईटीवी भारत gfx)

टीबी की जांच कैसे :-

अगर तीन सप्‍ताह से ज्‍यादा खांसी हो तो नजदीक के सरकारी अस्‍पताल/ प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र , जहं बलगम की जांच होती है, वहां बलगम के तीन नमूनों की निःशुल्‍क जांच करायें.

टी.बी. की जांच और इलाज सभी सरकारी अस्‍पतालों में बिल्‍कुल मुफ्त किय जाता है.

टी.बी का उपचार :-