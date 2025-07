ETV Bharat / state

मेरठ के SVPUAT से अब बीटेक कंप्यूटर साइंस; दो विषयों में एमटेक और PHD, फीस बेहद कम - SVPUAT MEERUT

मेरठ के SVPUAT से अब बीटेक कंप्यूटर साइंस. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : July 8, 2025 at 7:26 AM IST | Updated : July 8, 2025 at 8:56 AM IST 3 Min Read

मेरठ: सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय (SVPUAT) कैंपस में स्थित तकनीकी महाविद्यालय में नई शुरुआत होने जा रही है. अब यहां से छात्र कंप्यूटर साइंस में बीटेक की पढ़ाई कर सकते हैं. वह भी न्यूनतम शुल्क में यह कोर्स किया जा सकता है. इतना ही नहीं यहां से सिंचाई एवं जल विकास कोर्स में एम टेक, फार्म मशीनरी एवं पावर इंनियरिंग में एमटेक सहित पीएचडी भी पूरी की जा सकती है. यह नई शुरुआत मेरठ सहित पश्चिमी यूपी के छात्रों के लिए बेहतर विकल्प बन सकता है. इन दिनों AKTU लखनऊ में इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है. इसी बीचे मेरठ के सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में भी कई प्रोग्राम की शुरुआत होने जा रही है. कृषि विश्वविद्यालय के डीन प्रो. डॉ. जयवीर सिंह बताते हैं, कि इसी साल बीटेक कंप्यूटर साइंस के लिए शासन से अनुमति प्राप्त हुई है. विश्वविद्यालय को 40 सीटें आवंटित हुई हैं. इसके लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है. जिन छात्रों ने जेईई मेंस दिया था, उसके बाद जो कंप्यूटर की में बीटेक करना चाहते हैं, उनके लिए अब पश्चिमी यूपी के मेरठ में अच्छा विकल्प उपलब्ध हो गया है. मेरठ के SVPUAT से अब बीटेक कंप्यूटर साइंस. (Video Credit: ETV Bharat) 40 हजार रुपए सालाना फीस: स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो वेस्टर्न यूपी में अब तक चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध सर छोटू राम इंस्टीट्यूट में ही बीटेक करने का विकल्प था. उसकी फीस भी लाखों में है, लेकिन अब सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में बीटेक कोर्स को महज 40 हजार रुपए प्रति सेमेस्टर शुल्क में किया जा सकेगा. उन्होंने बताया कि एकेटीयू इन दोनों कोर्स के लिए काउंसिलिंग कर रही है. उसमें छात्र प्रतिभाग कर सकते हैं. इसके बाद वह सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी तकनीकी संस्थान में एडमिशन ले सकते हैं.

मेरठ: सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय (SVPUAT) कैंपस में स्थित तकनीकी महाविद्यालय में नई शुरुआत होने जा रही है. अब यहां से छात्र कंप्यूटर साइंस में बीटेक की पढ़ाई कर सकते हैं. वह भी न्यूनतम शुल्क में यह कोर्स किया जा सकता है. इतना ही नहीं यहां से सिंचाई एवं जल विकास कोर्स में एम टेक, फार्म मशीनरी एवं पावर इंनियरिंग में एमटेक सहित पीएचडी भी पूरी की जा सकती है. यह नई शुरुआत मेरठ सहित पश्चिमी यूपी के छात्रों के लिए बेहतर विकल्प बन सकता है. इन दिनों AKTU लखनऊ में इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है. इसी बीचे मेरठ के सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में भी कई प्रोग्राम की शुरुआत होने जा रही है. कृषि विश्वविद्यालय के डीन प्रो. डॉ. जयवीर सिंह बताते हैं, कि इसी साल बीटेक कंप्यूटर साइंस के लिए शासन से अनुमति प्राप्त हुई है. विश्वविद्यालय को 40 सीटें आवंटित हुई हैं. इसके लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है. जिन छात्रों ने जेईई मेंस दिया था, उसके बाद जो कंप्यूटर की में बीटेक करना चाहते हैं, उनके लिए अब पश्चिमी यूपी के मेरठ में अच्छा विकल्प उपलब्ध हो गया है. मेरठ के SVPUAT से अब बीटेक कंप्यूटर साइंस. (Video Credit: ETV Bharat) 40 हजार रुपए सालाना फीस: स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो वेस्टर्न यूपी में अब तक चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध सर छोटू राम इंस्टीट्यूट में ही बीटेक करने का विकल्प था. उसकी फीस भी लाखों में है, लेकिन अब सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में बीटेक कोर्स को महज 40 हजार रुपए प्रति सेमेस्टर शुल्क में किया जा सकेगा. उन्होंने बताया कि एकेटीयू इन दोनों कोर्स के लिए काउंसिलिंग कर रही है. उसमें छात्र प्रतिभाग कर सकते हैं. इसके बाद वह सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी तकनीकी संस्थान में एडमिशन ले सकते हैं. बेहद सस्ती हॉस्टल फैसिलिटी: विश्वविद्यालय कैंपस में हॉस्टल फैसिलिटी की बात करें तो बात करें तो महज 5 से 6 हजार 6 महीने की फीस निर्धारित की गई है. विश्वविद्यालय में मॉडर्न लाइब्रेरी उपलब्ध है. लाइब्रेरी को 24 घंटे खोलने के निर्देश हैं. बच्चे यहां अपनी सुविधा अनुसार अध्ययन करते हैं. सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में हाल ही में काफी संख्या में प्रोफेसर्स की नियुक्ति हुई है. जयवीर सिंह बताते हैं, कि महाविद्यालय में तीन अन्य मास्टर्स प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहे हैं. इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन से अनुमति प्राप्त हो गई है. अब यहां से सिंचाई एवं जल विकास कोर्स में एमटेक किया जा सकता है. वहीं फार्म मशीनरी एवं पावर इंनियरिंग में एमटेक प्रोग्राम संचालित होने जा रहा है. इनके अलावा पीएचडी का भी अवसर मिलने जा रहा है. प्रत्येक विषय में एमटेक में 3-3 सीटें प्रथम बार स्वीकृत हुई हैं. वहीं तीन सीट पीएचडी के लिए भी स्वीकृत हुई हैं. आर्थिक कमजोर छात्रों के लिए अच्छा विकल्प: खास बात यह है कि यह सभी कोर्सेज अब तक वेस्टर्न यूपी के किसी यूनिवर्सिटी में संचालित नहीं हो रहे थे. हालांकि अयोध्या और पंतनगर में जरूर कोर्स को चलाया जा रहा है. बीटेक कंप्यूटर साइंस में एडमिशन की प्रक्रिया अगस्त-सितंबर तक पूरी कर ली जाएगी. महाविद्यालय के डीन प्रो. जयवीर सिंह कहते हैं, जो गरीब तबके की छात्र हैं, उनके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि न्यूनतम शुल्क में पढ़ाई कर सकते हैं. यह भी पढ़ें: मुख्तार अंसारी की जमीन पर बने फ्लैट; 5.50 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे 72 आवास, अगस्त से शुरू होगी बुकिंग

Last Updated : July 8, 2025 at 8:56 AM IST