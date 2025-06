ETV Bharat / state

अलवर के किसानों की महाराष्ट्र व गुजरात पर निर्भरता खत्म, खुद तैयार कर रहे प्याज के बीज, कमाई भी बढ़ी - RED ONIONS ALWAR

अलवर के लाल प्याज ( ETV Bharat )

अलवर : लाल प्याज उत्पादन में अलवर का नाम नया नहीं है. यहां कई दशकों से किसान लाल प्याज की फसल उगा मोटा मुनाफा कमा रहे हैं. पहले इस कमाई का बड़ा हिस्सा प्याज के बीज को महाराष्ट्र व गुजरात से लाने पर खर्च करना होता था. अब अलवर के किसान प्याज का बीज खुद ही तैयार कर न केवल अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, बल्कि मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के नागौर, सीकर, मथानिया, जोधपुर समेत अन्य स्थानों पर बहुतायत में बीज भेजा जा रहा है. किसानों की इस पहल का उन्हें दोहरा लाभ भी हुआ, एक तो खुद के बीज के लिए उन्हें दूसरे राज्यों में मोटी रकम नहीं देनी पड़ रही, वहीं दूसरे स्थानों पर महंगे दामों में बीज को भेजने से मोटी कमाई भी हो रही है. सर्दियों में केवल अलवर की प्याज चलती है : अलवर प्याज मंडी के संरक्षक अभय सैनी उर्फ पप्पू भाई प्रधान ने बताया कि पिछले कुछ सालों से लाल प्याज अलवर जिले की अर्थ व्यवस्था की धुरी बन चुका है. अलवर जिले में करीब 35 साल से किसान लाल प्याज की बुवाई कर रहा है. अलवर में प्याज मंडी शुरू होने के बाद अलवर जिले में किसानों ने लाल प्याज की फसल को बड़े पैमाने पर अपनाया है. अलवर के लाल प्याज की विशेषता है कि सर्दियों के सीजन में केवल अलवर की प्याज चलती है, देश में किसी अन्य जगह की प्याज नहीं चलती. अलवर के लाल प्याज (ETV Bharat) पढ़ें. अलवर के तीखे प्याज की बढ़ी डिमांड, कई राज्यों के व्यापारी पहुंचने लगे स्थानीय मंडी, विदेश से भी मांग पहले महाराष्ट्र व गुजरात से आता था प्याज का बीज : सैनी ने बताया कि पहले अलवर जिले में किसान लाल प्याज की फसल करने के लिए महाराष्ट्र व गुजरात से प्याज का बीज लेकर आते थे. इसमें यहां के किसानों को बीज की मोटी रकम चुकानी पड़ती थी. वहीं, प्याज के बीज को अलवर तक लाने का परिवहन व्यय अलग से करना पड़ता था. कई बार दूसरे राज्यों से प्याज की पौध लाने पर खराब भी हो जाती थी, जिससे उन्हें मोटा नुकसान भी उठाना पड़ता था. बाहरी राज्यों से प्याज की पौध लाने के बाद किसान उन्हें अपने खेतों में लगाते थे.

